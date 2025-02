Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ca011545-f64d-4f26-9c26-d95f81ed387f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem vállalnának kauciót az üzlethelyiségek bérlésénél, és csak az eladott árut fizetnék ki a beszállítóknak – egyebek mellett ez sem segíti az oroszok áttörését.","shortLead":"Nem vállalnának kauciót az üzlethelyiségek bérlésénél, és csak az eladott árut fizetnék ki a beszállítóknak – egyebek...","id":"20250208_mere-uzletlanc-boltnyitas-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca011545-f64d-4f26-9c26-d95f81ed387f.jpg","index":0,"item":"adacd50e-f93c-4d72-bb0a-452575737c3a","keywords":null,"link":"/itthon/20250208_mere-uzletlanc-boltnyitas-magyarorszag","timestamp":"2025. február. 08. 08:29","title":"Az orosz Mere három üzletlánccal is támadna Magyarországon, de a szokatlan terjeszkedési modell miatt elhasal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82c517a9-f98d-425a-aed1-3398a662078a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hány példány fog elfogyni, mikor és melyik könyvesboltban? Nagy kérdés ez a kiadóknak, ezért a német Media Control cég immár mesterséges intelligenciával (MI) méri fel, sőt jósolja meg a helyzetet, legalább 85, de esetenként majdnem 100 százalékos pontosságot ígérve.","shortLead":"Hány példány fog elfogyni, mikor és melyik könyvesboltban? Nagy kérdés ez a kiadóknak, ezért a német Media Control cég...","id":"20250208_hvg-konyv-sikeret-megjosolo-mesterseges-intelligencia-bestseller","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82c517a9-f98d-425a-aed1-3398a662078a.jpg","index":0,"item":"8b1845a9-ae1a-4a7e-a86b-54867c4607cb","keywords":null,"link":"/360/20250208_hvg-konyv-sikeret-megjosolo-mesterseges-intelligencia-bestseller","timestamp":"2025. február. 08. 15:45","title":"Melyik könyv lesz sikeres? Van már szoftver, amely 85-100 százalékos pontossággal megmondja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa667f9-8915-4c3e-bb79-12698047d43e","c_author":"Sztupa Melitta Boglárka","category":"kultura","description":"Mi lehet nehezebb annál, mint rájönni, hogy egy kapcsolat megromlásában nemcsak a másik fél, de mi is hibásak lehetünk? Talán csak elfogadni azt, hogy ennek ellenére megérdemeljük a szeretetet. Erről is szól a Szerethető című norvég film.","shortLead":"Mi lehet nehezebb annál, mint rájönni, hogy egy kapcsolat megromlásában nemcsak a másik fél, de mi is hibásak lehetünk...","id":"20250208_Szeretheto-filmkritika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2fa667f9-8915-4c3e-bb79-12698047d43e.jpg","index":0,"item":"d142f798-c81d-4a37-9ee6-e99fef8199bb","keywords":null,"link":"/kultura/20250208_Szeretheto-filmkritika","timestamp":"2025. február. 08. 09:00","title":"Ki magához nem jó, mást sem szerethet – kritika a Szerethető című filmről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d557c19-cebc-4a6e-ba78-f2ded054b271","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jövő hét első napjaiban még többfelé lehet akár többórás napsütés is, de éjszakánként kemény fagyokra kell készülni és napközben is jellemzően 4-9 Celsius-fok között alakul a csúcshőmérséklet. Szerdától azonban egyre több lesz a felhő és megnő a csapadék esélye is, a hét végére pedig enyhülnek az éjszakai fagyok – derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.","shortLead":"A jövő hét első napjaiban még többfelé lehet akár többórás napsütés is, de éjszakánként kemény fagyokra kell készülni...","id":"20250209_idojaras-elorejelzes-napsutes-csapadek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d557c19-cebc-4a6e-ba78-f2ded054b271.jpg","index":0,"item":"3a6bd1fc-2d6c-4e21-a025-275dbf186395","keywords":null,"link":"/itthon/20250209_idojaras-elorejelzes-napsutes-csapadek","timestamp":"2025. február. 09. 15:51","title":"A hét elején még napos idő várható, majd beborul az ég és megnő a csapadék esélye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f544b2-30c3-4b08-b985-6c7dc1531030","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Igazán hasznos új funkcióval bővült a Microsoft Edge. A böngésző ezentúl rendelkezik egy beépített szűrővel, ami a különféle csalárd oldalakat igyekszik lefülelni, és figyelmezteti is a felhasználót a veszélyről.","shortLead":"Igazán hasznos új funkcióval bővült a Microsoft Edge. A böngésző ezentúl rendelkezik egy beépített szűrővel, ami...","id":"20250207_microsoft-edge-bongeszo-kartevoblokkolo-uj-biztonsagi-funkcio-csalasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51f544b2-30c3-4b08-b985-6c7dc1531030.jpg","index":0,"item":"faa4106e-f915-4ef1-a35c-56254c066d35","keywords":null,"link":"/tudomany/20250207_microsoft-edge-bongeszo-kartevoblokkolo-uj-biztonsagi-funkcio-csalasok","timestamp":"2025. február. 07. 19:03","title":"A csalók számára rémálom, mindenki más viszont örülhet a Microsoft újdonságának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df2e714-a509-4180-b68f-e9030349c77a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rendőrség szoros biztosítása mellett, úgy tűnik, balhé nélkül ért véget a Kitörés napja február 8-án. A szélsőjobbosok elindultak a 60 kilométeres éjszakai túrára a 80 évvel ezelőtti hitlerista kitörés emlékére. Képes beszámoló a német és magyar szélsőjobb ünnepéről.","shortLead":"A rendőrség szoros biztosítása mellett, úgy tűnik, balhé nélkül ért véget a Kitörés napja február 8-án...","id":"20250208_kitores-tura-kepek-naci-szelsojobb-gyulekezo-budai-var-fotok-antifa-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0df2e714-a509-4180-b68f-e9030349c77a.jpg","index":0,"item":"2a0d6c27-9572-44ac-8e7f-6f602fd821ed","keywords":null,"link":"/itthon/20250208_kitores-tura-kepek-naci-szelsojobb-gyulekezo-budai-var-fotok-antifa-ebx","timestamp":"2025. február. 08. 19:04","title":"Blackface Magyar Péter, SS-koponyák, a HVG pedig egy „Arschloch” – így vonultak fel a szélsőjobbosok Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ead92735-a47b-4695-9443-126b821d0272","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Fél órával a meghirdetett antifa tüntetés előtt több volt a rendőr, mint a civil a Széll Kálmán téren. A felvonulók szoros hatósági kísérettel jutottak föl a budai Várba.","shortLead":"Fél órával a meghirdetett antifa tüntetés előtt több volt a rendőr, mint a civil a Széll Kálmán téren. A felvonulók...","id":"20250208_rendorok-antifa-tuntetes-szell-kalman-ter-kitores-napja-naci-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ead92735-a47b-4695-9443-126b821d0272.jpg","index":0,"item":"7d408f3d-e338-4dd6-8e5f-ee816f5f2e41","keywords":null,"link":"/itthon/20250208_rendorok-antifa-tuntetes-szell-kalman-ter-kitores-napja-naci-ebx","timestamp":"2025. február. 08. 15:23","title":"„Itt van összes rendőr, aki Magyarországon szolgál” – tényleg nagyon védték a náci felvonulást az antifáktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f7667dd-f41e-459f-a1e4-6f3b7df72bad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindketten életüket vesztették.","shortLead":"Mindketten életüket vesztették.","id":"20250207_vonatgazolas-no-gyerek-gyor-menfocsanak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f7667dd-f41e-459f-a1e4-6f3b7df72bad.jpg","index":0,"item":"32577a4f-3921-4263-a41a-138abe78b823","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_vonatgazolas-no-gyerek-gyor-menfocsanak","timestamp":"2025. február. 07. 21:34","title":"Gyermekével lépett a vonat elé egy nő Győr-Ménfőcsanaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]