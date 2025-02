Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f588bd97-0150-4e9f-ac76-f66b748c5358","c_author":"HVG","category":"360","description":"Miközben világszerte csökken a termékenység, egyre több iker születik, és mind a számuk, mind az arányuk növekedni fog ebben az évszázadban.","shortLead":"Miközben világszerte csökken a termékenység, egyre több iker születik, és mind a számuk, mind az arányuk növekedni fog...","id":"20250215_hvg-egyre-tobb-szuleto-ikrek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f588bd97-0150-4e9f-ac76-f66b748c5358.jpg","index":0,"item":"1198ab66-816e-4c7a-a0ee-da5ba3ccb9e9","keywords":null,"link":"/360/20250215_hvg-egyre-tobb-szuleto-ikrek","timestamp":"2025. február. 15. 15:45","title":"Valami történik a világban: egyre több iker születik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf51626c-4852-4316-872f-9a8c2dc45dec","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A Z nemzedék első sikeres forradalmának korábban megkínzott ifjú vezéralakja, Nahid Iszlam most miniszterként dolgozik Banglades megújulásáért.","shortLead":"A Z nemzedék első sikeres forradalmának korábban megkínzott ifjú vezéralakja, Nahid Iszlam most miniszterként dolgozik...","id":"20250216_hvg-nahid-iszlam-kontur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf51626c-4852-4316-872f-9a8c2dc45dec.jpg","index":0,"item":"807804a2-19cc-40f4-ac7a-afe73f7d7771","keywords":null,"link":"/360/20250216_hvg-nahid-iszlam-kontur","timestamp":"2025. február. 16. 12:30","title":"Nemrég vasrúddal verte a bukott rezsim rendőrsége, most miniszter az ifjú bangladesi forradalmár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf5d3860-e433-40c2-b956-48b8a40bb1a8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok olyan béketárgyalásokat kezdeményezne Oroszországgal, amelyből Európát kizárná.","shortLead":"Az Egyesült Államok olyan béketárgyalásokat kezdeményezne Oroszországgal, amelyből Európát kizárná.","id":"20250216_Rendkivuli-csucstalalkozot-hivtak-ossze-az-europai-vezetok-Amerika-lepese-utan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf5d3860-e433-40c2-b956-48b8a40bb1a8.jpg","index":0,"item":"073dbc66-ed0d-49b4-b38f-4ad2d93672df","keywords":null,"link":"/vilag/20250216_Rendkivuli-csucstalalkozot-hivtak-ossze-az-europai-vezetok-Amerika-lepese-utan","timestamp":"2025. február. 16. 09:22","title":"Rendkívüli csúcstalálkozót hívtak össze az európai vezetők Amerika lépése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c8007d7-b567-40fe-b31b-01c262e580c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Én döntöttem, ezért én vállalom a felelősséget” – mondta Novák Katalin volt köztársasági elnök az egy évvel ezelőtt kirobbant botrányról. ","shortLead":"„Én döntöttem, ezért én vállalom a felelősséget” – mondta Novák Katalin volt köztársasági elnök az egy évvel ezelőtt...","id":"20250217_Novak-Katalin-a-kegyelmi-ugyrol-Nincs-relevanciaja-annak-hogy-nyomasra-vagy-nem-nyomasra-dontottem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c8007d7-b567-40fe-b31b-01c262e580c3.jpg","index":0,"item":"bbef8397-0fb8-47a6-937c-db1afd6c03d1","keywords":null,"link":"/itthon/20250217_Novak-Katalin-a-kegyelmi-ugyrol-Nincs-relevanciaja-annak-hogy-nyomasra-vagy-nem-nyomasra-dontottem","timestamp":"2025. február. 17. 08:07","title":"Novák Katalin a kegyelmi-ügyről: Nincs relevanciája annak, hogy nyomásra vagy nem nyomásra döntöttem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c830aa1d-62a9-432d-b730-bff757473a46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Oroszország-szakértő a Müncheni Biztonságpolitikai Fórum kapcsán írt egy gyorselemzést.","shortLead":"Az Oroszország-szakértő a Müncheni Biztonságpolitikai Fórum kapcsán írt egy gyorselemzést.","id":"20250215_Racz-Andras-Meg-nem-dolt-el-Ukrajna-sorsa-nincsen-amerikai-terv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c830aa1d-62a9-432d-b730-bff757473a46.jpg","index":0,"item":"2c84de29-d6d2-4cef-b07f-d7e29074b818","keywords":null,"link":"/itthon/20250215_Racz-Andras-Meg-nem-dolt-el-Ukrajna-sorsa-nincsen-amerikai-terv","timestamp":"2025. február. 15. 16:54","title":"Rácz András: Még nem dőlt el Ukrajna sorsa, egyelőre nincsen amerikai terv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6437894e-0ecf-4559-be1e-6a8e87597790","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az agy károsodása különféle – jelentős – személyiségváltozásokhoz vezethet, néhány ritka esetben pedig egyenesen kóros tréfálkozó lehet az emberből. Még illetlen helyzetekben is.","shortLead":"Az agy károsodása különféle – jelentős – személyiségváltozásokhoz vezethet, néhány ritka esetben pedig egyenesen kóros...","id":"20250215_witzelsucht-neurologiai-karosodas-viccelodes-agy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6437894e-0ecf-4559-be1e-6a8e87597790.jpg","index":0,"item":"34d9d223-0faa-4135-8f16-df84b70253de","keywords":null,"link":"/tudomany/20250215_witzelsucht-neurologiai-karosodas-viccelodes-agy","timestamp":"2025. február. 15. 12:03","title":"Nem vicc, vagyis dehogynem: van egy ritka betegség, melynek legfőbb tünete az állandó viccelődés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30871ae3-572f-4740-b478-9da9f880288e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gyermek anyja egy 37 éves önkormányzati dolgozó volt, lányával együtt súlyosan megsérült a merénylet során.","shortLead":"A gyermek anyja egy 37 éves önkormányzati dolgozó volt, lányával együtt súlyosan megsérült a merénylet során.","id":"20250215_Belehalt-seruleseibe-az-a-keteves-gyermek-es-edesanyja-akik-a-muncheni-gazolas-soran-serultek-meg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30871ae3-572f-4740-b478-9da9f880288e.jpg","index":0,"item":"2e1fdf7b-3a53-473f-bb23-362ea0525c5c","keywords":null,"link":"/vilag/20250215_Belehalt-seruleseibe-az-a-keteves-gyermek-es-edesanyja-akik-a-muncheni-gazolas-soran-serultek-meg","timestamp":"2025. február. 15. 19:39","title":"Belehalt sérüléseibe az a kétéves gyermek és édesanyja, akik a müncheni gázolás során sérültek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f80745c-a08f-4027-b617-38e07a98a31a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jó Hír: az állam kifizeti az állampapírokra járó kamatot, jelentette be Orbán Viktor január derekán. Ez valóban jó, azt azonban sokan nem tudják, mivel járna, ha ez nem valósulna meg és egyáltalán miért jó befektetés az állampapír.","shortLead":"Jó Hír: az állam kifizeti az állampapírokra járó kamatot, jelentette be Orbán Viktor január derekán. Ez valóban jó, azt...","id":"20250217_Kasszakulcs-42-allampapir","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f80745c-a08f-4027-b617-38e07a98a31a.jpg","index":0,"item":"5aa3501b-a492-4aa8-ad87-f8a297039dc0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250217_Kasszakulcs-42-allampapir","timestamp":"2025. február. 17. 05:50","title":"Kinek érdemes állampapírt vennie és kinek nem? - Kasszakulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]