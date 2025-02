Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"92d1f721-ca44-4cd6-96d0-c8325a31e267","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A második helyet Kerkez Milos, míg a harmadik Willi Orbán lett. Az év edzőjének Marco Rossit választották.","shortLead":"A második helyet Kerkez Milos, míg a harmadik Willi Orbán lett. Az év edzőjének Marco Rossit választották.","id":"20250131_szoboszlai-dominik-magyar-aranylabda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92d1f721-ca44-4cd6-96d0-c8325a31e267.jpg","index":0,"item":"b34c29b1-842e-4147-9ffc-0b596527be54","keywords":null,"link":"/sport/20250131_szoboszlai-dominik-magyar-aranylabda","timestamp":"2025. január. 31. 21:07","title":"Ismét Szoboszlai Dominiké a Magyar Aranylabda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660113c7-38e6-4123-a342-56cbfc59efe8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A piaci várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal.","shortLead":"A piaci várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal.","id":"20250130_ECB-EKB-Europai-Kozponti-Bank-alapkamat-csokkentes-vagas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/660113c7-38e6-4123-a342-56cbfc59efe8.jpg","index":0,"item":"07193f89-415a-4ee8-85a1-85104cf17a54","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250130_ECB-EKB-Europai-Kozponti-Bank-alapkamat-csokkentes-vagas","timestamp":"2025. január. 31. 09:12","title":"Az Európai Központi Bank december után ismét csökkentette az alapkamatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b4f182d-0b24-4c8e-8348-a25ca49cf32f","c_author":"Pálúr Krisztina","category":"elet","description":"Vannak ugyan, akik még mindig fújnak rá, és vandalizmusnak tartják, de a street artot ma már itthon is egyre többször emelik a hagyományos művészet szintjére. Az egyik budapesti galériában például nemrég nyílt meg 0036mark legújabb kiállítása, amely az It belongs in the museum címet viseli. Az alkotóval és Kovács Rebeka kurátorral beszélgettünk. ","shortLead":"Vannak ugyan, akik még mindig fújnak rá, és vandalizmusnak tartják, de a street artot ma már itthon is egyre többször...","id":"20250131_0036mark-kovacs-rebeka-street-art-kiallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b4f182d-0b24-4c8e-8348-a25ca49cf32f.jpg","index":0,"item":"69e46bdf-8384-4f1e-a0b4-d8f4ccb5cf6a","keywords":null,"link":"/elet/20250131_0036mark-kovacs-rebeka-street-art-kiallitas","timestamp":"2025. január. 31. 16:35","title":"A Macskafogó találkozása Gustav Klimttel: így költözött be a magyar street art a galériába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c066638-3a96-4ede-9b47-264742bf1161","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyről a HVG számolt be, Polt Péter most Vadai Ágnes kérdésére válaszolva ismerte el, hogy eljárás van folyamatban.","shortLead":"Az ügyről a HVG számolt be, Polt Péter most Vadai Ágnes kérdésére válaszolva ismerte el, hogy eljárás van folyamatban.","id":"20250130_szamalk-szalezi-vadai-agnes-zaklatas-polt-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c066638-3a96-4ede-9b47-264742bf1161.jpg","index":0,"item":"da9bf8ee-f3e2-4935-a49c-b56cce95d472","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_szamalk-szalezi-vadai-agnes-zaklatas-polt-peter","timestamp":"2025. január. 30. 13:41","title":"A készenléti rendőrség nyomoz a január közepén gyermekvédelmi ügyben felfüggesztett szalézi igazgatóhelyettes ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4645879a-969a-4337-8f82-401a51df67ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Január közepén indult a Gyerekasztal, a kezdeményezés célja, hogy megértesse a katolikus egyházzal: leginkább az ő érdekük, hogy feltárják mindazt, ami az utóbbi években a szőnyeg alá került.","shortLead":"Január közepén indult a Gyerekasztal, a kezdeményezés célja, hogy megértesse a katolikus egyházzal: leginkább az ő...","id":"20250130_Fulke-podcast-Dobszay-Benedek-Urfi-Peter-Gyerekasztal-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4645879a-969a-4337-8f82-401a51df67ab.jpg","index":0,"item":"a6799b02-9327-42d3-a1ef-b93dcf88db58","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_Fulke-podcast-Dobszay-Benedek-Urfi-Peter-Gyerekasztal-ebx","timestamp":"2025. január. 30. 17:35","title":"Akik szembefordultak a katolikus egyház gyermekbántalmazási ügyeivel – Urfi Péter és Dobszay Benedek a Fülkében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30ab9e32-f744-4a85-b0f3-a56660aeff94","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Hét gólt lőttek a csapatok a Groupama Arénában.","shortLead":"Hét gólt lőttek a csapatok a Groupama Arénában.","id":"20250130_tovabbjutas-kieses-Fradi-Europa-liga-elo-kozvetites-percrol-percre-Ferencvaros-AZ-Alkmaar-merkozes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30ab9e32-f744-4a85-b0f3-a56660aeff94.jpg","index":0,"item":"626404ea-b1d6-4a88-a1bf-1b274d66419e","keywords":null,"link":"/sport/20250130_tovabbjutas-kieses-Fradi-Europa-liga-elo-kozvetites-percrol-percre-Ferencvaros-AZ-Alkmaar-merkozes-ebx","timestamp":"2025. január. 30. 20:55","title":"Gólgazdag meccsen harcolta ki a továbbjutást a Ferencváros az Európa-ligában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8d89c60-1719-4bae-ad2c-8ec35a260898","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Még nem biztos, hogy új Nokia született, ám ha az Apple nem akar saját okosgyűrű fejlesztésével vacakolni, akkor jobban teszi, ha felvásárolja a kategóriateremtő Oura finn gyártóját.","shortLead":"Még nem biztos, hogy új Nokia született, ám ha az Apple nem akar saját okosgyűrű fejlesztésével vacakolni, akkor jobban...","id":"20250131_hvg-finnorszag-oura-okosgyuru-egeszsegugyi-alkalmazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8d89c60-1719-4bae-ad2c-8ec35a260898.jpg","index":0,"item":"4a3378ad-dc21-4708-9bd5-920e52bdbecc","keywords":null,"link":"/360/20250131_hvg-finnorszag-oura-okosgyuru-egeszsegugyi-alkalmazas","timestamp":"2025. január. 31. 18:00","title":"Hasít az okosgyűrűgyártás úttörője, a finn unikornisnak a Samsung és az Apple is csak a hátát nézi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f14fa81-69cd-4c9a-a90d-f6ac6a7c695b","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Az énekesnő, színésznő 78 éves volt. ","shortLead":"Az énekesnő, színésznő 78 éves volt. ","id":"20250130_Meghalt-Marianne-Faithfull","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f14fa81-69cd-4c9a-a90d-f6ac6a7c695b.jpg","index":0,"item":"3b3347de-9662-487b-ac1b-ec374a924a84","keywords":null,"link":"/kultura/20250130_Meghalt-Marianne-Faithfull","timestamp":"2025. január. 30. 21:58","title":"Meghalt Marianne Faithfull","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]