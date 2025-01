Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bcc3b4e5-714f-416b-ac5d-203cfea490f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nelly azt mondja, megtiszteltetés számára, hogy felléphet az Egyesült Államok elnöke előtt, függetlenül attól, hogy ki van éppen hivatalban.","shortLead":"Nelly azt mondja, megtiszteltetés számára, hogy felléphet az Egyesült Államok elnöke előtt, függetlenül attól, hogy ki...","id":"20250120_Donald-Trump-beiktatas-Nelly-rapper-fellepes-nem-politika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcc3b4e5-714f-416b-ac5d-203cfea490f4.jpg","index":0,"item":"f2c250d0-1e58-43c1-8583-24d2c529061c","keywords":null,"link":"/elet/20250120_Donald-Trump-beiktatas-Nelly-rapper-fellepes-nem-politika","timestamp":"2025. január. 20. 15:06","title":"„Ez nem politika” – mondja a Trump beiktatásán fellépő rapper","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9031eff-2f5a-4ec7-94fd-4770cfd6119e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, hogy a csimpánzoknál a szociális interakció egy formája a közös pisilés, és ez az emberi viselkedésre is rávetíthető lehet.","shortLead":"Úgy tűnik, hogy a csimpánzoknál a szociális interakció egy formája a közös pisilés, és ez az emberi viselkedésre is...","id":"20250121_csimpanz-tarsas-viselkedes-kozos-vizeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9031eff-2f5a-4ec7-94fd-4770cfd6119e.jpg","index":0,"item":"e9ae1ad9-a2b6-420b-b507-03122ec76b55","keywords":null,"link":"/tudomany/20250121_csimpanz-tarsas-viselkedes-kozos-vizeles","timestamp":"2025. január. 21. 16:03","title":"Nem bánja, ha társaságban kell pisilnie? Úgy tűnik, ennek evolúciós okai lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b229dd-8991-470e-a55d-4857ed0ba2fe","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az USA elnöke adatközpontokkal szórná tele az országot. ","shortLead":"Az USA elnöke adatközpontokkal szórná tele az országot. ","id":"20250122_Donald-Trump-tobb-szazmilliard-dollaros-fejlesztest-jelentett-be-a-mesterseges-intelligencia-terjedese-erdekeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5b229dd-8991-470e-a55d-4857ed0ba2fe.jpg","index":0,"item":"5edf0eb2-3c8e-42d0-87f5-023ba493c717","keywords":null,"link":"/vilag/20250122_Donald-Trump-tobb-szazmilliard-dollaros-fejlesztest-jelentett-be-a-mesterseges-intelligencia-terjedese-erdekeben","timestamp":"2025. január. 22. 05:17","title":"Donald Trump több százmilliárd dolláros fejlesztést jelentett be a mesterséges intelligencia terjedése érdekében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs elég pénz az osztálytermek korszerűsítésére és a tanári többletmunka kifizetésére.","shortLead":"Nincs elég pénz az osztálytermek korszerűsítésére és a tanári többletmunka kifizetésére.","id":"20250122_A-szuloktol-ker-anyagi-segitseget-a-budapesti-Madach-Imre-Gimnazium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279.jpg","index":0,"item":"f02cd679-d497-4d2b-a900-9b3ec3c646bf","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_A-szuloktol-ker-anyagi-segitseget-a-budapesti-Madach-Imre-Gimnazium","timestamp":"2025. január. 22. 07:25","title":"A szülőktől kér anyagi segítséget a budapesti Madách Imre Gimnázium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbaffdfc-210f-4fd2-b345-78f2418c0733","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Még a San Diegó-i fegyvertartók klubja is szervez hétfő esti partit Trump tiszteletére.","shortLead":"Még a San Diegó-i fegyvertartók klubja is szervez hétfő esti partit Trump tiszteletére.","id":"20250120_A-hagyomanyosan-demokrata-Kaliforniaban-is-tukon-ulve-varjak-Donald-Trump-beiktatasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbaffdfc-210f-4fd2-b345-78f2418c0733.jpg","index":0,"item":"3ddccac3-df3a-493c-9f0f-971a578c1d61","keywords":null,"link":"/elet/20250120_A-hagyomanyosan-demokrata-Kaliforniaban-is-tukon-ulve-varjak-Donald-Trump-beiktatasat","timestamp":"2025. január. 20. 14:20","title":"A hagyományosan demokrata Kaliforniában is nagy bulikkal készülnek Donald Trump beiktatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3823d7-06a3-4f2c-a448-d95c9481fd72","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem emelték a plafont, így az átlagfizetés jóval kevesebb százalékához juthatunk hozzá ingyenesen, ha bankautomatából vennénk ki pénzt. ","shortLead":"Nem emelték a plafont, így az átlagfizetés jóval kevesebb százalékához juthatunk hozzá ingyenesen, ha bankautomatából...","id":"20250121_ingyenes-keszpenzfelvetel-bankautomata-limit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d3823d7-06a3-4f2c-a448-d95c9481fd72.jpg","index":0,"item":"84729303-bb95-4606-839f-37fb9f434924","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250121_ingyenes-keszpenzfelvetel-bankautomata-limit","timestamp":"2025. január. 21. 14:08","title":"Több mint 400 000 forintnak kellene lennie a készpénzfelvételi limitnek, ha olyan jól akarunk járni, mint 2014-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"602e3cfc-7f5b-40eb-b0e4-b43ad5ab2654","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eltörölhetik az egyéni választókerületeket, játszhatnak a listaállítási feltételekkel, vagy akár a bejutási küszöbbel is – László Róbert, a Political Capital választási szakértője illúziónak tartja, hogy a kormánypárt ne nyúlhatna egy évvel a 2026-os országgyűlési választások előtt a törvényhez. Kacskovics Mihály Béla a szakértőt a Fülke legújabb adásában kérdezte a félprezidenciális rendszerről szóló pletykákról és a tolnai időközi választásról is.","shortLead":"Eltörölhetik az egyéni választókerületeket, játszhatnak a listaállítási feltételekkel, vagy akár a bejutási küszöbbel...","id":"20250121_Fulke-podcast-Laszlo-Robert-elorehozott-valasztas-felprezidencialis-rendszer-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/602e3cfc-7f5b-40eb-b0e4-b43ad5ab2654.jpg","index":0,"item":"219a224c-d109-497c-8492-20a6e3e12c31","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_Fulke-podcast-Laszlo-Robert-elorehozott-valasztas-felprezidencialis-rendszer-ebx","timestamp":"2025. január. 21. 06:30","title":"László Róbert a Fülkében: Egy előrehozott választás a gyengeség beismerése volna a Fidesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd2335cd-d7d1-428f-8631-887d0990cb4b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Letette esküjét Donald Trump megválasztott amerikai elnök. A hideg idő miatt – szakítva a szokásokkal – nem a Capitolium előtt, hanem az épület kupolatermében tartották az ünnepséget – Orbán Viktor nélkül, Giorgia Meloni olasz kormányfő és több techvezér társaságában. Trump aranykort és békét ígért, de nem beszélt sem az ukrajnai háborúról, sem a TikTokról. Percről percre tudósításunk a washingtoni eseményekről.","shortLead":"Letette esküjét Donald Trump megválasztott amerikai elnök. A hideg idő miatt – szakítva a szokásokkal – nem...","id":"20250120_egyesult-allamok-washington-donald-trump-beiktatas-elo-kozvetites-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd2335cd-d7d1-428f-8631-887d0990cb4b.jpg","index":0,"item":"272bb80a-8ff1-4c20-90ec-539c0c59af6d","keywords":null,"link":"/vilag/20250120_egyesult-allamok-washington-donald-trump-beiktatas-elo-kozvetites-ebx","timestamp":"2025. január. 20. 17:36","title":"Donald Trump visszatért a Fehér Házba: letette az esküt a 47. amerikai elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]