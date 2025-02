Péntek este közölte a MÁV-csoport, hogy egy anya karján a gyermekével vonat elé lépett Győr-Ménfőcsanak közelében. A nő azonnal meghalt, a kisgyermek életéért a kiérkező mentők sokáig küzdöttek, de végül őt sem tudták megmenteni.

Nem messze, körülbelül 10 méterre a gázolás helyszínétől megtalálták az édesanya autóját, benne a nő másik gyermekével, aki végignézhette az esetet. A mozdonyvezető, aki 100 km/órás sebességről próbált vészfékezni, sokkot kapott az események hatására – írja a Blikk.

Váczi Viktor, a MÁV szóvivője a Tényeknek elmondta, hogy egy ilyen balesetnél a mozdonyvezető kérheti, hogy rögtön váltsák le a szolgálatából, és egyéb mentális segítséget is igényelhet, valamint kivehet rehabilitációs szabadságot is. A lapnak nyilatkozó mentálhigiénés szakértő szerint a kocsiban maradt nyolcéves kislánynak is mindenképpen szakember segítségére lesz szüksége a történtek feldolgozásához.

Az eset nem vasúti átjáróban történt, hanem egy erdős részen, amely gyalogos átkelésre nem alkalmas, és ilyen célra nincs is használatban. A gázolás körülményeit a vasúti szakemberek és a nyomozóhatóság vizsgálják, a rendőrség tájékoztatása szerint nem zárható ki az öngyilkosság lehetősége – írják. A Blikk szerint a rendőrség emberölés ügyében nyomoz.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as vagy 06 80 820 111-es telefonszámot! Amennyiben másvalakiért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk.