[{"available":true,"c_guid":"960c5c3a-899c-4542-9347-ea92f27047c4","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Mélyre ás a zCast már az év elején: az élelmet adó talajról szól az idei első adás. Mitől romlanak a talajok? Mi lesz így a mindennapi betevőnkkel? Mit lehet tenni a talajegészségért? Hogyan futott fel a regeneratív talajművelés, mi az a no till, és tényleg ez ment meg minket? Ki más is tudná tisztázni a kérdéseket, mint a talaj-mikroorganizmusok magyar hangja, Víg Vitália talajökológus.","shortLead":"Mélyre ás a zCast már az év elején: az élelmet adó talajról szól az idei első adás. Mitől romlanak a talajok? Mi lesz...","id":"20250205_talajegeszseg-talajpusztulas-talajerozio-regenerativ-mezogazdasag-talajokologia-till-vagy-no-till-szantas-zcast-vig-vitalia-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/960c5c3a-899c-4542-9347-ea92f27047c4.jpg","index":0,"item":"f55fb5a3-6a5d-4e56-ac9e-fe0714ead616","keywords":null,"link":"/zhvg/20250205_talajegeszseg-talajpusztulas-talajerozio-regenerativ-mezogazdasag-talajokologia-till-vagy-no-till-szantas-zcast-vig-vitalia-ebx","timestamp":"2025. február. 05. 15:30","title":"zCast: Kiszipolyozzuk a talajt, pedig mindennapi betevőnk múlik rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94af5633-7ee3-484c-aec1-eeee87dff9f8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nehezen indul be a gazdag külföldieknek szánt újabb letelepedésikötvény-program, de a kormányhoz közel állók már felálltak a startvonalra.","shortLead":"Nehezen indul be a gazdag külföldieknek szánt újabb letelepedésikötvény-program, de a kormányhoz közel állók már...","id":"20250206_Meszaros-Lorinc-Kemenes-Csaba-ugyved-Golden-Visa-Services","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94af5633-7ee3-484c-aec1-eeee87dff9f8.jpg","index":0,"item":"f5b17914-a9e7-4ab5-bb03-aef2dfde51f3","keywords":null,"link":"/360/20250206_Meszaros-Lorinc-Kemenes-Csaba-ugyved-Golden-Visa-Services","timestamp":"2025. február. 06. 06:00","title":"Ráharapott az aranyvízumbizniszre Mészáros Lőrinc ügyvédje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21c7b6b-30f2-47c6-9768-cd0cf9fdf0f0","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Asszad rendszerét elsősorban Irán támogatta a Közel-Keleten, a bukása után hatalomra került új rendszer vezérének első külföldi útja Szaúd-Arábiába vezetett.","shortLead":"Asszad rendszerét elsősorban Irán támogatta a Közel-Keleten, a bukása után hatalomra került új rendszer vezérének első...","id":"20250205_Szaud-Arabiara-csereli-Irant-Sziria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f21c7b6b-30f2-47c6-9768-cd0cf9fdf0f0.jpg","index":0,"item":"f367387a-f63e-4454-8907-5cdc6b58c089","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250205_Szaud-Arabiara-csereli-Irant-Sziria","timestamp":"2025. február. 05. 10:48","title":"Szaúd-Arábiára cseréli Iránt Szíria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b8b7ed-e00c-4e50-8c60-d063ba15c2e2","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Két éve csökken a magyar ipari kibocsátás, ilyesmire 2001 óta egyszer sem volt példa. A ludas elsősorban az autó- és az akkugyártás. A gazdasági minisztérium vádaskodva mutogat Németországra, pedig a kormány felelőssége, hogy az erőltetett akkuiparosítással nemhogy csökkentette volna, de növelte a nyugati függést. Idén újabb termelőkapacitások létesülnek, pedig a meglévőek is kihasználatlanok.","shortLead":"Két éve csökken a magyar ipari kibocsátás, ilyesmire 2001 óta egyszer sem volt példa. A ludas elsősorban az autó- és...","id":"20250206_Orban-Viktor-gazdasagi-semlegesseg-ngm-ipari-termeles-nemet-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12b8b7ed-e00c-4e50-8c60-d063ba15c2e2.jpg","index":0,"item":"74427d12-96c6-46cc-82fa-2a75b655a3f1","keywords":null,"link":"/360/20250206_Orban-Viktor-gazdasagi-semlegesseg-ngm-ipari-termeles-nemet-gazdasag","timestamp":"2025. február. 06. 15:55","title":"Kártyavárként omlott össze az Orbán Viktor által meghirdetett „gazdasági semlegesség”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae17352-389c-4b7d-b3fe-0477ad1a4fc9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A mínusz negyedik szinten csaptak fel a lángok.","shortLead":"A mínusz negyedik szinten csaptak fel a lángok.","id":"20250206_belvaros-szervita-ter-tuzeset-melygarazs-kigyulladt-zold-rendszamos-auto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cae17352-389c-4b7d-b3fe-0477ad1a4fc9.jpg","index":0,"item":"3186b756-2a70-49b4-aa0b-cdc11c84fd25","keywords":null,"link":"/cegauto/20250206_belvaros-szervita-ter-tuzeset-melygarazs-kigyulladt-zold-rendszamos-auto","timestamp":"2025. február. 06. 10:28","title":"Mélygarázsban kigyulladt zöld rendszámos autó miatt kellett kiüríteni egy irodaházat a Szervita téren – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bc7cec-a1b4-4714-8155-0f2d0d7ea561","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem kell minden nap órákat tölteni az edzőteremben, hogy jobban érezzük magunkat és fittebbek legyünk. Tippjeinkkel többet mozoghat úgy, hogy szinte észre sem veszi.","shortLead":"Nem kell minden nap órákat tölteni az edzőteremben, hogy jobban érezzük magunkat és fittebbek legyünk. Tippjeinkkel...","id":"20250207_mozgas-hetkoznap-seta-hatasa-egyensuly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8bc7cec-a1b4-4714-8155-0f2d0d7ea561.jpg","index":0,"item":"d348ae9d-56f0-48c8-97bd-ae106b097579","keywords":null,"link":"/elet/20250207_mozgas-hetkoznap-seta-hatasa-egyensuly","timestamp":"2025. február. 07. 05:01","title":"Változtasson hétköznapi szokásain, hogy 11 évvel tovább élhessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f954158c-ec8c-43b0-93ef-f1efdb324ec2","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogyan fest a vadonatúj Skoda Elroq kupé és szupersportos RS változata.","shortLead":"Vázoljuk, hogyan fest a vadonatúj Skoda Elroq kupé és szupersportos RS változata.","id":"20250206_latvanyos-magyar-tuningot-kapott-a-skoda-elroq-uj-villanyauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f954158c-ec8c-43b0-93ef-f1efdb324ec2.jpg","index":0,"item":"203a3559-4156-40a5-939b-632277605f06","keywords":null,"link":"/cegauto/20250206_latvanyos-magyar-tuningot-kapott-a-skoda-elroq-uj-villanyauto","timestamp":"2025. február. 06. 06:41","title":"Látványos magyar tuningot kapott a Skoda új villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e68fb7d0-b646-46fc-a843-670c1d4460fc","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A cél az, hogy kivédjék az Európát sújtó vámok kivetését, amivel az amerikai elnök megválasztása óta fenyegetőzik.","shortLead":"A cél az, hogy kivédjék az Európát sújtó vámok kivetését, amivel az amerikai elnök megválasztása óta fenyegetőzik.","id":"20250206_Trump-lobbiceg-eu-szerzodes-dci-group","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e68fb7d0-b646-46fc-a843-670c1d4460fc.jpg","index":0,"item":"b19ddb4c-2c69-449e-88b8-7ee32bc4971d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250206_Trump-lobbiceg-eu-szerzodes-dci-group","timestamp":"2025. február. 06. 14:13","title":"Trumphoz kötődő lobbicéggel szerződött az Európai Unió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]