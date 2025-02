Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a13e03a6-0a58-4beb-bca6-77fe8b816a42","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A 21 éves nőt hónapokon át zaklatta a támadója, a férfit emberölés kísérlet bűntettével gyanúsították meg.","shortLead":"A 21 éves nőt hónapokon át zaklatta a támadója, a férfit emberölés kísérlet bűntettével gyanúsították meg.","id":"20250214_keseles-fiatal-no-budapest-bejelentes-rendorseg-zaklatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a13e03a6-0a58-4beb-bca6-77fe8b816a42.jpg","index":0,"item":"9979821a-d86a-463c-9cab-8368f012ff29","keywords":null,"link":"/itthon/20250214_keseles-fiatal-no-budapest-bejelentes-rendorseg-zaklatas","timestamp":"2025. február. 14. 09:15","title":"Hiába kérte korábban a rendőrség segítségét a nő, akit zaklatója megkéselt egy budapesti dohányboltban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270a38bd-514c-49c6-aa1c-3cee120e7894","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A céges autóknál vélhetően ez az arány még sokkal magasabb. ","shortLead":"A céges autóknál vélhetően ez az arány még sokkal magasabb. ","id":"20250214_Legnepszerubb-autoszinek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/270a38bd-514c-49c6-aa1c-3cee120e7894.jpg","index":0,"item":"57989542-48f8-4703-aeb2-bce657ea7b8a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250214_Legnepszerubb-autoszinek","timestamp":"2025. február. 14. 08:18","title":"Minden harmadik autó fehér a világon, mellette ezek a legnépszerűbb autószínek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"133fc9c1-e2e7-46f4-9720-6bdf5c135682","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A küldöttség célja, hogy felmérje, hogyan változott a jogállam helyzete az elmúlt években.","shortLead":"A küldöttség célja, hogy felmérje, hogyan változott a jogállam helyzete az elmúlt években.","id":"20250213_jogallamisag-tenyfeltaro-delegacio-europai-parlament-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/133fc9c1-e2e7-46f4-9720-6bdf5c135682.jpg","index":0,"item":"a6d4b13e-2ace-4d56-a76c-c30644b92405","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250213_jogallamisag-tenyfeltaro-delegacio-europai-parlament-magyarorszag","timestamp":"2025. február. 13. 06:51","title":"Áprilisban érkezik Magyarországra az Európai Parlament jogállamisági tényfeltáró delegációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df50bcd8-4219-498b-87a4-166245a5957b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A DXOMARK független tesztlabor tesztelte a Samsung Galaxy S25 Ultra kijelzőjét, aminek eredményeként a készülék egy olyan mobilt taszított le a trónról, amelynek képernyőjét szintén a Samsung gyártotta.","shortLead":"A DXOMARK független tesztlabor tesztelte a Samsung Galaxy S25 Ultra kijelzőjét, aminek eredményeként a készülék...","id":"20250213_samsung-galaxy-s25-ultra-kijelzo-teszt-dxomark","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df50bcd8-4219-498b-87a4-166245a5957b.jpg","index":0,"item":"13d6ef43-e71c-4a30-930f-2c500edd1241","keywords":null,"link":"/tudomany/20250213_samsung-galaxy-s25-ultra-kijelzo-teszt-dxomark","timestamp":"2025. február. 13. 17:03","title":"Új készülék a csúcson: ennek a mobilnak van most a legjobb kijelzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50d94d7b-7822-44e8-b3a7-c663be42edfa","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogyan fest a Volkswagen 8 millió forint körüli alapárú új elektromos modellje.","shortLead":"Vázoljuk, hogyan fest a Volkswagen 8 millió forint körüli alapárú új elektromos modellje.","id":"20250214_friss-kepeken-a-vw-id1-legolcsobb-uj-villanyauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50d94d7b-7822-44e8-b3a7-c663be42edfa.jpg","index":0,"item":"1900ca2f-dd39-4962-a25c-a3a752d88cc1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250214_friss-kepeken-a-vw-id1-legolcsobb-uj-villanyauto","timestamp":"2025. február. 14. 08:41","title":"Friss képeken a VW legolcsóbb új villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e18ff2-99ff-4f7e-a92d-eac6dc77b693","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Nagy az öröm Moszkvában.","shortLead":"Nagy az öröm Moszkvában.","id":"20250213_Medvegyev-a-Putyin-Trump-telefonrol-A-frigid-venlany-Europa-megorul-a-feltekenysegtol-es-a-duhtol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93e18ff2-99ff-4f7e-a92d-eac6dc77b693.jpg","index":0,"item":"638e4478-f4b9-4a66-a1d9-4ed6714c2df0","keywords":null,"link":"/vilag/20250213_Medvegyev-a-Putyin-Trump-telefonrol-A-frigid-venlany-Europa-megorul-a-feltekenysegtol-es-a-duhtol","timestamp":"2025. február. 13. 15:19","title":"Medvegyev a Putyin–Trump-telefonról: „A frigid vénlány Európa megőrül a féltékenységtől és a dühtől”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faf261ed-25f4-4f11-8bbc-5bff371665c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A first lady ritkán szólal meg, most kivételt tett. ","shortLead":"A first lady ritkán szólal meg, most kivételt tett. ","id":"20250213_Melanie-Trump-Feher-Haz-latogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/faf261ed-25f4-4f11-8bbc-5bff371665c8.jpg","index":0,"item":"6375497e-c7cb-4dc1-ba7e-0b0cadfee012","keywords":null,"link":"/elet/20250213_Melanie-Trump-Feher-Haz-latogatas","timestamp":"2025. február. 13. 11:34","title":"Melania Trump izgalommal várja, hogy megnyissák a Fehér Házat a látogatók előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54003a44-484a-413b-bb80-b6d8bf78e7f8","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Több mint egy tucat sérült is van. Egy autó fedélzeti kamerája rögzítette a robbanás pillanatát.","shortLead":"Több mint egy tucat sérült is van. Egy autó fedélzeti kamerája rögzítette a robbanás pillanatát.","id":"20250213_Negy-ember-meghalt-gazrobbanasban-egy-tajvani-aruhazban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54003a44-484a-413b-bb80-b6d8bf78e7f8.jpg","index":0,"item":"87bced5a-c4d6-4c0e-9c7b-2f011a5edea7","keywords":null,"link":"/vilag/20250213_Negy-ember-meghalt-gazrobbanasban-egy-tajvani-aruhazban","timestamp":"2025. február. 13. 14:28","title":"Fél emelet elszállt, négy ember meghalt gázrobbanásban egy tajvani áruházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]