[{"available":true,"c_guid":"f1741376-8a5f-49db-8697-98985958c515","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több mint ötven művész emelte fel a szavát Zalán János kinevezése ellen.","shortLead":"Több mint ötven művész emelte fel a szavát Zalán János kinevezése ellen.","id":"20250131_Molnar-Piroska-Pogany-Judit-es-Udvaros-Dorottya-is-kiallt-a-Kolibri-Szinhaz-mellett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1741376-8a5f-49db-8697-98985958c515.jpg","index":0,"item":"48836bb2-914b-4572-a58d-543410f8a176","keywords":null,"link":"/kultura/20250131_Molnar-Piroska-Pogany-Judit-es-Udvaros-Dorottya-is-kiallt-a-Kolibri-Szinhaz-mellett","timestamp":"2025. január. 31. 11:04","title":"Molnár Piroska, Pogány Judit és Udvaros Dorottya is kiállt a Kolibri Színház mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3945ebb-5f9c-40ad-be72-081f12022bee","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Oroszország birodalomnak tartja magát, pedig nem az, mert a méret önmagában nem erő – mondja Narine Abgarjan, aki arról is beszél, hogyan változik meg Örményország a Karabah elvesztését hozó háború után.","shortLead":"Oroszország birodalomnak tartja magát, pedig nem az, mert a méret önmagában nem erő – mondja Narine Abgarjan, aki arról...","id":"20250201_hvg-narine-abgarjan-ormeny-irono-haboru-nepirtas-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3945ebb-5f9c-40ad-be72-081f12022bee.jpg","index":0,"item":"b0f90fdd-cf14-4d95-9971-dc9c47b7a7b8","keywords":null,"link":"/360/20250201_hvg-narine-abgarjan-ormeny-irono-haboru-nepirtas-interju","timestamp":"2025. február. 01. 12:30","title":"Narine Abgarjan örmény író: „Bármennyire bírálhatjuk is Orbán politikáját, ettől nem változik meg a véleményünk a magyarokról”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9032004-2747-495c-8002-ca3937357205","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szövetségi kapitány úgy véli, a közvetlen kijutás a 2026-os világbajnokságra inkább álom, mint cél.","shortLead":"A szövetségi kapitány úgy véli, a közvetlen kijutás a 2026-os világbajnokságra inkább álom, mint cél.","id":"20250130_marco-rossi-magyar-valogatott-nemzetek-ligaja-vilagbajnoki-selejtezo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9032004-2747-495c-8002-ca3937357205.jpg","index":0,"item":"eb903b88-3d2f-4412-99e1-99d8c505822c","keywords":null,"link":"/sport/20250130_marco-rossi-magyar-valogatott-nemzetek-ligaja-vilagbajnoki-selejtezo","timestamp":"2025. január. 30. 12:48","title":"Rossi szerint Európában mára mindenki tiszteli a magyar válogatottat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"296f55fe-c5d1-4e14-b67c-64aa57e5bd7d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Január közepéig mintegy 54 észlelésről érkezett bejelentés az Egyesült Államokban, amely során valamilyen repülő tárgyat láttak (többnyire New York és New Jersey) felett.","shortLead":"Január közepéig mintegy 54 észlelésről érkezett bejelentés az Egyesült Államokban, amely során valamilyen repülő...","id":"20250131_ismeretlen-dron-eszleles-repulo-szerkezet-egyesult-allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/296f55fe-c5d1-4e14-b67c-64aa57e5bd7d.jpg","index":0,"item":"e2748323-9935-40c5-80ea-60869cba50d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250131_ismeretlen-dron-eszleles-repulo-szerkezet-egyesult-allamok","timestamp":"2025. január. 31. 17:03","title":"Újra rejtélyes drónok jelentek meg Amerika felett, még mindig nem tudni, mik azok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5af2675-ea1d-4f4c-a317-fb6161134500","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"És rögtön vicceskednek!","shortLead":"És rögtön vicceskednek!","id":"20250201_Elindult-a-budapesti-rendorok-TikTok-csatornaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5af2675-ea1d-4f4c-a317-fb6161134500.jpg","index":0,"item":"c823827b-b260-4001-976c-7fef33c4d3d7","keywords":null,"link":"/itthon/20250201_Elindult-a-budapesti-rendorok-TikTok-csatornaja","timestamp":"2025. február. 01. 10:56","title":"Elindult a budapesti rendőrök TikTok-csatornája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43416a08-617d-49a1-965e-7743edcf1bb2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A lefoglalt áru feketepiaci értéke eléri a 150 millió forintot. ","shortLead":"A lefoglalt áru feketepiaci értéke eléri a 150 millió forintot. ","id":"20250130_Sornek-alcazta-a-kabitoszer-alapanyagot-a-rendorok-egy-telekocsiban-fogtak-el","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43416a08-617d-49a1-965e-7743edcf1bb2.jpg","index":0,"item":"c55ad671-61d0-41ee-9942-58bac444a221","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_Sornek-alcazta-a-kabitoszer-alapanyagot-a-rendorok-egy-telekocsiban-fogtak-el","timestamp":"2025. január. 30. 15:09","title":"Sörnek álcázta a kábítószer-alapanyagot, a rendőrök egy telekocsiban fogták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c0f8d55-4a62-4c1c-9d42-a858e3d41885","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Úgy tűnik, az amerikai kormányzat tényleg komolyan gondolja, hogy magához csatolja a világ legnagyobb szigetét.","shortLead":"Úgy tűnik, az amerikai kormányzat tényleg komolyan gondolja, hogy magához csatolja a világ legnagyobb szigetét.","id":"20250131_egyesult-allamok-gronland-donald-trump-marco-rubio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c0f8d55-4a62-4c1c-9d42-a858e3d41885.jpg","index":0,"item":"d98c0c32-ef79-4b41-9488-038c0213e701","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250131_egyesult-allamok-gronland-donald-trump-marco-rubio","timestamp":"2025. január. 31. 06:07","title":"Trump külügyminisztere: Nem tréfa, hogy meg akarjuk venni Grönlandot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f480697f-cd58-4e83-9e71-8953671099cd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Európai mérnökök olyan nukleáris reaktor terveit készítették el, amely megbízhatóan képes elektromos áramot termelni szélsőséges körülmények között is.","shortLead":"Európai mérnökök olyan nukleáris reaktor terveit készítették el, amely megbízhatóan képes elektromos áramot termelni...","id":"20250130_hold-energia-elektromos-aram-nuklearis-energia-atomenergia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f480697f-cd58-4e83-9e71-8953671099cd.jpg","index":0,"item":"0b50235e-5bf1-40ea-a9f5-14928e4eaad0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250130_hold-energia-elektromos-aram-nuklearis-energia-atomenergia","timestamp":"2025. január. 30. 19:03","title":"Miniatomerőművet építhet Európa, és nem is akárhol: a Holdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]