[{"available":true,"c_guid":"3a980149-9ffc-4fb7-b977-70572bac2b4f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az NFI-t vezető Káel Csaba arról is beszélt, hogy szerinte csúsztatás, hogy 2024-ben több független játékfilm készült, mint állami támogatású. ","shortLead":"Az NFI-t vezető Káel Csaba arról is beszélt, hogy szerinte csúsztatás, hogy 2024-ben több független játékfilm készült...","id":"20250130_Kael-Csaba-NFI-Futni-mentem-Most-vagy-soha","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a980149-9ffc-4fb7-b977-70572bac2b4f.jpg","index":0,"item":"4a95824b-8c06-4b80-9cd8-221393e3c2c4","keywords":null,"link":"/kultura/20250130_Kael-Csaba-NFI-Futni-mentem-Most-vagy-soha","timestamp":"2025. január. 30. 12:06","title":"Káel Csaba elmondta, miért nem kapott állami pénzt a Futni mentem, és miért kapott a Demjén-film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"282959f3-2582-4ff8-8050-d0495346419f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hamarosan nem kell Xbox konzolt vennie, ha játszana az ikonikus Forza Horizon 5-tel: az Indiana Jones & the Great Circle után ugyanis ez is elérhető lesz PlayStation 5-re is, szakítva az eddigi Xbox-exkluzív működéssel.","shortLead":"Hamarosan nem kell Xbox konzolt vennie, ha játszana az ikonikus Forza Horizon 5-tel: az Indiana Jones & the Great...","id":"20250131_microsoft-forza-horizon-5-playstation-5-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/282959f3-2582-4ff8-8050-d0495346419f.jpg","index":0,"item":"5a2a569d-6aa0-4a75-9413-2d6609748ccf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250131_microsoft-forza-horizon-5-playstation-5-megjelenes","timestamp":"2025. január. 31. 13:03","title":"Ikonikus Xbox-játék érkezik PlayStation 5-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e79421d1-63e3-4a17-bace-2692f65e2ce5","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Nagyszabású hadműveletekbe kezdett Izrael Ciszjordániában, ahol fokozódik a palesztinok és az izraeli telepesek közötti erőszak, ráadásul a palesztin frakciók egymással is véres csatákat vívnak.","shortLead":"Nagyszabású hadműveletekbe kezdett Izrael Ciszjordániában, ahol fokozódik a palesztinok és az izraeli telepesek közötti...","id":"20250130_hvg-ciszjordania-izrael-palesztinok-telepesek-gaza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e79421d1-63e3-4a17-bace-2692f65e2ce5.jpg","index":0,"item":"b64181dc-f66b-4b07-a04b-a721065bd17a","keywords":null,"link":"/360/20250130_hvg-ciszjordania-izrael-palesztinok-telepesek-gaza","timestamp":"2025. január. 30. 17:30","title":"Trump jelezte Netanjahunak, hogy mellette áll, de Izrael iránti korlátlan támogatására nem lehet mérget venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"393a6402-83fd-4518-ba92-56c880bb47b3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A szlovák külügy szerint Ukrajna beavatkozik az ország belpolitikájába.","shortLead":"A szlovák külügy szerint Ukrajna beavatkozik az ország belpolitikájába.","id":"20250129_ukran-nagykovet-szlovak-kulugyminiszterium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/393a6402-83fd-4518-ba92-56c880bb47b3.jpg","index":0,"item":"9c5c5524-e2ed-403c-be2a-9e05f76eaf06","keywords":null,"link":"/vilag/20250129_ukran-nagykovet-szlovak-kulugyminiszterium","timestamp":"2025. január. 29. 20:52","title":"Bekérették az ukrán nagykövetet a szlovák külügyminisztériumba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8ddc9e3-5b89-4426-925d-e9cba8023ae5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke felszólító levelet küldött több – alapvető élelmiszerek termelőit és feldolgozóit tömörítő – érdekképviseleti szervezethez.","shortLead":"Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke felszólító levelet küldött több – alapvető élelmiszerek termelőit és feldolgozóit...","id":"20250130_GVH-termelok-beszallitok-osszehangolt-arkepzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8ddc9e3-5b89-4426-925d-e9cba8023ae5.jpg","index":0,"item":"4ad4ab38-3bfc-443a-8261-9ba7398e483e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250130_GVH-termelok-beszallitok-osszehangolt-arkepzes","timestamp":"2025. január. 30. 10:18","title":"A GVH elnöke arra tett utalást, hogy a termelők és feldolgozók hírlevelei összehangolt áremelésekhez vezetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df55075-7fc3-481d-a152-81f42652b3bb","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az év utolsó három hónapjában megállt a GDP növekedése, 2024 egészére vetítve pedig mindössze 0,7 százalék volt, ami jócskán elmarad az elemzők várakozásától.","shortLead":"Az év utolsó három hónapjában megállt a GDP növekedése, 2024 egészére vetítve pedig mindössze 0,7 százalék volt, ami...","id":"20250130_Elfogyott-az-eurozona-lendulete-2024-vegen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0df55075-7fc3-481d-a152-81f42652b3bb.jpg","index":0,"item":"c52543a7-ebc9-44b8-9d3c-947de9148a40","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250130_Elfogyott-az-eurozona-lendulete-2024-vegen","timestamp":"2025. január. 30. 12:57","title":"Teljesen bedöglött az eurózóna gazdasága 2024 végére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c066638-3a96-4ede-9b47-264742bf1161","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyről a HVG számolt be, Polt Péter most Vadai Ágnes kérdésére válaszolva ismerte el, hogy eljárás van folyamatban.","shortLead":"Az ügyről a HVG számolt be, Polt Péter most Vadai Ágnes kérdésére válaszolva ismerte el, hogy eljárás van folyamatban.","id":"20250130_szamalk-szalezi-vadai-agnes-zaklatas-polt-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c066638-3a96-4ede-9b47-264742bf1161.jpg","index":0,"item":"da9bf8ee-f3e2-4935-a49c-b56cce95d472","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_szamalk-szalezi-vadai-agnes-zaklatas-polt-peter","timestamp":"2025. január. 30. 13:41","title":"A készenléti rendőrség nyomoz a január közepén gyermekvédelmi ügyben felfüggesztett szalézi igazgatóhelyettes ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b229dd-8991-470e-a55d-4857ed0ba2fe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök szerint a legveszélyesebb illegális bevándorlókat tartanák ott fogva.","shortLead":"Az elnök szerint a legveszélyesebb illegális bevándorlókat tartanák ott fogva.","id":"20250130_illegalis-bevandorlok-migranstabor-guantanamo-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5b229dd-8991-470e-a55d-4857ed0ba2fe.jpg","index":0,"item":"d184d361-b727-4043-a14f-caa6ab8afc7b","keywords":null,"link":"/vilag/20250130_illegalis-bevandorlok-migranstabor-guantanamo-donald-trump","timestamp":"2025. január. 30. 06:04","title":"Harmincezer fős migránstábort építtet Trump Guantánamón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]