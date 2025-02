Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0243c885-6aec-4fdf-a673-dceb12b6e74e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Elfogadta a jelölését a Szenátus, csak egy republikánus szavazott ellene. ","shortLead":"Elfogadta a jelölését a Szenátus, csak egy republikánus szavazott ellene. ","id":"20250213_Hivatalos-az-oltastagado-Kennedy-az-uj-amerikai-egeszsegugyi-miniszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0243c885-6aec-4fdf-a673-dceb12b6e74e.jpg","index":0,"item":"bc327b4f-572d-4f2b-9602-ef88db474fbd","keywords":null,"link":"/vilag/20250213_Hivatalos-az-oltastagado-Kennedy-az-uj-amerikai-egeszsegugyi-miniszter","timestamp":"2025. február. 13. 21:00","title":"Hivatalos: az oltástagadó Kennedy az új amerikai egészségügyi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faf261ed-25f4-4f11-8bbc-5bff371665c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A first lady ritkán szólal meg, most kivételt tett. ","shortLead":"A first lady ritkán szólal meg, most kivételt tett. ","id":"20250213_Melanie-Trump-Feher-Haz-latogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/faf261ed-25f4-4f11-8bbc-5bff371665c8.jpg","index":0,"item":"6375497e-c7cb-4dc1-ba7e-0b0cadfee012","keywords":null,"link":"/elet/20250213_Melanie-Trump-Feher-Haz-latogatas","timestamp":"2025. február. 13. 11:34","title":"Melania Trump izgalommal várja, hogy megnyissák a Fehér Házat a látogatók előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"769184b3-02b3-4663-b001-437f0d5fd3f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy tízméteres repedés miatt szakadt le a jégtábla Szahalin szigetéről, majd kisodródott a tengerre.","shortLead":"Egy tízméteres repedés miatt szakadt le a jégtábla Szahalin szigetéről, majd kisodródott a tengerre.","id":"20250212_Tobb-mint-szaz-horgasz-rekedt-egy-jegtablan-Oroszorszag-tavol-keleti-reszen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/769184b3-02b3-4663-b001-437f0d5fd3f1.jpg","index":0,"item":"feb98366-153a-4aa1-a383-0f88de526560","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_Tobb-mint-szaz-horgasz-rekedt-egy-jegtablan-Oroszorszag-tavol-keleti-reszen","timestamp":"2025. február. 12. 19:11","title":"Több mint száz horgász rekedt egy jégtáblán Oroszország távol-keleti részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa6d1f96-2057-4f50-b6ee-0b681b0db326","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A befektetők már annak is örülnek, hogy elhangzott a béke szó, még úgy is, hogy ez gyakorlatilag orosz győzelmet jelentene.","shortLead":"A befektetők már annak is örülnek, hogy elhangzott a béke szó, még úgy is, hogy ez gyakorlatilag orosz győzelmet...","id":"20250213_tozsdek-Trump-Putyin-Ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa6d1f96-2057-4f50-b6ee-0b681b0db326.jpg","index":0,"item":"aa3eda55-4f2e-406b-9c9f-b3db8820bfd9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250213_tozsdek-Trump-Putyin-Ukrajna","timestamp":"2025. február. 13. 07:41","title":"Megörültek a tőzsdéken annak, hogy Trump Putyin tervét követi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b6034c7-1962-4bfb-8634-696e8774399d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Adobe kétféle árazást kínál az egyedi felhasználóknak a Firefly nevű mestetrségesintelligencia-eszközéhez, a kettő között pedig a létrehozható videók száma jelenti a legnagyobb különbséget.","shortLead":"Az Adobe kétféle árazást kínál az egyedi felhasználóknak a Firefly nevű mestetrségesintelligencia-eszközéhez, a kettő...","id":"20250213_adobe-firefly-mesterseges-intelligencia-elofizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b6034c7-1962-4bfb-8634-696e8774399d.jpg","index":0,"item":"0b307f0a-a175-4564-af83-495dfa8926ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20250213_adobe-firefly-mesterseges-intelligencia-elofizetes","timestamp":"2025. február. 13. 14:03","title":"Beárazta az Adobe a mesterséges intelligenciát, ezentúl fizetni kell a Firefly használatáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fd22167-2bc1-41d0-a5dc-4bfb9025f51f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az amerikai külügy helyettes államtitkára szerint az egyoldalú gesztussal Lukasenka az Egyesült Államokhoz akar közeledni.","shortLead":"Az amerikai külügy helyettes államtitkára szerint az egyoldalú gesztussal Lukasenka az Egyesült Államokhoz akar...","id":"20250212_feheroroszorszag-foglyok-szabadon-engedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6fd22167-2bc1-41d0-a5dc-4bfb9025f51f.jpg","index":0,"item":"cb472172-42e1-4c6c-8925-47fdc8811f7f","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_feheroroszorszag-foglyok-szabadon-engedes","timestamp":"2025. február. 12. 19:59","title":"Fehéroroszország elengedett három foglyot, köztük egy újságírót és legalább egy amerikait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4114a426-1285-4b09-9a45-a8fa424834d6","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Donald Trumpról, Elon Muskról, Orbán Viktorról és a Tegyük Újra Naggyá Amerikát-féle autokrácia korlátairól ír a CEU Demokrácia Intézetének két tanára.","shortLead":"Donald Trumpról, Elon Muskról, Orbán Viktorról és a Tegyük Újra Naggyá Amerikát-féle autokrácia korlátairól ír a CEU...","id":"20250212_usa-trump-orban-illiberalis-demokracia-Magyar-Balint-Madlovics-Balint-Foreign-Affairs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4114a426-1285-4b09-9a45-a8fa424834d6.jpg","index":0,"item":"574bb7f3-4583-4fe1-bf39-5995f23cb8ef","keywords":null,"link":"/360/20250212_usa-trump-orban-illiberalis-demokracia-Magyar-Balint-Madlovics-Balint-Foreign-Affairs","timestamp":"2025. február. 12. 15:10","title":"Amerikából aligha lesz orbáni illiberális demokrácia – Magyar Bálint és Madlovics Bálint elemzése a Foreign Affairsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03cd76b7-959c-4b3f-a7ca-323db77ca724","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester arról ír, az Alkotmánybíróság kimondta, alkotmányellenes, hogy a kormány több pénzt von el várostól, mint amit támogatásként ad. A tegnap este megjelent rendelet szerint Budapestnek 89 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást kell fizetnie.","shortLead":"A főpolgármester arról ír, az Alkotmánybíróság kimondta, alkotmányellenes, hogy a kormány több pénzt von el várostól...","id":"20250212_Karacsony-a-szolidaritasi-hozzajarulasrol-Inditjuk-a-karteritesi-pert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03cd76b7-959c-4b3f-a7ca-323db77ca724.jpg","index":0,"item":"35b65db5-db5d-4f69-9fea-faf9077c889b","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_Karacsony-a-szolidaritasi-hozzajarulasrol-Inditjuk-a-karteritesi-pert","timestamp":"2025. február. 12. 14:08","title":"Karácsony a szolidaritási hozzájárulásról: Indítjuk a kártérítési pert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]