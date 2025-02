Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

A "Tisza programírója" Magyar Péter szerint nem programíró. Egyébként valójában nem a 13. havi nyugdíjon nevet, hanem a kormányon, és nem a 13. havi nyugdíj ellen szólalt fel, hanem annak részleges emelése mellett. A kormánymédia lapjában megjelent cikk mindkét hamis állítását azonnal saját maga cáfolja videóval, idézettel. Egyébként valójában nem a 13. havi nyugdíjon...
A kormánymédia tripla öngóllal támadja a "Tisza programíróját" a 13. havi nyugdíj miatt

Eredményre vezettek a tárgyalások a cég és a szakszervezet között.
Megállapodtak a bérekről, nem lesz sztrájk az Audi győri beszállítójánál

A Tápiósápról induló Szirtes Ádám a világháború utáni négy évtized meghatározó filmszínésze. A Port listája szerint negyven év alatt 118 filmben szerepelt. Még a filmes főszerepekből is több jutott neki, mint ahány évet eltölthetett a pályán. A 65. születésnapját sem érhette meg. Színpadi színészként kevesebb megbecsülést kapott, mint amennyi magasztaló kritikát. Mélyebbről magasabbra nem jutott senki más. A Port listája szerint...
„Bunkó voltam a szemükben, de lángoltam, úgy látták, ki lehet faragni belőlem valamit" – 100 éve született Szirtes Ádám

Többször előfordult már Nógrádban, hogy egy településen fényes nappal jelentek meg az erdei állatok.
Szarvasok rohantak fényes nappal a nógrádi Kisterenye utcáin – videó

Az alábbiakban olyan, kevéssé szem előtt lévő beállításokat mutatunk meg, amelyeket nem ismer mindenki, holott hasznosak lehetnek az iPhone-tulajdonosoknak.
Ha iPhone-ja van, fussa át: mutatunk pár helyet, ahova hasznos beállításokat rejtett el az Apple

A régiós versenytársaktól elmaradó növekedés volt a hazai feldolgozóipari exportban, és a termelékenység javulása is messze elmaradt. A feldolgozóipari munkaerőköltség (így a fizetések is) Magyarországon mégis kiemelkedően nőtt, köszönhetően a forint euróval szembeni leértékelődésének.
GKI: 2010 óta csak eldöcög a magyar feldolgozóipar régiós összehasonlításban

A DSKY Moonwatch nemcsak nevében, kinézetében is pontosan olyan, mint az Apollo-program űrhajóin használt számítógép beviteli eszköze.
Sosem látott szinten menő karórát dobnak piacra: pont olyan, mint az Apollo-program számítógépe

A náci, nőgyülölő, rasszista, homofób és antiszemita ámokfutását befejezte az X-en a rapper.
Kanye West úgy felhúzta magát Taylor Swiften, hogy törölte a fiókját az X-ről