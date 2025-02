Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"18895b4a-e6a4-4697-ae6d-9780d88eef5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Élete legnagyobb kihívása előtt áll a magyar Jason Momoaként emlegetett Megyeri Balázs, áttételes rákkal küzd.","shortLead":"Élete legnagyobb kihívása előtt áll a magyar Jason Momoaként emlegetett Megyeri Balázs, áttételes rákkal küzd.","id":"20250217_Sulyos-beteg-Jason-Momoa-magyar-dublore","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18895b4a-e6a4-4697-ae6d-9780d88eef5b.jpg","index":0,"item":"614e7679-ec54-43ae-8a79-8f10b99c714f","keywords":null,"link":"/elet/20250217_Sulyos-beteg-Jason-Momoa-magyar-dublore","timestamp":"2025. február. 17. 08:31","title":"Súlyos beteg Jason Momoa magyar dublőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a50c8116-2b02-461b-b4ee-ee7db3c4e46f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A magyar erős ember már jó ideje megihleti a tengerentúli konzervatívokat, de vannak azért eltérések.","shortLead":"A magyar erős ember már jó ideje megihleti a tengerentúli konzervatívokat, de vannak azért eltérések.","id":"20250216_AP-elemzes-trump-orban-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a50c8116-2b02-461b-b4ee-ee7db3c4e46f.jpg","index":0,"item":"4b589590-d5de-4078-b88a-13884776497f","keywords":null,"link":"/360/20250216_AP-elemzes-trump-orban-lapszemle","timestamp":"2025. február. 16. 09:00","title":"AP-elemzés: A trumpi Amerika és az orbáni Magyarország – mint zsák a foltját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa655cc-1ca3-464a-9b0d-f7198d6c24c8","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A peronon zarándokok tömegében történt a szerencsétlenség.","shortLead":"A peronon zarándokok tömegében történt a szerencsétlenség.","id":"20250216_Tucatnyi-embert-tapostak-halalra-Ujdelhi-fopalyaudvaran","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0aa655cc-1ca3-464a-9b0d-f7198d6c24c8.jpg","index":0,"item":"f5d33026-e693-4b53-b075-27a6df6472e0","keywords":null,"link":"/vilag/20250216_Tucatnyi-embert-tapostak-halalra-Ujdelhi-fopalyaudvaran","timestamp":"2025. február. 16. 09:14","title":"Tucatnyi embert tapostak halálra Újdelhi főpályaudvarán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09ef50a3-f29c-493c-bbb8-5fcf9ea65226","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Még annak ellenére is, hogy váratlanul újabb munkák merültek fel a déli tornyon.","shortLead":"Még annak ellenére is, hogy váratlanul újabb munkák merültek fel a déli tornyon.","id":"20250216_Nyaron-megnyitjak-a-Notre-Dame-tornyait-de-dragul-a-belepo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09ef50a3-f29c-493c-bbb8-5fcf9ea65226.jpg","index":0,"item":"8ef5ed12-70a6-4794-9de6-3e88dfde2bbe","keywords":null,"link":"/kultura/20250216_Nyaron-megnyitjak-a-Notre-Dame-tornyait-de-dragul-a-belepo","timestamp":"2025. február. 16. 10:39","title":"Nyáron megnyitják a Notre-Dame tornyait, de drágul a belépő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8508541-17eb-463d-91db-b4262c9bdb2d","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Nemcsak EKG-t készít, pulzust mér és alvást figyel, hanem többek közt hagyományos vérnyomásmérésre is képes a Huawei orvostechnikai minősítésű okosórája, az akár egészségpénztári számlára is megvásárolható Watch D2.","shortLead":"Nemcsak EKG-t készít, pulzust mér és alvást figyel, hanem többek közt hagyományos vérnyomásmérésre is képes a Huawei...","id":"20250216_vernyomasmeros-ora-huawei-watch-d2-okosora-teszt-velemeny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8508541-17eb-463d-91db-b4262c9bdb2d.jpg","index":0,"item":"8fe5dc80-6c2d-4e99-8894-524b27080133","keywords":null,"link":"/tudomany/20250216_vernyomasmeros-ora-huawei-watch-d2-okosora-teszt-velemeny-ebx","timestamp":"2025. február. 16. 17:00","title":"Pumpál, elszorít, életet menthet: teszten a rendes vérnyomásmérős Huawei Watch D2 okosóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6ceb702-0fe8-48b9-80f2-a13f9da02c4d","c_author":"Fülöp István","category":"360","description":"Amerikai pénzből, amerikai chipekkel, amerikai érdekek mentén zajlik az MI fejlesztése, akinek pedig ez nem tetszik, az mehet a kínaiakhoz – így foglalható össze J.D. Vance amerikai alelnök keddi beszéde az iparág jövőjét taglaló párizsi csúcstalálkozón. Sokaknak nem vált még világossá, de ha az EU aláveti magát az Egyesült Államok akaratának, az alapjaiban rengetheti meg az európai jog keretrendszereit. Vélemény.","shortLead":"Amerikai pénzből, amerikai chipekkel, amerikai érdekek mentén zajlik az MI fejlesztése, akinek pedig ez nem tetszik...","id":"20250215_USA-ultimatum-europa-mesterseges-intelligencia-jd-vance-parizs-mi-csucstalalkozo-ai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6ceb702-0fe8-48b9-80f2-a13f9da02c4d.jpg","index":0,"item":"3f8fbf50-a57c-47a5-bbcd-1248c172ec9f","keywords":null,"link":"/360/20250215_USA-ultimatum-europa-mesterseges-intelligencia-jd-vance-parizs-mi-csucstalalkozo-ai","timestamp":"2025. február. 15. 11:30","title":"Az USA ultimátumot adott Európának a mesterséges intelligencia ügyében, és ennek óriási veszélyei vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Palóc André szóvivő szerint a Magyar által bemutatott terv nem egy gazdasági program volt, hanem „egy összefércelt valami, amit nyugodtan felírhatott volna egy WC-papírra is”.","shortLead":"Palóc André szóvivő szerint a Magyar által bemutatott terv nem egy gazdasági program volt, hanem „egy összefércelt...","id":"20250216_Nagy-Marton-miniszteriuma-magyar-peter-gazdasag-tisza-part-kongresszus-paloc-andre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"c65eaefd-90a6-4953-8949-0b5a1df2416d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250216_Nagy-Marton-miniszteriuma-magyar-peter-gazdasag-tisza-part-kongresszus-paloc-andre","timestamp":"2025. február. 16. 12:49","title":"Nagy Márton minisztériuma beszólt Magyar Péteréknek: Megijedtek attól, hogy már látszanak a fordulat jelei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd5eff79-944b-4b24-b903-39321b39a5b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kulcsár Krisztián felszólalt a párt szombati kongresszusán, ahol azt mondta, a sportban a döntések sokszor egyetlen emberen múlnak, a miniszterelnökön. Bírálta az egyre szaporodó stadionokat is. ","shortLead":"Kulcsár Krisztián felszólalt a párt szombati kongresszusán, ahol azt mondta, a sportban a döntések sokszor egyetlen...","id":"20250215_tisza-part-kongresszus-kulcsar-krisztian","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd5eff79-944b-4b24-b903-39321b39a5b7.jpg","index":0,"item":"83df8685-5b4b-4b14-8a71-beec262c086e","keywords":null,"link":"/itthon/20250215_tisza-part-kongresszus-kulcsar-krisztian","timestamp":"2025. február. 15. 14:11","title":"Beállt a Tisza Párt mögé a MOB volt elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]