[{"available":true,"c_guid":"f29ac776-cdcf-4d7e-85a6-8f16f45c4d4e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Samsung csúcsmobiljával egy sor ejtéstesztet csinált a PBKreviews nevű YouTube-csatorna videósa. Ezek alapján igen strapabírónak tűnik a készülék. ","shortLead":"A Samsung csúcsmobiljával egy sor ejtéstesztet csinált a PBKreviews nevű YouTube-csatorna videósa. Ezek alapján igen...","id":"20250210_samsung-galaxy-s25-ultra-ejtesteszt-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f29ac776-cdcf-4d7e-85a6-8f16f45c4d4e.jpg","index":0,"item":"451c2642-0afd-44cf-9786-72752ee9db4e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250210_samsung-galaxy-s25-ultra-ejtesteszt-video","timestamp":"2025. február. 10. 11:03","title":"Ez történik, ha telefonálás közben elejti a Samsung Galaxy S25 Ultrát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa8af898-9af1-4d3b-aab4-b51a0d97a23b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Korábban azért szabtak ki rá súlyos büntetést, mert ellenzéki fiókok követésével és megosztásával „zavarta a közrendet”.","shortLead":"Korábban azért szabtak ki rá súlyos büntetést, mert ellenzéki fiókok követésével és megosztásával „zavarta a közrendet”.","id":"20250210_szaud-arabia-twitter-borton-elengedtek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa8af898-9af1-4d3b-aab4-b51a0d97a23b.jpg","index":0,"item":"40a6caa6-71c4-474e-b25f-8f9b461adfc9","keywords":null,"link":"/vilag/20250210_szaud-arabia-twitter-borton-elengedtek","timestamp":"2025. február. 10. 15:18","title":"Elengedték a szaúdi hatóságok azt a nőt, akit Twitter-bejegyzések miatt 34 év börtönre ítéltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0a91daa-fd66-4acd-96d7-9c69d8da8330","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A konferencián napjaink legfontosabb társadalmi, gazdasági, kulturális és erkölcsi kérdéseiről beszélnek majd az előadók.","shortLead":"A konferencián napjaink legfontosabb társadalmi, gazdasági, kulturális és erkölcsi kérdéseiről beszélnek majd...","id":"20250209_Novak-Katalin-hamarosan-eloadast-tart-egy-londoni-konferencian-alliance-for-responsible-citizenship","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0a91daa-fd66-4acd-96d7-9c69d8da8330.jpg","index":0,"item":"d9a53c50-e0c2-4065-bb87-0453b8408c93","keywords":null,"link":"/itthon/20250209_Novak-Katalin-hamarosan-eloadast-tart-egy-londoni-konferencian-alliance-for-responsible-citizenship","timestamp":"2025. február. 09. 21:58","title":"Novák Katalin hamarosan előadást tart egy londoni konferencián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8be341f-0096-432e-8cc1-1d106cafd9d7","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A betegsége miatt munkaképtelennek nyilvánított, egyedül élő asztalos és a hajléktalanság ellen küzdő, egyedülálló anya küzdelme a szociális támogatás hivatali ügyintézésénék kafkai útvesztőiben.","shortLead":"A betegsége miatt munkaképtelennek nyilvánított, egyedül élő asztalos és a hajléktalanság ellen küzdő, egyedülálló anya...","id":"20250210_hvg-en-dave-johns-daniel-blake-ajanlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8be341f-0096-432e-8cc1-1d106cafd9d7.jpg","index":0,"item":"7454029c-8aeb-4f62-a83c-020b48e2bd36","keywords":null,"link":"/360/20250210_hvg-en-dave-johns-daniel-blake-ajanlo","timestamp":"2025. február. 10. 16:00","title":"Az angolok dühe magyar terepen is odavág: Én, Daniel Blake a Radnótiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abbf9bce-c0e9-4f6e-a121-d8b0185418aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyvéd szerint értelmetlen volt a bevetés, amelyben Kónya Gábor Lajos életét vesztette.","shortLead":"Az ügyvéd szerint értelmetlen volt a bevetés, amelyben Kónya Gábor Lajos életét vesztette.","id":"20250210_esztergom-robbantas-tek-karteritesi-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/abbf9bce-c0e9-4f6e-a121-d8b0185418aa.jpg","index":0,"item":"44abdc0f-19f5-4d2f-a55c-c99114c91452","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_esztergom-robbantas-tek-karteritesi-per","timestamp":"2025. február. 10. 07:49","title":"Esztergomi robbantás: kártérítési pert indított a TEK ellen az akcióban elhunyt kommandós családja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71b64f60-4d9a-4e12-9de3-83af0d185edf","c_author":"HVG - Nyüzsi","category":"itthon","description":"„Vajon milyen munkahely az, ahol egy hónapot lehet hiányozni, ahol négy hét szabadságra engedik az embert, azaz ennyi ideig tudják nélkülözni?”","shortLead":"„Vajon milyen munkahely az, ahol egy hónapot lehet hiányozni, ahol négy hét szabadságra engedik az embert, azaz ennyi...","id":"20250210_orban-viktor-marki-zay-peter-india-nyaralas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71b64f60-4d9a-4e12-9de3-83af0d185edf.jpg","index":0,"item":"49a934a2-b8fb-42ce-81cc-ac7a8664b9d1","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_orban-viktor-marki-zay-peter-india-nyaralas","timestamp":"2025. február. 10. 12:14","title":"Orbán indiai nyaralását figyelmen kívül hagyva luxusbaloldalozik a propaganda Márki-Zay négyhetes ázsiai körútja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f939f8a2-a6df-44a7-b924-b5f8698069e6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Néha a csajok is úgy vannak vele szerzője 92 éves volt.","shortLead":"A Néha a csajok is úgy vannak vele szerzője 92 éves volt.","id":"20250210_Elhunyt-Tom-Robbins-az-amerikai-ellenkultura-iroja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f939f8a2-a6df-44a7-b924-b5f8698069e6.jpg","index":0,"item":"7debbba6-318f-40db-8bdb-e6012fc49038","keywords":null,"link":"/kultura/20250210_Elhunyt-Tom-Robbins-az-amerikai-ellenkultura-iroja","timestamp":"2025. február. 10. 13:19","title":"Elhunyt Tom Robbins, az amerikai ellenkultúra írója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f824a3e5-ad9e-45f6-bfae-81e073fc8cc1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Teljes ATM-hálózatát lecserélte a K&H, így az ország mind az 550 automatáját lehet készpénzfelvételre használni bankkártya nélkül is.","shortLead":"Teljes ATM-hálózatát lecserélte a K&H, így az ország mind az 550 automatáját lehet készpénzfelvételre használni...","id":"20250210_kh-bank-atm-bankautomatak-keszpenzfelvetel-bankkartya-nelkul-nfc-chip","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f824a3e5-ad9e-45f6-bfae-81e073fc8cc1.jpg","index":0,"item":"28be27af-de0d-4e2e-9108-7ccfe92cfb89","keywords":null,"link":"/tudomany/20250210_kh-bank-atm-bankautomatak-keszpenzfelvetel-bankkartya-nelkul-nfc-chip","timestamp":"2025. február. 10. 08:03","title":"Aki a K&H ügyfele, az most örülhet: lecserélték az összes ATM-et, most már tényleg ki lehet dobni a bankkártyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]