„Ez kérem egy 32 MILLIÓBÓL lerakott előregyártott BUDI Szalkszentmárton központjában, természetesen EU-s pénzből” – számolt be a Bács-Kiskun megyei település fejlesztéséről Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő. A politikus hozzáteszi, hogy bár az utóbbi időben tényleg elszálltak az építőipar árai, a nyilvános mosdó költségét még így is túlzásnak érzi, különösen, mert szerinte hasonló modelleket harmad-fele ekkora áron is be lehet szerezni.

A településfejlesztési programhoz tartozó projekt leírása szerint mozgássérült parkolót is kialakítanak a templom szomszédságába telepített mosdó mellé, Hadházy szerint ez annyit jelentett, hogy a meglévő térkőre felfestették a jelet. A politikus egy hónappal ezelőtt járt Szalkszentmártonban, akkor még nem is üzemelt a WC, pedig a teljes összeget megkapta augusztusban az önkormányzat.