[{"available":true,"c_guid":"9df1c959-c010-43b3-85b3-7c791ace0e9d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A WR-2721 nevű készítményt hagyományosan intravénásan kell beadni, hogy megvédje a sugárterápia hatásaitól a hasnyálmirigyhez közeli szöveteket. Most egy új megoldást találtak ki amerikai kutatók.","shortLead":"A WR-2721 nevű készítményt hagyományosan intravénásan kell beadni, hogy megvédje a sugárterápia hatásaitól...","id":"20250131_hasnyalmirigyrak-daganatos-megbetegedes-kezeles-sugarterapia-gyogyszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9df1c959-c010-43b3-85b3-7c791ace0e9d.jpg","index":0,"item":"6fdc62b2-6fbd-4cbb-9716-6f8cf3c93cbe","keywords":null,"link":"/tudomany/20250131_hasnyalmirigyrak-daganatos-megbetegedes-kezeles-sugarterapia-gyogyszer","timestamp":"2025. január. 31. 19:03","title":"Orron át bevihető gyógyszert tesztelnek, esélyt adhat a hasnyálmirigyrákos betegeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b08d347-5d3e-49af-bd02-36742436b97f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy hónap alatt kétezren igényelték a maximum 4 millió forintos, kamatmentes, szabadon felhasználható kölcsönt, a „munkáshitelt”.","shortLead":"Egy hónap alatt kétezren igényelték a maximum 4 millió forintos, kamatmentes, szabadon felhasználható kölcsönt...","id":"20250131_munkashitel-torlesztoreszlet-fiatalokert-felelos-allamtitkar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b08d347-5d3e-49af-bd02-36742436b97f.jpg","index":0,"item":"691821cc-3678-4df8-90ed-a55e2f20aeef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250131_munkashitel-torlesztoreszlet-fiatalokert-felelos-allamtitkar","timestamp":"2025. január. 31. 15:44","title":"Havi 33 ezer forintos törlesztő vállalható egy 17 évesnek – mondja a fiatalokért felelős államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2b2f9f2-4c03-45aa-bdc1-74d9573e3cea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A harmadik évad minden eddiginél drámaibb és fordulatosabb lesz a sorozat alkotói szerint.","shortLead":"A harmadik évad minden eddiginél drámaibb és fordulatosabb lesz a sorozat alkotói szerint.","id":"20250131_squid-game-premier-netflix-emmy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2b2f9f2-4c03-45aa-bdc1-74d9573e3cea.jpg","index":0,"item":"ace50bea-39a4-4fc5-9500-ff6d6a56b978","keywords":null,"link":"/kultura/20250131_squid-game-premier-netflix-emmy","timestamp":"2025. január. 31. 15:39","title":"Megvan, mikor érkezik a Squid Game záróévada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af42fd90-8b04-4822-9031-e5bc0641d278","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag","description":"Az államtól 2017-ben ingyen kapott ingatlantól 6,5 milliárdért próbált megszabadulni az egyház, miután 2023-ban lekerült róla az elidegenítési tilalom.","shortLead":"Az államtól 2017-ben ingyen kapott ingatlantól 6,5 milliárdért próbált megszabadulni az egyház, miután 2023-ban...","id":"20250131_reformatus-egyhaz-kozponti-zaloghaz-mnv-licit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af42fd90-8b04-4822-9031-e5bc0641d278.jpg","index":0,"item":"4790978d-0181-4389-a756-a1934fd5030c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250131_reformatus-egyhaz-kozponti-zaloghaz-mnv-licit","timestamp":"2025. január. 31. 15:22","title":"Eredménytelenül zárult a licit, marad a reformátusoknál az államtól ingyen kapott, majd 6,5 millárdért meghirdetett Központi Zálogház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"És amúgy is, a jelenlegi vagyonnyilatkozati rendszer „a magyar emberek arcul köpése”.","shortLead":"És amúgy is, a jelenlegi vagyonnyilatkozati rendszer „a magyar emberek arcul köpése”.","id":"20250201_Magyar-Peter-vagyonnyilatkozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9.jpg","index":0,"item":"46d5c723-8a50-4000-bf87-11a521cd7cd9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250201_Magyar-Peter-vagyonnyilatkozat","timestamp":"2025. február. 01. 09:41","title":"Magyar Péter: 20 évre visszamenőleg minden magas rangú politikus vagyonát át fogjuk nézni, ha hatalomra kerülünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: vadászik a magyar kormányelit, a Rákos pedig Dubaj.","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250131_Rakosdubaj-orrszarvu-vadaszat-NER-elit-mini-Dubaj-Semjen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"d8130487-394a-42c6-abb4-ad0dda09e337","keywords":null,"link":"/itthon/20250131_Rakosdubaj-orrszarvu-vadaszat-NER-elit-mini-Dubaj-Semjen","timestamp":"2025. február. 02. 06:00","title":"Elvitelre #104: Rákosdubajon lehet majd orrszarvút lőni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de35932f-c1c9-4668-bc5b-d3be882a1fe1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Újabb furcsa videó a magyar közutakról.","shortLead":"Újabb furcsa videó a magyar közutakról.","id":"20250201_kutya-setaltatatas-lada-nagykata-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de35932f-c1c9-4668-bc5b-d3be882a1fe1.jpg","index":0,"item":"a718f0b1-e13f-4d32-b523-1e9c54aaca53","keywords":null,"link":"/cegauto/20250201_kutya-setaltatatas-lada-nagykata-video","timestamp":"2025. február. 01. 12:52","title":"Kutyát sétáltatni Ladával? Nagykátán ez se kihívás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dbd2880-b9c2-4057-b30a-100bd32a65e1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A külgazdasági és külügyminiszter szerint a márciusi szankciós szavazásnál voksolhat másként Magyarország, ha az Európai Bizottság nem tartja be az ígéreteit.","shortLead":"A külgazdasági és külügyminiszter szerint a márciusi szankciós szavazásnál voksolhat másként Magyarország, ha...","id":"20250131_szijjarto-peter-brusszel-szankcios-szavazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dbd2880-b9c2-4057-b30a-100bd32a65e1.jpg","index":0,"item":"c839da05-7846-4e04-9571-26c20ae403b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250131_szijjarto-peter-brusszel-szankcios-szavazas","timestamp":"2025. január. 31. 16:48","title":"Szijjártó: Ha Brüsszel nem tartja be az ígéreteit, akkor magukra vessenek a szankciós szavazásnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]