Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c36e8b74-d1cd-4d50-a2ac-4f895d32474b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Izrael elsősorban a közelmúltban bebörtönzött nőket engedett most szabadon, akiket több száz fős tömeg fogadott Ciszjordániában hétfő hajnalban.","shortLead":"Izrael elsősorban a közelmúltban bebörtönzött nőket engedett most szabadon, akiket több száz fős tömeg fogadott...","id":"20250120_izrael-palesztina-tuzszunet-tusz-fogvatartott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c36e8b74-d1cd-4d50-a2ac-4f895d32474b.jpg","index":0,"item":"0e421c7b-703f-4b69-aefa-23e1305d8a72","keywords":null,"link":"/vilag/20250120_izrael-palesztina-tuzszunet-tusz-fogvatartott","timestamp":"2025. január. 20. 05:28","title":"Izrael 90 palesztin foglyot engedett szabadon a tűzszüneti megállapodás részeként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe9e133-e469-4053-b913-fa348fb073fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon szoros eredménnyel, de egy független jelölt nyert.","shortLead":"Nagyon szoros eredménnyel, de egy független jelölt nyert.","id":"20250119_Tiszakecsken-ugy-tunik-vesztett-a-Fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fe9e133-e469-4053-b913-fa348fb073fe.jpg","index":0,"item":"17c56c74-c8a3-4b1d-a918-1ea76a652738","keywords":null,"link":"/itthon/20250119_Tiszakecsken-ugy-tunik-vesztett-a-Fidesz","timestamp":"2025. január. 19. 22:03","title":"Tiszakécskén, úgy tűnik, vesztett a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Igaz, áresés sem. ","shortLead":"Igaz, áresés sem. ","id":"20250120_A-hetvegi-dragulas-utan-most-nem-jon-ujabb-a-benzinkutakon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f.jpg","index":0,"item":"2a93618c-1040-4139-80c2-d2b771b41fad","keywords":null,"link":"/cegauto/20250120_A-hetvegi-dragulas-utan-most-nem-jon-ujabb-a-benzinkutakon","timestamp":"2025. január. 20. 12:09","title":"Ilyen is rég volt: nem jön újabb drágulás a benzinkutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2b3fa53-9753-4de1-b356-731450bcebeb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A medúzák egy bizonyos típusa képes arra, hogy ha megsérül, akkor összeolvad egy egészséges társával. Az eredmény alapján az állatoknak még az idegrendszerük is képes összekapcsolódni.","shortLead":"A medúzák egy bizonyos típusa képes arra, hogy ha megsérül, akkor összeolvad egy egészséges társával. Az eredmény...","id":"20250120_meduza-serules-egyesules-szervatultetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2b3fa53-9753-4de1-b356-731450bcebeb.jpg","index":0,"item":"6ec4e49c-3269-4818-9430-aa00ef17d75c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250120_meduza-serules-egyesules-szervatultetes","timestamp":"2025. január. 20. 19:03","title":"Megdöbbentő dolgot figyeltek meg a medúzáknál, hatékonyabb lehet tőle a szervátültetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5039db8-802a-4690-b98e-4fa3833b5bee","c_author":"Domokos László","category":"360","description":"Drágán kaphatnak hitelt azok a vállalkozások, amelyek nem termelnek exportra, az önkormányzatoknál adósságválság nem várható, de adósságuk nőhet, az agrárium fejlesztését pedig sosem késő elkezdeni – mondja Kementzey Ferenc, a Raiffeisen Bank vezérigazgató-helyettese. Interjú.","shortLead":"Drágán kaphatnak hitelt azok a vállalkozások, amelyek nem termelnek exportra, az önkormányzatoknál adósságválság nem...","id":"20250120_hvg-kementzey-ferenc-kkv-szektor-hitelezes-banki-verseny-tobbszereplos-modell","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5039db8-802a-4690-b98e-4fa3833b5bee.jpg","index":0,"item":"c3959610-8e01-4381-9cca-45be257034a1","keywords":null,"link":"/360/20250120_hvg-kementzey-ferenc-kkv-szektor-hitelezes-banki-verseny-tobbszereplos-modell","timestamp":"2025. január. 20. 11:00","title":"Kementzey Ferenc, Raiffeisen-vezérhelyettes: Az utóbbi 15 évben ennyire soha nem kellett segítség a kkv-knak, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"062ca3b8-23cd-4cff-8858-acc62745165e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Vannak, akik várják, és vannak, akik szerint ez céltalan: rövidesen már csak életkor-ellenőrzés után lehet pornót (is) tartalmazó oldalakat megnyitni a briteknél.","shortLead":"Vannak, akik várják, és vannak, akik szerint ez céltalan: rövidesen már csak életkor-ellenőrzés után lehet pornót (is...","id":"20250121_egyesult-kiralysag-jogszabaly-porno-eletkor-ellenorzes-szigoritas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/062ca3b8-23cd-4cff-8858-acc62745165e.jpg","index":0,"item":"2610c3f9-6418-40b7-8af0-171160ea7bba","keywords":null,"link":"/tudomany/20250121_egyesult-kiralysag-jogszabaly-porno-eletkor-ellenorzes-szigoritas","timestamp":"2025. január. 21. 09:03","title":"Drákói szigor: csak személyivel lehet pornót nézni júliustól az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00279779-e194-47cf-b96d-05e362648d72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel négy kilométeres a torlódás.","shortLead":"Közel négy kilométeres a torlódás.","id":"20250120_Hat-auto-utkozott-M3-autopalya-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00279779-e194-47cf-b96d-05e362648d72.jpg","index":0,"item":"4945a07f-cb91-48e3-b04d-9d7e28aa58f3","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_Hat-auto-utkozott-M3-autopalya-baleset","timestamp":"2025. január. 20. 08:06","title":"Hat autó ütközött az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7bb508a-8442-4cb2-9bec-014600782264","c_author":"HVG","category":"360","description":"Diplomáciai viharokat is kavartak Habsburg Ottó úti okmányai. A történtek szövevényes hátterét tárta fel a Századvégben megjelent tanulmányában Fejérdy Gergely, a Habsburg Ottó Alapítvány tudományos igazgatóhelyettese. ","shortLead":"Diplomáciai viharokat is kavartak Habsburg Ottó úti okmányai. A történtek szövevényes hátterét tárta fel a Századvégben...","id":"20250120_Fejerdy-Gergely-Habsburg-Otto-utlevelugyei-1919-1949","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7bb508a-8442-4cb2-9bec-014600782264.jpg","index":0,"item":"7291eb55-a916-4f56-8210-e1d0872c5d92","keywords":null,"link":"/360/20250120_Fejerdy-Gergely-Habsburg-Otto-utlevelugyei-1919-1949","timestamp":"2025. január. 20. 18:30","title":"Egy trón és állampolgárság nélküli trónörökös utazásai: így szerzett útleveleket Habsburg Ottó a két világháború között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]