Van egy osztrák megszállási terv, amelynek lényege, hogy minél több minden az osztrák érdekeket szolgálja, vagyis: a Fertő tó osztrák része „legyen egy nagyon jó hely”, és közben „megakadályozzák a magyar rész fejlesztését” – idézte Lázár János építési és közlekedési minisztert a VG.

Hozzátette, hogy a kormány elfogadja, hogy a környezetvédők féltik a Fertő-tavat és támogatja, hogy Barcza Attila országgyűlési képviselő közvetítésével folytassanak le egyeztetéseket a civilekkel.

„Tiszteletben tartjuk a természet adottságait, azokat meg akarjuk őrizni, de azt is akarjuk, hogy a magyar választópolgárok ugyanolyan szolgáltatásokban részesüljenek, mint az osztrák oldalon a Fertő tó mellett szolgáltatásokat igénybe vevő polgárok” – mondta.

Az építési és közlekedésügyi miniszter úgy fogalmazott: reméli, hogy a zöld radikális szervezetekben is van annyi megértés, hogy a soproniak is szeretnének eljutni a vízhez, és amit szabad Ausztriában, azt szabad Magyarországon is. Sőt, itthon jobb és minőségibb dolgok jöjjenek létre.

Rákosrendezővel kapcsolatban azt mondta, hogy a fővárossal folytatandó tárgyalásokat az Építési és Közlekedési Minisztérium végzi majd, a feladatért külön kormánybiztos felel.