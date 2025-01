Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"56f2e840-0bb4-4f0d-84a7-3f6702b0fbdf","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A kihívásokkal teli tavalyi évet követően idén többek közt az új Cooper Mini kabrió és az Aceman villanyautó sportos JCW kivitele pörgetheti fel a brit márka hazai eladásait.","shortLead":"A kihívásokkal teli tavalyi évet követően idén többek közt az új Cooper Mini kabrió és az Aceman villanyautó sportos...","id":"20250117_kabrioval-es-sportos-villanyautoval-ujit-magyarorszagon-a-mini","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56f2e840-0bb4-4f0d-84a7-3f6702b0fbdf.jpg","index":0,"item":"5efc3825-46a2-409a-9a10-e987b73a8fe3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250117_kabrioval-es-sportos-villanyautoval-ujit-magyarorszagon-a-mini","timestamp":"2025. január. 17. 08:41","title":"Kabrióval és sportos villanyautóval újít Magyarországon a Mini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79d9990c-26c2-49ee-bbd3-155662522da1","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A bíróság szerint „státuszukat kihasználva” üzeneteket közvetítettek Navalnij és kollégái között.","shortLead":"A bíróság szerint „státuszukat kihasználva” üzeneteket közvetítettek Navalnij és kollégái között.","id":"20250117_oroszorszag-alekszaj-navalnij-ugyved-bortonbuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79d9990c-26c2-49ee-bbd3-155662522da1.jpg","index":0,"item":"5593bdf7-40d7-4c50-bddc-3b686eee4064","keywords":null,"link":"/vilag/20250117_oroszorszag-alekszaj-navalnij-ugyved-bortonbuntetes","timestamp":"2025. január. 17. 12:05","title":"Börtönbüntetésre ítélték Navalnij három ügyvédjét Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01373035-758b-4347-b7b4-5fa00962b066","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"2018-as árakon alig harmadannyi támogatás jut új beruházásokra, nem csoda, hogy nem tudják összekalapozni a pénzt az érintettek.","shortLead":"2018-as árakon alig harmadannyi támogatás jut új beruházásokra, nem csoda, hogy nem tudják összekalapozni a pénzt...","id":"20250117_tao-tamogatasok-tao-keret-elinflalodott-latvanysportok-sportberuhazasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01373035-758b-4347-b7b4-5fa00962b066.jpg","index":0,"item":"11b56be6-0f60-43ab-99bd-11088aa39345","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250117_tao-tamogatasok-tao-keret-elinflalodott-latvanysportok-sportberuhazasok","timestamp":"2025. január. 17. 08:06","title":"A forinttal a tao-keretet is elinflálta a kormány, már alig indulnak beruházások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03fb3a8e-30f6-4035-8952-e895a776e1f0","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Biró Ferenc azt mondta, szerinte nem történt bűncselekmény, ezt az ügyészség is el fogja ismerni. Az elnök péntek reggeli sajtótájékoztatóján arról beszélt: a múlt héten indítottak vizsgálatot a Nemzeti Kommunikációs Hivatal ellen – ez szerinte könnyen összeköthető az ügyészség csütörtöki akciójával. Az Integritás Hatóság vizsgálatának részleteit viszont hiába kérdeztük, nem volt hajlandó elárulni. ","shortLead":"Biró Ferenc azt mondta, szerinte nem történt bűncselekmény, ezt az ügyészség is el fogja ismerni. Az elnök péntek...","id":"20250117_integritas-hatosag-sajtotajekoztato-biro-ferenc-knyf-nyomozas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03fb3a8e-30f6-4035-8952-e895a776e1f0.jpg","index":0,"item":"d7350e83-d86e-458a-960e-46a97383e463","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_integritas-hatosag-sajtotajekoztato-biro-ferenc-knyf-nyomozas-ebx","timestamp":"2025. január. 17. 08:17","title":"Az Integritás Hatóság elnöke szerint az őt ért támadáson keresztül próbálják lejáratni a szervezetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af859b59-c648-4579-8c35-8147a2555199","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Skoda Superben a választás után adott túl az önkormányzat, ám október végén a volt polgármestert egy megszólalásig hasonló autóban látták újra.","shortLead":"A Skoda Superben a választás után adott túl az önkormányzat, ám október végén a volt polgármestert egy megszólalásig...","id":"20250117_nagykorosi-polgarmester-szolgalati-auto-vasarlas-eladas-alacsony-ar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af859b59-c648-4579-8c35-8147a2555199.jpg","index":0,"item":"4633720d-229b-41c0-b87a-2c507fd6105b","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_nagykorosi-polgarmester-szolgalati-auto-vasarlas-eladas-alacsony-ar","timestamp":"2025. január. 17. 16:21","title":"Tizedáron adta el az önkormányzat a volt nagykőrösi polgármester szolgálati autóját, amely hamarosan visszatért a városba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d70c68-9ff9-46d3-91b5-1f0e6eb4dc56","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy ember állapota továbbra is válságos a két halálos áldozattal járó csütörtöki késelés után.","shortLead":"Egy ember állapota továbbra is válságos a két halálos áldozattal járó csütörtöki késelés után.","id":"20250118_Elore-megfontolt-gyilkossaggal-gyanusitjak-a-18-eves-szlovak-iskolai-keselot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1d70c68-9ff9-46d3-91b5-1f0e6eb4dc56.jpg","index":0,"item":"56c7411a-5474-4bba-a500-6a664ae45c58","keywords":null,"link":"/vilag/20250118_Elore-megfontolt-gyilkossaggal-gyanusitjak-a-18-eves-szlovak-iskolai-keselot","timestamp":"2025. január. 18. 11:34","title":"Előre megfontolt gyilkossággal gyanúsítják a 18 éves szlovák iskolai késelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b20d90-1506-471f-8e68-102951812d15","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag","description":"A gazdaság változásaihoz igazította az Eurostat és a KSH a tevékenységek osztályozását, az új rendszer szerint már egyértelműen besorolható az uberezés és az Airbnb-zés, de hungarikumokból sincs hiány, a pálinkához és a jurtabérléshez csatlakozott a kisvasút is. A cégek és vállalkozók tevékenységeinek átvezetése automatikusan megtörtént – elméletileg, de nem ment minden zökkenőmentesen.","shortLead":"A gazdaság változásaihoz igazította az Eurostat és a KSH a tevékenységek osztályozását, az új rendszer szerint már...","id":"20250117_ksh-teaor-nav-airbnb-uber-influenszer-e-sport-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67b20d90-1506-471f-8e68-102951812d15.jpg","index":0,"item":"bfab3532-798f-4ed2-9a2a-e774e440912a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250117_ksh-teaor-nav-airbnb-uber-influenszer-e-sport-ebx","timestamp":"2025. január. 17. 13:00","title":"Már influenszerekkel, lósuttogókkal és kisvasutakkal is számol a KSH: megérkezett a nagy TEÁOR-ráncfelvarrás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b48281f-c6af-421d-90fc-a8cb4d540259","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A színésznőt II. Erzsébet 1970-ben a Brit Birodalom Rendjével tüntette ki, 2004-ben lovaggá is ütötte.","shortLead":"A színésznőt II. Erzsébet 1970-ben a Brit Birodalom Rendjével tüntette ki, 2004-ben lovaggá is ütötte.","id":"20250117_joan-plowright-szineszno-halalhir","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b48281f-c6af-421d-90fc-a8cb4d540259.jpg","index":0,"item":"b103f847-731c-4bed-ab65-afa314fb8c8d","keywords":null,"link":"/kultura/20250117_joan-plowright-szineszno-halalhir","timestamp":"2025. január. 17. 15:46","title":"Elhunyt Joan Plowright Tony-díjas színésznő, Laurence Olivier özvegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]