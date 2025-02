Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2841f1c1-8145-4979-ab4c-0e8ff204740e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jelenet, amelyet a januárban aktivált Instagram-oldalán is megosztott, nagy felháborodást váltott ki.","shortLead":"A jelenet, amelyet a januárban aktivált Instagram-oldalán is megosztott, nagy felháborodást váltott ki.","id":"20250211_meghan-markle-invictus-udvariatlan-gesztus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2841f1c1-8145-4979-ab4c-0e8ff204740e.jpg","index":0,"item":"2492c1b6-cc8d-4ca1-a183-47ef3c4d602f","keywords":null,"link":"/elet/20250211_meghan-markle-invictus-udvariatlan-gesztus","timestamp":"2025. február. 11. 15:13","title":"Meghan Markle nem bírt magával, és odébb tolt egy kerekesszékes sportolót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf616d1-354e-436d-95f9-92030f46c0ee","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Sam Altmannak esze ágában sincs Elon Musk kezébe adni az OpenAI-t, ellenben az egykori Twittert szívesen megszerezné a világ leggazdagabb emberétől.","shortLead":"Sam Altmannak esze ágában sincs Elon Musk kezébe adni az OpenAI-t, ellenben az egykori Twittert szívesen megszerezné...","id":"20250211_sam-altman-elon-musk-openai-twitter-felvasarlas-chatgpt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcf616d1-354e-436d-95f9-92030f46c0ee.jpg","index":0,"item":"0e3b5365-5ec4-4c5e-91d2-14a2aae7e604","keywords":null,"link":"/kkv/20250211_sam-altman-elon-musk-openai-twitter-felvasarlas-chatgpt","timestamp":"2025. február. 11. 12:28","title":"Az OpenAI nem eladó – Elon Musknak üzent a vezérigazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f1bc372-b4fd-437c-a04b-288b812632c8","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"13. és 14. havi nyugdíjat is fizetnek, de csak a minimumot.","shortLead":"13. és 14. havi nyugdíjat is fizetnek, de csak a minimumot.","id":"20250211_lengyelorszag-nyugdij-nyugdijemeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f1bc372-b4fd-437c-a04b-288b812632c8.jpg","index":0,"item":"d3f52dae-d0e8-4f01-afef-ba2e2fdba1ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250211_lengyelorszag-nyugdij-nyugdijemeles","timestamp":"2025. február. 11. 19:53","title":"9,5 százalékkal nőttek a lengyel reáljövedelmek, és ezt is figyelembe veszik a nyugdíjak emelésénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a398f7b-c775-4071-9e2e-9e3e8e37a20e","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Ezres nagyságrendben kerültek Tuzson Bence miniszter asztalára tavaly megfigyelési kérelmek nemzetbiztonsági okból. Nem tudni, ebből mennyit hagytak jóvá, így azt sem, hány ember után kutakodtak a titkosszolgálatok kormányzati engedéllyel. Kiderült viszont, hogy a tárca évek óta alap nélkül ködösít a témában.","shortLead":"Ezres nagyságrendben kerültek Tuzson Bence miniszter asztalára tavaly megfigyelési kérelmek nemzetbiztonsági okból. Nem...","id":"20250211_Napi-3-4-titkos-megfigyelesrol-is-dontottek-az-Igazsagugyi-Miniszteriumban-tavaly-kozben-melyul-a-hazugsagspiral-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a398f7b-c775-4071-9e2e-9e3e8e37a20e.jpg","index":0,"item":"48477123-94b4-4b7e-beaa-37fd7fffc730","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_Napi-3-4-titkos-megfigyelesrol-is-dontottek-az-Igazsagugyi-Miniszteriumban-tavaly-kozben-melyul-a-hazugsagspiral-ebx","timestamp":"2025. február. 11. 13:10","title":"Napi 3-4 titkos megfigyelésről is döntöttek az Igazságügyi Minisztériumban tavaly, de követhetetlenül ködösítenek a témában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"309d3ba0-b45a-47a6-9530-dddc4a6cbf4f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A külső kerületekben élőknek akarnak alternatívát nyújtani az autózással szemben.","shortLead":"A külső kerületekben élőknek akarnak alternatívát nyújtani az autózással szemben.","id":"20250210_bkk-karacsony-metrobusz-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/309d3ba0-b45a-47a6-9530-dddc4a6cbf4f.jpg","index":0,"item":"ba57f2c3-7a54-4dab-9466-ac154bd49e9f","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_bkk-karacsony-metrobusz-budapest","timestamp":"2025. február. 10. 14:50","title":"Metróbuszokat indít a főváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53457759-a4c9-486b-af68-2f2ccc0fedd7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Lázár János alá tartozó MÁV kitart amellett, hogy az, hogy bizonyos munkákat otthonról is el lehet végezni, még nem jelent otthoni munkavégzést.","shortLead":"A Lázár János alá tartozó MÁV kitart amellett, hogy az, hogy bizonyos munkákat otthonról is el lehet végezni, még nem...","id":"20250211_mav-home-office-lazar-janos-informatika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53457759-a4c9-486b-af68-2f2ccc0fedd7.jpg","index":0,"item":"f755a041-e03d-4bbe-99f4-faed0a6f1742","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250211_mav-home-office-lazar-janos-informatika","timestamp":"2025. február. 11. 06:19","title":"Most is van home office a MÁV-nál, csak nem úgy hívják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"124839aa-beef-4b70-b7f0-a0bd5b583341","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A GVH szerint nőtt az Árfigyelő felhasználóinak száma. A nyilvános adatok ezt nem támasztják alá. A GVH szerint az Árfigyelő nagy segítség a magyar családoknak – az oldal havi szinten 50 ezer körüli felhasználót vonz, miközben a Lidl honlapját például 2,5 millió körüli felhasználó látogatja.","shortLead":"A GVH szerint nőtt az Árfigyelő felhasználóinak száma. A nyilvános adatok ezt nem támasztják alá. A GVH szerint...","id":"20250211_gvh-arverseny-inflacio-arfigyelo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/124839aa-beef-4b70-b7f0-a0bd5b583341.jpg","index":0,"item":"a957c4f4-d62f-4fc4-86e2-b4ccbd2cdf65","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250211_gvh-arverseny-inflacio-arfigyelo","timestamp":"2025. február. 11. 15:18","title":"Fokozódik az árverseny – közölte a GVH, miután az infláció repülőrajtot vett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7072cac5-53bb-4294-9b00-29e9e46fbcf3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Topaz Labs legújabb fejlesztése a Project Starlight, amely egyetlen gombnyomás után készít a rossz minőségű videókból nagyon jókat.","shortLead":"A Topaz Labs legújabb fejlesztése a Project Starlight, amely egyetlen gombnyomás után készít a rossz minőségű videókból...","id":"20250211_topaz-labs-project-starlight-videoszerkeszto-mesterseges-intelligencia-minoseg-felbontas-felskalazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7072cac5-53bb-4294-9b00-29e9e46fbcf3.jpg","index":0,"item":"00ee323e-8621-45eb-98b6-88d130a0136c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250211_topaz-labs-project-starlight-videoszerkeszto-mesterseges-intelligencia-minoseg-felbontas-felskalazas","timestamp":"2025. február. 11. 18:03","title":"Leesik az ember álla, mire képes ez az új videószerkesztő program – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]