[{"available":true,"c_guid":"bcf0027a-9d06-45f4-9a5f-a85b1812e090","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Sorozatban harmadik évben lett Magyarország az EU legkorruptabb tagállama; minden várakozásnál csúnyábban ugrott meg az inflációnk; folytatódik Trump fenyegetőzése már nem csak a vámok, hanem Ukrajna ügyében is. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Sorozatban harmadik évben lett Magyarország az EU legkorruptabb tagállama; minden várakozásnál csúnyábban ugrott meg...","id":"20250216_Es-akkor-inflacio-korrupcio-trump-vamok-felszamolas-ado-idenymunka-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcf0027a-9d06-45f4-9a5f-a85b1812e090.jpg","index":0,"item":"a78dec13-5050-4346-a9da-1d737e12ba0e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250216_Es-akkor-inflacio-korrupcio-trump-vamok-felszamolas-ado-idenymunka-ebx","timestamp":"2025. február. 16. 07:00","title":"És akkor az inflációnál csak a korrupcióban előzzük jobban Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf51626c-4852-4316-872f-9a8c2dc45dec","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A Z nemzedék első sikeres forradalmának korábban megkínzott ifjú vezéralakja, Nahid Iszlam most miniszterként dolgozik Banglades megújulásáért.","shortLead":"A Z nemzedék első sikeres forradalmának korábban megkínzott ifjú vezéralakja, Nahid Iszlam most miniszterként dolgozik...","id":"20250216_hvg-nahid-iszlam-kontur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf51626c-4852-4316-872f-9a8c2dc45dec.jpg","index":0,"item":"807804a2-19cc-40f4-ac7a-afe73f7d7771","keywords":null,"link":"/360/20250216_hvg-nahid-iszlam-kontur","timestamp":"2025. február. 16. 12:30","title":"Nemrég vasrúddal verte a bukott rezsim rendőrsége, most miniszter az ifjú bangladesi forradalmár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccacfa0b-d83b-4cb5-aa87-3921c3de2e41","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ezt Keith Kellogg, az amerikai elnök Ukrajnáért és Oroszországért felelős különmegbízottja mondta a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián.","shortLead":"Ezt Keith Kellogg, az amerikai elnök Ukrajnáért és Oroszországért felelős különmegbízottja mondta a Müncheni...","id":"20250215_Amerika-meguzente-Europa-nem-vehet-reszt-az-ukran-orosz-haboru-beketargyalasain","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ccacfa0b-d83b-4cb5-aa87-3921c3de2e41.jpg","index":0,"item":"9c65042f-ab68-49f3-93f7-96219930b025","keywords":null,"link":"/vilag/20250215_Amerika-meguzente-Europa-nem-vehet-reszt-az-ukran-orosz-haboru-beketargyalasain","timestamp":"2025. február. 15. 21:20","title":"Amerika megüzente: Európa nem vehet részt az orosz-ukrán háború béketárgyalásain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A K&H 2024 második féléves innovációs index kutatása szerint a magyar vállalatok innovációs aktivitása nagyot zuhant az elmúlt időszakban. A megvalósult innováció alindex jelentős csökkenést mutatott, a digitalizáció is megtorpanni látszik, ahogy kimerülni tűnik a mesterségesintelligencia-láz is. A visszaesésért részben a gazdasági környezet okolható.","shortLead":"A K&H 2024 második féléves innovációs index kutatása szerint a magyar vállalatok innovációs aktivitása nagyot...","id":"20250217_kh-magyar-cegek-digitalis-atalakulasi-mutatoja-2024-h2","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017.jpg","index":0,"item":"24012e11-0fd8-4f0e-a45d-8fc849e3d8a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250217_kh-magyar-cegek-digitalis-atalakulasi-mutatoja-2024-h2","timestamp":"2025. február. 17. 10:03","title":"Valami rossz történik a magyar cégeknél, mélybe zuhant egy fontos mutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a0cd9b8-e28d-4dcd-8e55-caeb2fa4c3c4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pravind Kumar Jugnauth tagadja az ellene felhozott vádakat.","shortLead":"Pravind Kumar Jugnauth tagadja az ellene felhozott vádakat.","id":"20250217_Orizetbe-vettek-Mauritius-volt-kormanyfojet-akit-penzmosassal-vadolnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a0cd9b8-e28d-4dcd-8e55-caeb2fa4c3c4.jpg","index":0,"item":"8480d371-fb0c-44b2-b938-b870e37e3dc9","keywords":null,"link":"/vilag/20250217_Orizetbe-vettek-Mauritius-volt-kormanyfojet-akit-penzmosassal-vadolnak","timestamp":"2025. február. 17. 06:47","title":"Őrizetbe vették Mauritius volt kormányfőjét, akit pénzmosással vádolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9a5e263-59a8-4bee-9ce4-f1f9e06d3570","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A két elkövető közül az idősebb már 14 éves, így büntethető, őt rongálással gyanúsították meg.","shortLead":"A két elkövető közül az idősebb már 14 éves, így büntethető, őt rongálással gyanúsították meg.","id":"20250217_ajka-rendorseg-templom-rongalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9a5e263-59a8-4bee-9ce4-f1f9e06d3570.jpg","index":0,"item":"b356d415-b93e-46a8-b183-5571f25f637b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250217_ajka-rendorseg-templom-rongalas","timestamp":"2025. február. 17. 10:46","title":"Sikeres bűnüldözés: lecsapott a rendőrség a templom falára szívecskét rajzoló tinikre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"882db856-4ddc-4d4b-89f1-de317e7f7b41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vesztergom korábban úgy szerzett PhD fokozatot, hogy témavezetője saját férje volt.","shortLead":"Vesztergom korábban úgy szerzett PhD fokozatot, hogy témavezetője saját férje volt.","id":"20250215_Tavozik-az-allami-lombikrendszer-elerol-Vesztergom-Dora-Novak-Katalin-sogornoje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/882db856-4ddc-4d4b-89f1-de317e7f7b41.jpg","index":0,"item":"e029ec4a-4fb7-43b2-97b3-2d349c4c7ae4","keywords":null,"link":"/itthon/20250215_Tavozik-az-allami-lombikrendszer-elerol-Vesztergom-Dora-Novak-Katalin-sogornoje","timestamp":"2025. február. 15. 17:41","title":"Távozik az állami lombikrendszer éléről Vesztergom Dóra, Novák Katalin sógornője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9216539-2395-456e-a91e-903e84bf9065","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" A fagyzugos részeken mínusz 18, mínusz 19 fokra is lehűlhet a levegő.","shortLead":" A fagyzugos részeken mínusz 18, mínusz 19 fokra is lehűlhet a levegő.","id":"20250215_Jovo-heten-akar-minusz-15-fok-is-lehet-utoljara-evekkel-ezelott-volt-erre-pelda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9216539-2395-456e-a91e-903e84bf9065.jpg","index":0,"item":"a8d07320-63ef-4fd3-97c2-dd731f31180e","keywords":null,"link":"/itthon/20250215_Jovo-heten-akar-minusz-15-fok-is-lehet-utoljara-evekkel-ezelott-volt-erre-pelda","timestamp":"2025. február. 15. 18:19","title":"Jövő héten akár mínusz 15 fok is lehet, utoljára évekkel ezelőtt volt erre példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]