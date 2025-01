Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7af55020-cc5b-4c72-8f5b-b8db3bb544d2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Személyvonat elé hajtott egy autó.","shortLead":"Személyvonat elé hajtott egy autó.","id":"20250123_Halalos-baleset-tortent-egy-vasuti-atjaroban-Sarazsadanynal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7af55020-cc5b-4c72-8f5b-b8db3bb544d2.jpg","index":0,"item":"6603d020-fe24-4a97-b33e-af877465a8be","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_Halalos-baleset-tortent-egy-vasuti-atjaroban-Sarazsadanynal","timestamp":"2025. január. 23. 20:00","title":"Halálos baleset történt egy vasúti átjáróban Sárazsadánynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f544b2-30c3-4b08-b985-6c7dc1531030","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia segítségével gyártottak álhírekkel teli tartalmakat egy csütörtökön megjelent elemzés szerint. ","shortLead":"A mesterséges intelligencia segítségével gyártottak álhírekkel teli tartalmakat egy csütörtökön megjelent elemzés...","id":"20250123_Oroszorszag-nemet-valasztasok-befolyasolas-AI-szavazok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51f544b2-30c3-4b08-b985-6c7dc1531030.jpg","index":0,"item":"3c4f09b5-0af9-436b-905b-39870c198753","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_Oroszorszag-nemet-valasztasok-befolyasolas-AI-szavazok","timestamp":"2025. január. 23. 20:42","title":"Oroszországhoz köthető weboldalakkal próbálnak beavatkozni a német választásokba egy tanulmány szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0ba7fd-8f79-43f9-b7b5-0fd4f6f71bee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 19 éves férfi egy barátjával folytatott erőszakos üzenetváltásai kerültek elő.","shortLead":"A 19 éves férfi egy barátjával folytatott erőszakos üzenetváltásai kerültek elő.","id":"20250122_A-becsi-Taylor-Swift-koncerten-merenyletet-tervezo-ferfi-valoszinuleg-volt-baratnojet-is-meg-akarta-olni-korabban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c0ba7fd-8f79-43f9-b7b5-0fd4f6f71bee.jpg","index":0,"item":"64278f24-1690-40b1-8c22-1855b4ba8739","keywords":null,"link":"/elet/20250122_A-becsi-Taylor-Swift-koncerten-merenyletet-tervezo-ferfi-valoszinuleg-volt-baratnojet-is-meg-akarta-olni-korabban","timestamp":"2025. január. 22. 21:37","title":"A bécsi Taylor Swift-koncerten merényletet tervező férfi valószínűleg volt barátnőjét is meg akarta ölni korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08ac2d4e-b7ff-4721-a6cb-6a720d0551a5","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az osztrák kancellárjelölt és a magyar miniszterelnök közötti különbségeket és hasonlóságokat fejti ki Kováts Eszter a Die Pressében.","shortLead":"Az osztrák kancellárjelölt és a magyar miniszterelnök közötti különbségeket és hasonlóságokat fejti ki Kováts Eszter...","id":"20250124_Becsi-magyar-szakerto-Kickl-azert-nem-Orban-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08ac2d4e-b7ff-4721-a6cb-6a720d0551a5.jpg","index":0,"item":"4da60af7-c54e-4036-aecf-690e52679bb2","keywords":null,"link":"/360/20250124_Becsi-magyar-szakerto-Kickl-azert-nem-Orban-lapszemle","timestamp":"2025. január. 24. 07:30","title":"Bécsi magyar szakértő: Kickl azért nem Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da044716-bb0d-499f-8ef2-3c399c5a4647","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A magyar közállapotokról a legtöbbet az az irreális figyelem mond el, ami Majka Csurran, cseppen című dala körül kirobbant. A Magyar Kultúra Napján azt is megnéztük, mi is szerepe a kultúrának a hanyatló Orbán-rendszerben. Vélemény.","shortLead":"A magyar közállapotokról a legtöbbet az az irreális figyelem mond el, ami Majka Csurran, cseppen című dala körül...","id":"20250122_Hamvay-Peter-Majka-mint-Petofi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da044716-bb0d-499f-8ef2-3c399c5a4647.jpg","index":0,"item":"1b600774-181d-4031-9bb3-cd519a6b718b","keywords":null,"link":"/360/20250122_Hamvay-Peter-Majka-mint-Petofi","timestamp":"2025. január. 22. 18:00","title":"Hamvay Péter: Majka mint Petőfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f35e4de-11ab-4dfb-9ee9-aa08182894a8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Először nyilvánítottak nemzetbiztonsági kockázatnak olyan személyeket Szerbiában, akiknek nincs közük az ország belpolitikájához. ","shortLead":"Először nyilvánítottak nemzetbiztonsági kockázatnak olyan személyeket Szerbiában, akiknek nincs közük az ország...","id":"20250123_Kulfoldi-turistakat-tiltottak-ki-Szerbiabol-mert-a-hatosagok-szerint-biztonsagi-kockazatot-jelentene","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f35e4de-11ab-4dfb-9ee9-aa08182894a8.jpg","index":0,"item":"4d1448c3-f189-4387-b832-e8b038d6ea79","keywords":null,"link":"/vilag/20250123_Kulfoldi-turistakat-tiltottak-ki-Szerbiabol-mert-a-hatosagok-szerint-biztonsagi-kockazatot-jelentene","timestamp":"2025. január. 23. 20:20","title":"Külföldi aktivistákat utasítottak ki Szerbiából, mert a hatóságok szerint biztonsági kockázatot jelentenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e5fd99e-2019-4e7e-a153-3245b0cac225","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egyúttal tiltakozásukat fejezték ki a muszlimok elleni gyűlöletkeltés ellen is.","shortLead":"Egyúttal tiltakozásukat fejezték ki a muszlimok elleni gyűlöletkeltés ellen is.","id":"20250123_iskola-bombafenyegetes-bombariado-magyar-iszlam-kozosseg-elitelo-kozlemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e5fd99e-2019-4e7e-a153-3245b0cac225.jpg","index":0,"item":"6ac12e81-a2bf-479a-8166-114ae8a9bd92","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_iskola-bombafenyegetes-bombariado-magyar-iszlam-kozosseg-elitelo-kozlemeny","timestamp":"2025. január. 23. 17:46","title":"Elítélte az Allah nevében küldött bombafenyegetéseket a Magyar Iszlám Közösség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0ecbdc3-69e5-4ec9-a1eb-ec6720fe97d6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A legnagyobb ellenzéki párt szerint a szlovák miniszterelnök összeesküvés-elméletek terjesztésével és félelemgerjesztéssel akarja elterelni a figyelmet az áremelésekről és a megoldatlan társadalmi kérdésekről.","shortLead":"A legnagyobb ellenzéki párt szerint a szlovák miniszterelnök összeesküvés-elméletek terjesztésével és...","id":"20250123_robert-fico-szlovak-kormany-ellenzek-puccs-megelozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0ecbdc3-69e5-4ec9-a1eb-ec6720fe97d6.jpg","index":0,"item":"f35d2502-0b3e-4003-88c8-da6ec1ec5c5c","keywords":null,"link":"/vilag/20250123_robert-fico-szlovak-kormany-ellenzek-puccs-megelozes","timestamp":"2025. január. 23. 06:06","title":"Puccstól tart Fico, „megelőző intézkedéseket” tesz a kormánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]