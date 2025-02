Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Visszautasítanak „minden olyan valótlan állítást", ami az elmúlt hetekben a sajtóban az igazgatói kinevezések körül, például a Kolibri esetében „negatív tartalommal" megjelent. Visszautasítanak „minden olyan valótlan állítást", ami az elmúlt hetekben a sajtóban az igazgatói kinevezések körül... Viszont az Orbán Viktor és Angela Merkel találkozójáról szóló dokumentumok, amelyek a német–magyar fegyverkezési együttműködés indulásáról tanúskodnak, a jelek szerint eltűntek a német kancellári hivatal archívumából. A jobboldali lap tényfeltáró főmunkatársa, Hans Martin Tillack azt derítette ki, hogy a nagy egyezség hat éve, a soproni városházán, a Páneurópai Piknik 30. évfordulóján jött létre a kancellár és magyar kollégája között. Viszont az Orbán Viktor és Angela Merkel találkozójáról szóló dokumentumok, amelyek a német–magyar fegyverkezési együttműködés indulásáról tanúskodnak, a jelek szerint eltűntek a német kancellári hivatal archívumából. Ha az amerikai elnök szembe akar menni a realitással, akkor szembe is megy. Ha az amerikai elnök szembe akar menni a realitással, akkor szembe is megy. 498 nap után térhettek haza. Még 73 elhurcolt ember van a gázai szélsőségesek fogságában, akik közül többen már biztosan nincsenek életben. 498 nap után térhettek haza. Még 73 elhurcolt ember van a gázai szélsőségesek fogságában, akik közül többen már... Mi sem gondoltunk arra, hogy eljutunk egy olyan helyre, ahol nem egy, hanem közel féltucat Ferrari F40 és egyéb hasonlóan hatalmas eszmei és forintosítható értékű elképesztő sportkocsival találkozunk. Mutatjuk, mit láttunk Párizsban. Ez másképp lehetne, ha Magyarországon nem lennének olyan rosszak a börtönkörülmények, mint amilyenek. Nem csitul a két évvel ezelőtti antifaügy gyanúsítottjai körüli botrány, de hiába támadják sokan az időközben EP-képviselői mandátumot szerzett Ilaria Salist és társait, kicsi a valószínűsége, hogy a feltételezett elkövetők többsége ellen Magyarországon járjanak el, és itt rójanak rájuk ki büntetést. Ez másképp lehetne, ha Magyarországon nem lennének olyan rosszak a börtönkörülmények, mint amilyenek. Vélemény. Mi ennek az oka, és hogyan tudjuk rávenni magunkat, hogy az alvást ne elvesztegetett időnek fogjuk fel? Mennyit számítanak az alvás körülményei, hogyan és mennyiért vásároljunk matracot, és segítenek-e az alvássegítő készítmények? A HVG egészségpodcastjának legújabb adásában ezekre a kérdésekre is kerestük a választ.