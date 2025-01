Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b03956fe-f9e2-4a75-ada3-fb09e5aef5c3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A legdrágább helyen, a bejárat előtt várakozik egy éve.","shortLead":"A legdrágább helyen, a bejárat előtt várakozik egy éve.","id":"20250130_80-millios-birsagot-hozott-ossze-egy-repteri-parkoloban-felejtett-Golf","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b03956fe-f9e2-4a75-ada3-fb09e5aef5c3.jpg","index":0,"item":"8ea5c4da-5a02-47a0-9c6a-3c1537d22ace","keywords":null,"link":"/cegauto/20250130_80-millios-birsagot-hozott-ossze-egy-repteri-parkoloban-felejtett-Golf","timestamp":"2025. január. 30. 07:33","title":"80 milliós bírságot hozott össze egy reptéri parkolóban felejtett Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68117bf0-ebdb-42d3-8aa2-46d2416e00cf","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"itthon","description":"December elején adatvédelmi incidens miatt tettek bejelentést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, miután az egyik budapesti végrehajtói irodából érzékeny adatok kerülhettek ki – értesült a HVG. A Budapesti Rendőr-főkapitányság a lopás vétségének gyanúja miatt indított nyomozást. ","shortLead":"December elején adatvédelmi incidens miatt tettek bejelentést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál...","id":"20250131_csepeli-vegrehajtoi-iroda-lopas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68117bf0-ebdb-42d3-8aa2-46d2416e00cf.jpg","index":0,"item":"bfd2b2b8-0647-4140-9e58-16231ea77efd","keywords":null,"link":"/itthon/20250131_csepeli-vegrehajtoi-iroda-lopas-ebx","timestamp":"2025. január. 31. 05:23","title":"Érzékeny adatok kerülhettek ki egy budapesti végrehajtói irodából, a rendőrség lopás miatt nyomoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7b0e22-83f9-4d41-9045-d8412463e5a3","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Csaknem 1,2 millió belépő személyre, 552 ezer levélre és csomagra, tűzriasztásokra és rosszullétekre is figyelnie kell az Országgyűlési Őrségnek. Az őrök egy év alatt csaknem kétezer veszélyes eszközt vettek el a Parlamentbe érkezőktől, és ugyanennyi jogellenes cselekmény miatt is intézkedniük kellett a Kossuth téren. ","shortLead":"Csaknem 1,2 millió belépő személyre, 552 ezer levélre és csomagra, tűzriasztásokra és rosszullétekre is figyelnie kell...","id":"20250130_parlament-orseg-orszaggyules-kossuth-ter-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f7b0e22-83f9-4d41-9045-d8412463e5a3.jpg","index":0,"item":"0e6bf37d-f2f4-44dd-bdb0-30c59b822478","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_parlament-orseg-orszaggyules-kossuth-ter-ebx","timestamp":"2025. január. 30. 05:16","title":"Kétezer veszélyes eszközt próbáltak bevinni egy év alatt a Parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15b0efef-f97e-4979-ab67-bad88584ac81","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A rendőrök a kihallgatáson azt akarták tudni, hogy revíziós célja volt-e a Felvidék szó használatával és vissza akarja-e állítani Nagy-Magyarországot.","shortLead":"A rendőrök a kihallgatáson azt akarták tudni, hogy revíziós célja volt-e a Felvidék szó használatával és vissza...","id":"20250131_kihallgats-dunaszerdahely-polgarmester-felvidek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15b0efef-f97e-4979-ab67-bad88584ac81.jpg","index":0,"item":"a3fe0c52-aa89-4bff-bc01-fc853cb47012","keywords":null,"link":"/vilag/20250131_kihallgats-dunaszerdahely-polgarmester-felvidek","timestamp":"2025. január. 31. 18:58","title":"Kihallgatták a rendőrök Dunaszerdahely polgármesterét, mert a Felvidék szót használta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b229dd-8991-470e-a55d-4857ed0ba2fe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök szerint a legveszélyesebb illegális bevándorlókat tartanák ott fogva.","shortLead":"Az elnök szerint a legveszélyesebb illegális bevándorlókat tartanák ott fogva.","id":"20250130_illegalis-bevandorlok-migranstabor-guantanamo-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5b229dd-8991-470e-a55d-4857ed0ba2fe.jpg","index":0,"item":"d184d361-b727-4043-a14f-caa6ab8afc7b","keywords":null,"link":"/vilag/20250130_illegalis-bevandorlok-migranstabor-guantanamo-donald-trump","timestamp":"2025. január. 30. 06:04","title":"Harmincezer fős migránstábort építtet Trump Guantánamón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"372098ba-3f28-4f5d-b70d-c1a81ef16c39","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagy erőkkel zajlik a mentés a Ronald Reagan nemzeti repülőtér közelében. Nem tudni, vannak-e túlélői a balesetnek","shortLead":"Nagy erőkkel zajlik a mentés a Ronald Reagan nemzeti repülőtér közelében. Nem tudni, vannak-e túlélői a balesetnek","id":"20250130_utasszallito-repulogep-katonai-helikopter-utkozes-washington","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/372098ba-3f28-4f5d-b70d-c1a81ef16c39.jpg","index":0,"item":"5ab95744-4ada-429c-a5eb-bff43baabceb","keywords":null,"link":"/vilag/20250130_utasszallito-repulogep-katonai-helikopter-utkozes-washington","timestamp":"2025. január. 30. 05:28","title":"Összeütközött a levegőben egy utasszállító repülő és egy katonai helikopter Washingtonban, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d59132-211a-4e0b-85c2-4091d15c92f2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rendőrök azonban hamar átláttak a szitán. ","shortLead":"A rendőrök azonban hamar átláttak a szitán. ","id":"20250130_Kamu-volt-a-pisilos-mese-lebukott-a-szuhogyi-sikkaszto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28d59132-211a-4e0b-85c2-4091d15c92f2.jpg","index":0,"item":"91e218f7-db67-4966-8095-8484f86eae92","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_Kamu-volt-a-pisilos-mese-lebukott-a-szuhogyi-sikkaszto","timestamp":"2025. január. 30. 20:02","title":"Pisilős mesével próbálta bepalizni a rendőröket a szuhogyi sikkasztó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55e61e3-d7dd-4fca-ae29-dbd8dfcad4cc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Szentpétervárról Murmanszk felé tartó, Silver Dania nevű hajó a tájékoztatás szerint a kábel Svédország és Lettország közötti szakaszán rongált meg egy részt.","shortLead":"A Szentpétervárról Murmanszk felé tartó, Silver Dania nevű hajó a tájékoztatás szerint a kábel Svédország és Lettország...","id":"20250131_norveg-rendorseg-orosz-szabotazs-tengeri-kabel-hajo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a55e61e3-d7dd-4fca-ae29-dbd8dfcad4cc.jpg","index":0,"item":"157e38b5-ede7-4e45-afd3-0626573571f1","keywords":null,"link":"/vilag/20250131_norveg-rendorseg-orosz-szabotazs-tengeri-kabel-hajo","timestamp":"2025. január. 31. 17:10","title":"A norvég rendőrség lefoglalt egy teherhajót, amely a gyanú szerint megrongált egy balti-tengeri optikai kábelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]