Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"285d0eb8-4cb5-4da0-a055-d8b4e5106c39","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"1990-ben az MDF‒SZDSZ-paktum mondta ki: a köz médiái függetlenek lesznek. Az ehhez ragaszkodó tévéelnök, a most tíz éve elhunyt Hankiss Elemér – ahogy a rádiót irányító Gombár Csaba – hamar szembetalálta magát a megváltozott kormányzati szándékokkal.","shortLead":"1990-ben az MDF‒SZDSZ-paktum mondta ki: a köz médiái függetlenek lesznek. Az ehhez ragaszkodó tévéelnök, a most tíz éve...","id":"20250205_hvg-szdsz-mdf-paktum-1990-hankiss-elemer-teveelnok-gombar-csaba-radioelnok-mediahaboru-1992","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/285d0eb8-4cb5-4da0-a055-d8b4e5106c39.jpg","index":0,"item":"0f0a27f2-981a-4151-b3b9-2bd80c4faa27","keywords":null,"link":"/360/20250205_hvg-szdsz-mdf-paktum-1990-hankiss-elemer-teveelnok-gombar-csaba-radioelnok-mediahaboru-1992","timestamp":"2025. február. 05. 19:45","title":"„A kormány, amely úgy hiszi, el tud dönteni mindent, elképesztően felelőtlen” – Hankiss Elemér harca a nagy médiaháborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"960c5c3a-899c-4542-9347-ea92f27047c4","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Mélyre ás a zCast már az év elején: az élelmet adó talajról szól az idei első adás. Mitől romlanak a talajok? Mi lesz így a mindennapi betevőnkkel? Mit lehet tenni a talajegészségért? Hogyan futott fel a regeneratív talajművelés, mi az a no till, és tényleg ez ment meg minket? Ki más is tudná tisztázni a kérdéseket, mint a talaj-mikroorganizmusok magyar hangja, Víg Vitália talajökológus.","shortLead":"Mélyre ás a zCast már az év elején: az élelmet adó talajról szól az idei első adás. Mitől romlanak a talajok? Mi lesz...","id":"20250205_talajegeszseg-talajpusztulas-talajerozio-regenerativ-mezogazdasag-talajokologia-till-vagy-no-till-szantas-zcast-vig-vitalia-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/960c5c3a-899c-4542-9347-ea92f27047c4.jpg","index":0,"item":"f55fb5a3-6a5d-4e56-ac9e-fe0714ead616","keywords":null,"link":"/zhvg/20250205_talajegeszseg-talajpusztulas-talajerozio-regenerativ-mezogazdasag-talajokologia-till-vagy-no-till-szantas-zcast-vig-vitalia-ebx","timestamp":"2025. február. 05. 15:30","title":"zCast: Kiszipolyozzuk a talajt, pedig mindennapi betevőnk múlik rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A drasztikus kilengések ritkák, azonban 2018 után újra a fagypont fölé emelkedett a hőmérséklet. A tudósok szerint az Északi-sark feletti szokatlanul enyhe hőmérséklet az alacsony légnyomással is összefügg, ami az Északi-sark irányába tolja a meleg légtömeget.","shortLead":"A drasztikus kilengések ritkák, azonban 2018 után újra a fagypont fölé emelkedett a hőmérséklet. A tudósok szerint...","id":"20250204_Az-atlagosnal-20-fokkal-volt-melegebb-az-Eszaki-sark-kozeleben-a-hetvegen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df.jpg","index":0,"item":"dc70dc43-6aad-4c5b-bf1d-17bacda3d800","keywords":null,"link":"/zhvg/20250204_Az-atlagosnal-20-fokkal-volt-melegebb-az-Eszaki-sark-kozeleben-a-hetvegen","timestamp":"2025. február. 04. 19:07","title":"Az átlagosnál 20 fokkal volt melegebb az Északi-sarkon a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20ce446-b682-4244-b18f-e948e5ead02b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Több mint tízezer hivatásos pozíció betöltetlen az országban.","shortLead":"Több mint tízezer hivatásos pozíció betöltetlen az országban.","id":"20250206_Mar-Szerbia-is-Sri-Lankarol-importal-soforoket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f20ce446-b682-4244-b18f-e948e5ead02b.jpg","index":0,"item":"7dd28441-5027-4470-86ee-ae8cbdf9eded","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250206_Mar-Szerbia-is-Sri-Lankarol-importal-soforoket","timestamp":"2025. február. 06. 07:16","title":"Már Szerbia is Srí Lankáról importál sofőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd711621-f931-4b6b-b06f-01022eb207ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyanakodjon, ha SMS-ben kérik a bankkártyaadatait!","shortLead":"Gyanakodjon, ha SMS-ben kérik a bankkártyaadatait!","id":"20250206_netflix-elofizetes-sms-csalas-bankkartya-adatok-biztonsagi-kod","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd711621-f931-4b6b-b06f-01022eb207ad.jpg","index":0,"item":"f2323e04-d4fb-47e9-885a-d5287bc0a782","keywords":null,"link":"/tudomany/20250206_netflix-elofizetes-sms-csalas-bankkartya-adatok-biztonsagi-kod","timestamp":"2025. február. 06. 08:02","title":"A Netflix nevében SMS-ező csalókra figyelmeztet a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7988e77c-ed98-4327-9ec1-4fb6206f1f87","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Most már biztos, hogy lesz demonstráció az igazságügy függetlenségéért. A szervezők a jogállami igazságügyi jogalkotásért, a bírói véleménynyilvánítás szabadságáért és a hivatáshoz méltó bérért hívják utcára a bírákat, a bírósági dolgozókat és mindenkit, aki fontosnak tartja az ügyet. ","shortLead":"Most már biztos, hogy lesz demonstráció az igazságügy függetlenségéért. A szervezők a jogállami igazságügyi...","id":"20250205_A-Parlamenttol-az-Igazsagugyi-Miniszteriumig-vonulnak-elso-tuntetesukon-a-magyar-birok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7988e77c-ed98-4327-9ec1-4fb6206f1f87.jpg","index":0,"item":"5cd6c3d8-cfc1-48e5-b29c-9f8ca0dbd936","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_A-Parlamenttol-az-Igazsagugyi-Miniszteriumig-vonulnak-elso-tuntetesukon-a-magyar-birok","timestamp":"2025. február. 05. 14:01","title":"A Parlamenttől az Igazságügyi Minisztériumig vonulnak első tüntetésükön a magyar bírók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5306a616-735c-4037-bbf8-6999ad4c59b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész szerint a Facebook-alapító milliárdos problematikus döntéseket hoz.","shortLead":"A színész szerint a Facebook-alapító milliárdos problematikus döntéseket hoz.","id":"20250205_Jesse-Eisenberg-nem-akarja-tobbe-hogy-Mark-Zuckerberggel-azonositsak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5306a616-735c-4037-bbf8-6999ad4c59b5.jpg","index":0,"item":"44a6ad76-bd65-432c-ba8a-8276be98e756","keywords":null,"link":"/elet/20250205_Jesse-Eisenberg-nem-akarja-tobbe-hogy-Mark-Zuckerberggel-azonositsak","timestamp":"2025. február. 05. 12:29","title":"Jesse Eisenberg nem akarja többé, hogy Mark Zuckerberggel azonosítsák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf263f6e-27fa-4d3d-83b5-033aaf344dee","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A vasúti átjárónál nem volt se lámpa, se sorompó, stoptábla viszont igen – azt azonban a rendőrautó sofőrje figyelmen kívül hagyta.","shortLead":"A vasúti átjárónál nem volt se lámpa, se sorompó, stoptábla viszont igen – azt azonban a rendőrautó sofőrje figyelmen...","id":"20250205_rendor-auto-vonat-karambol-vasuti-atjaro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf263f6e-27fa-4d3d-83b5-033aaf344dee.jpg","index":0,"item":"2c6543c9-0655-4ad3-ac8d-12a6555dfaad","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_rendor-auto-vonat-karambol-vasuti-atjaro","timestamp":"2025. február. 05. 10:07","title":"Videó: Vonat elé hajtott a rendőr, eltiltották a vezetéstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]