A volt fideszes polgármester és képviselő kisterpeszben mondta el, hogy szerinte a fővárosi közgyűlés "élete talán legnagyobb döntése előtt áll", és ő tudja is, mi lenne a legjobb Budapestnek, így meg is mondta, hogyan kellene szavazni. Ezt már Karácsony Gergely sem hagyta szó nélkül. Sára Botond főispán szolgálatba helyezte magát, és figyelmeztette a közgyűlést, mi lenne jó Budapestnek a Mini-Dubaj-szavazásnál 2025. január. 27. 11:16 Millios-karteritest-fizetett-a-szloven-allam-Janez-Jansa-volt-kormanyfonek A politikus 145 napot ült börtönben, később hatályon kívül helyezték az ügyét, mely el is évült. 2025. január. 25. 17:15 Milliós kártérítést fizetett a szlovén állam Janez Jansa volt kormányfőnek Az X tulajdonosa, Donald Trump jobbkeze azt üzente a szélsőjobboldali párt támogatóinak, hogy nem kellene ennyit foglalkozni a múltbéli bűnökkel. „Ti vagytok Németország legnagyobb reménysége" – élőben jelentkezett be az AfD kampánygyűlésére Elon Musk 2025. január. 25. 20:22 Az erősen limitált szériás MX-5 Miata 35th Anniversary Edition sajnos ritkán jön majd szembe velünk az utakon. Jubileumi egyedi új Mazda MX-5 érkezett 2025. január. 27. 07:59 Egy új pszichoaktív anyagnak minősülő szert árult a férfi. 14 év alatti gyereknek is adott el kábítószert egy díler, akit most fogtak el a rendőrök 2025. január. 27. 08:24 Az amerikai elnök közölte, szerinte az Egyesült Államok megszerzi a Grönland feletti ellenőrzést. Azt is hozzátette, hogy a Dániához tartozó hatalmas szigeten élő 57 ezer ember velük akar tartani. Trump szerint a grönlandiak az USA-hoz akarnak tartozni 2025. január. 26. 08:26 A szünetben meg lehet verni az ellenfél szurkolóit – valamilyen játékban, ha bevonul az újabb generációs mobilhálózat a stadionokba. A mindennapokban hasznos példák sorával illusztrálhatók az 5G üzleti előnyei, melyekkel a felhasználók is jól járhatnak. Szünetben meg lehet verni az ellenfél szurkolóit, ha bevonul az 5G a stadionokba 2025. január. 26. 15:30 Legyőzte Katart és vb-negyeddöntőbe jutott férfi kéziválogatott A magyar férfi kézilabda-válogatott teljesítette célkitűzését, a negyeddöntőbe jutást a világbajnokságon, mivel 29-23-ra legyőzte Katart a középdöntő utolsó fordulójában, a varasdi csoport szombati játéknapján. 2025. január. 25. 19:45