Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"97f4b5dc-8148-46f1-b3a6-d3a2dbccf8ea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A streamingóriás sajátos egyezségre jutott Prince örökségének kezelőivel. ","shortLead":"A streamingóriás sajátos egyezségre jutott Prince örökségének kezelőivel. ","id":"20250207_A-Netflix-kukazta-a-Prince-rol-keszult-dokumentumfilmjet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97f4b5dc-8148-46f1-b3a6-d3a2dbccf8ea.jpg","index":0,"item":"b06d9a31-1fc8-494a-bf8a-17960f7896b3","keywords":null,"link":"/kultura/20250207_A-Netflix-kukazta-a-Prince-rol-keszult-dokumentumfilmjet","timestamp":"2025. február. 07. 08:34","title":"A Netflix kukázta az Oscar-díjas rendező Prince-ről készült dokumentumfilmjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"171bb48a-53ba-4601-a773-20718e1c314f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Birminghami Egyetem kutatói szerint már a légszennyezettségnek való rövid kitettség is jelentősen befolyásolhatja az agy bizonyos területeinek működését.","shortLead":"A Birminghami Egyetem kutatói szerint már a légszennyezettségnek való rövid kitettség is jelentősen befolyásolhatja...","id":"20250207_legszennyezes-agyi-mukodes-kognitiv-feladatok-erzelemfelismeres-koncentracio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/171bb48a-53ba-4601-a773-20718e1c314f.jpg","index":0,"item":"31e43ab3-4e49-4f2d-b171-bc67fe81685a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250207_legszennyezes-agyi-mukodes-kognitiv-feladatok-erzelemfelismeres-koncentracio","timestamp":"2025. február. 07. 20:03","title":"Kiderült valami a légszennyezésről, ami önt is keményen érintheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8e456d4-3aff-4044-8e9c-f813927943a7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem találják a mentőcsapatok azt a repülőgépet, ami Alaszka felett tűnt el a radarról.","shortLead":"Nem találják a mentőcsapatok azt a repülőgépet, ami Alaszka felett tűnt el a radarról.","id":"20250207_eltunt-repulogep-bering-air","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8e456d4-3aff-4044-8e9c-f813927943a7.jpg","index":0,"item":"ce2c95bd-1727-4c10-a7fa-3336e33c2e83","keywords":null,"link":"/tudomany/20250207_eltunt-repulogep-bering-air","timestamp":"2025. február. 07. 09:05","title":"Eltűnt egy utasszállító repülőgép Alaszka felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1f1df2-328e-4dcc-8c97-7d8bc20cdf9e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Arab Emírségekkel közösen épülhet meg Franciaországban Európa legnagyobb adatközpontja.","shortLead":"Az Egyesült Arab Emírségekkel közösen épülhet meg Franciaországban Európa legnagyobb adatközpontja.","id":"20250207_adatkozpont-franciaorszag-megallapodas-legnagyobb-europai-adatkozpont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce1f1df2-328e-4dcc-8c97-7d8bc20cdf9e.jpg","index":0,"item":"58e98616-4d3b-4acb-8ceb-e355547ff037","keywords":null,"link":"/tudomany/20250207_adatkozpont-franciaorszag-megallapodas-legnagyobb-europai-adatkozpont","timestamp":"2025. február. 07. 11:49","title":"Európa legnagyobb adatközpontja épül meg Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae475e5d-c5ea-41c0-a5da-0a044f480474","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Szerintük a platformot szándékosan úgy tervezték, hogy a gyerekek bármi áron fel akarják hívni magukra a figyelmet.","shortLead":"Szerintük a platformot szándékosan úgy tervezték, hogy a gyerekek bármi áron fel akarják hívni magukra a figyelmet.","id":"20250207_tiktok-blackout-kihivas-halal-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae475e5d-c5ea-41c0-a5da-0a044f480474.jpg","index":0,"item":"617f6dc5-cba3-45f8-ac87-99fbd1a34dab","keywords":null,"link":"/elet/20250207_tiktok-blackout-kihivas-halal-per","timestamp":"2025. február. 07. 20:06","title":"Fojtogatós kihívásba belehalt gyerekek szülei perelik a TikTokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7686e84c-cb9f-4397-81ff-0c6f1323499c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Míg Donald Trump véget akar vetni a konfliktusnak Kijevvel, az orosz elnök attól tart, hogy kimerülnek az erőforrásai, ezért nem hajlandó felfedni terveit.","shortLead":"Míg Donald Trump véget akar vetni a konfliktusnak Kijevvel, az orosz elnök attól tart, hogy kimerülnek az erőforrásai...","id":"20250207_Le-Figaro-elemzes-Putyin-EU-Orban-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7686e84c-cb9f-4397-81ff-0c6f1323499c.jpg","index":0,"item":"cb1d4ace-c585-4fa8-bb4d-b9dd0c703518","keywords":null,"link":"/360/20250207_Le-Figaro-elemzes-Putyin-EU-Orban-Trump","timestamp":"2025. február. 07. 15:24","title":"Le Figaro-elemzés: Folyik Putyin pókerjátszmája, hogy megossza Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2f70d2f-587a-4636-a1d5-ff7d23f6f8c2","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Évi nyolcezer euróért bárki lehet tag, akit az öttagú bizottság elfogad.","shortLead":"Évi nyolcezer euróért bárki lehet tag, akit az öttagú bizottság elfogad.","id":"20250207_tiborcz-istvan-bdpst-group-botaniq-klub-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2f70d2f-587a-4636-a1d5-ff7d23f6f8c2.jpg","index":0,"item":"b10bc06f-b5db-488c-9dea-3d5af128b495","keywords":null,"link":"/elet/20250207_tiborcz-istvan-bdpst-group-botaniq-klub-video","timestamp":"2025. február. 07. 19:17","title":"Tiborczék videót tettek közzé zárt budai elitklubjukról, miután megjelent a Direkt36 filmje az Orbán család üzleteiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6df06d48-84f5-4318-9724-fe0a900c715b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google üzenetküldője váltja a Samsung sajátját, a cég már meg is kezdte az app nyugdízajását.","shortLead":"A Google üzenetküldője váltja a Samsung sajátját, a cég már meg is kezdte az app nyugdízajását.","id":"20250207_samsung-uzenetek-messages-megszunes-kivezetes-android","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6df06d48-84f5-4318-9724-fe0a900c715b.jpg","index":0,"item":"e13b64be-b9c4-44e0-b8cb-50680f3b5a97","keywords":null,"link":"/tudomany/20250207_samsung-uzenetek-messages-megszunes-kivezetes-android","timestamp":"2025. február. 07. 08:03","title":"Ha Samsung telefonja van, akkor tudjon róla: végleg megszűnik az egyik népszerű app","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]