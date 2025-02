Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e1d0ed9e-4710-4542-94a2-5bc363f894a0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Gorcsev Ivánról elnevezett közterületek nem túl megszokottak, de a Rejtő Jenő-rajongóknak biztosan bejönne.","shortLead":"A Gorcsev Ivánról elnevezett közterületek nem túl megszokottak, de a Rejtő Jenő-rajongóknak biztosan bejönne.","id":"20250207_karacsony-csepel-mini-dubaj-latvanyterv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1d0ed9e-4710-4542-94a2-5bc363f894a0.jpg","index":0,"item":"9698fcf4-b71f-4869-b026-e2237f13b5fb","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_karacsony-csepel-mini-dubaj-latvanyterv","timestamp":"2025. február. 07. 09:37","title":"Karácsony kiszúrta, hogy még a kerületet sem sikerült eltalálni a Mini-Dubaj látványtervén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"403d9d67-b5a1-4fae-be00-60cf8023e7b2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az iskolában betiltották a koreai sorozat inspirálta farsangi jelmezeket, mert nem támogatják azt az agressziót, amelyet a megjelenít.","shortLead":"Az iskolában betiltották a koreai sorozat inspirálta farsangi jelmezeket, mert nem támogatják azt az agressziót...","id":"20250206_squid-game-netflix-sorozat-farsangi-jelmez-kaposvari-iskola","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/403d9d67-b5a1-4fae-be00-60cf8023e7b2.jpg","index":0,"item":"03b73ee3-8755-4fac-8dfc-e4d7e0fa99f6","keywords":null,"link":"/elet/20250206_squid-game-netflix-sorozat-farsangi-jelmez-kaposvari-iskola","timestamp":"2025. február. 06. 07:06","title":"Tilos Squid Game szereplőnek öltözniük egy kaposvári iskola diákjainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d26052-5473-491d-a359-057a662007bd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az év második felében debütálhat az Apple új processzora, az M5, ami elsőként az újonnan érkező iPad Próba kerülhet bele. A legerősebb verzióra valószínűleg 2026-ig kell majd várni.","shortLead":"Az év második felében debütálhat az Apple új processzora, az M5, ami elsőként az újonnan érkező iPad Próba kerülhet...","id":"20250206_apple-m5-processzor-mestereseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36d26052-5473-491d-a359-057a662007bd.jpg","index":0,"item":"dc68fa50-182b-451a-a541-da7b32110c4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250206_apple-m5-processzor-mestereseges-intelligencia","timestamp":"2025. február. 06. 10:03","title":"Már gyártja az Apple az eddigi legerősebb processzorát, jöhet belőle négyféle változat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d82e94d-e342-43b1-a297-c6574788af25","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"J.D. Vance a jövő héten érkezik Európába, konfliktusokkal a háta mögött.","shortLead":"J.D. Vance a jövő héten érkezik Európába, konfliktusokkal a háta mögött.","id":"20250205_egyesult-allamok-jd-vance-amerikai-alelnok-mesterseges-intelligencia-biztonsag-konferencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d82e94d-e342-43b1-a297-c6574788af25.jpg","index":0,"item":"978dc137-2c36-4b3a-a437-48b9f8781ad1","keywords":null,"link":"/vilag/20250205_egyesult-allamok-jd-vance-amerikai-alelnok-mesterseges-intelligencia-biztonsag-konferencia","timestamp":"2025. február. 05. 17:13","title":"A párizsi MI-csúcsra és a müncheni biztonsági konferenciára is elutazik Trump alelnöke első tengerentúli útja során","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1adc7cbd-2db8-4fce-b896-0d048f888c46","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Bogdan Swieczkowski szerint a miniszterelnök és kabinete a kormányváltás óta szervezett bűnözői csoportban tevékenykedik, amelynek célja Lengyelország alkotmányos rendjének megváltoztatása. De az ügyész, akinél a feljelentést tette, a kormány szerint már rég nem is ügyész.","shortLead":"Bogdan Swieczkowski szerint a miniszterelnök és kabinete a kormányváltás óta szervezett bűnözői csoportban...","id":"20250206_donald-tusk-lengyelorszag-alkotmanybirosag-eljaras-allamcsiny-gyanusitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1adc7cbd-2db8-4fce-b896-0d048f888c46.jpg","index":0,"item":"4adc6700-11c8-48d5-ad70-26626d0cc8d6","keywords":null,"link":"/vilag/20250206_donald-tusk-lengyelorszag-alkotmanybirosag-eljaras-allamcsiny-gyanusitas","timestamp":"2025. február. 06. 05:24","title":"Államcsíny elkövetésével gyanúsítja Donald Tuskot a lengyel alkotmánybíróság elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b33f10f6-5647-483d-829f-d66e16e3210a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A magyar családok egyre bátrabban és egyre többet költenek, csak ezt decemberben épp más országokban tették meg, emiatt 55 milliárd forint hiányzik a decemberi forgalomból.","shortLead":"A magyar családok egyre bátrabban és egyre többet költenek, csak ezt decemberben épp más országokban tették meg, emiatt...","id":"20250206_ngm-kozeposztaly-kiskereskedelem-csokkenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b33f10f6-5647-483d-829f-d66e16e3210a.jpg","index":0,"item":"f5b04fdc-dd0f-42ea-a420-9c2bf1c2054b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250206_ngm-kozeposztaly-kiskereskedelem-csokkenes","timestamp":"2025. február. 06. 09:22","title":"Az NGM szerint decemberben nem keveset költött, csak külföldön volt a középosztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b38bcc24-ccd9-4c9b-9bd6-a793a307c0bb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kínán kívül a világ legnagyobb teljesítményű szélerőműve Dánia partjainál termelhet majd elektromos áramot, de a világ más részére is gyártana belőle a Siemens.","shortLead":"Kínán kívül a világ legnagyobb teljesítményű szélerőműve Dánia partjainál termelhet majd elektromos áramot, de a világ...","id":"20250206_siemes-szelturbina-szeleromu-rekord","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b38bcc24-ccd9-4c9b-9bd6-a793a307c0bb.jpg","index":0,"item":"a2de3f6c-0ea6-46db-8529-89797be3c8d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250206_siemes-szelturbina-szeleromu-rekord","timestamp":"2025. február. 06. 19:03","title":"Világrekorder szélturbinát épített a Siemens, 280 méteres lapátokat forgathat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33676a81-6402-4cf1-9cdf-17929670082e","c_author":"Szentirmai Áron","category":"360","description":"Mit jelentenek a barátok? Mitől szakadhat meg egy baráti kapcsolat, hogyan hat a folyamatra a nyilvánosság, és mi kell a felek kibéküléséhez? A G-nap tízéves évfordulója alkalmából egy pszichológus és Fodor Gábor segítségével boncolgattuk, egymásra találhat-e újra két régi barát egy olyan törés után, ami tíz éve Orbán Viktor és Simicska Lajos között történt az egész ország szeme láttára.","shortLead":"Mit jelentenek a barátok? Mitől szakadhat meg egy baráti kapcsolat, hogyan hat a folyamatra a nyilvánosság, és mi kell...","id":"20250205_orban-simicska-baratsag-kibekules-g-nap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33676a81-6402-4cf1-9cdf-17929670082e.jpg","index":0,"item":"11601df5-5702-4094-91a0-cc9143b80d4e","keywords":null,"link":"/360/20250205_orban-simicska-baratsag-kibekules-g-nap","timestamp":"2025. február. 05. 16:45","title":"Kibékülhet-e még Orbán és Simicska?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]