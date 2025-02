Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1428d8eb-9f56-4d84-9260-1d74fb47a8be","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A tranzakciós díjak tavaly őszi megemelése után tovább nőnek a terhek.","shortLead":"A tranzakciós díjak tavaly őszi megemelése után tovább nőnek a terhek.","id":"20250217_bankok-dijemeles-vallalkozok-vallalkozasok-penzforgalmi-szamla","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1428d8eb-9f56-4d84-9260-1d74fb47a8be.jpg","index":0,"item":"2776647a-75fe-4837-bbf5-94e4ade80d47","keywords":null,"link":"/kkv/20250217_bankok-dijemeles-vallalkozok-vallalkozasok-penzforgalmi-szamla","timestamp":"2025. február. 17. 08:51","title":"A vállalkozók sem ússzák meg a banki díjemeléseket, kilenc pénzintézet már lépett is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d7c098c-6624-4d4b-93f0-77bf37a69775","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A bajor gyártónak sikerült kicsit tovább javítani az i5 és szedán és kombi hatékonyságán.","shortLead":"A bajor gyártónak sikerült kicsit tovább javítani az i5 és szedán és kombi hatékonyságán.","id":"20250217_kozel-50-kilometernyi-extra-hatotavot-kapott-a-bmw-i5","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d7c098c-6624-4d4b-93f0-77bf37a69775.jpg","index":0,"item":"e79f7ad6-f358-4ce3-8c3f-0ddb817e8092","keywords":null,"link":"/cegauto/20250217_kozel-50-kilometernyi-extra-hatotavot-kapott-a-bmw-i5","timestamp":"2025. február. 17. 06:41","title":"Közel 50 kilométernyi extra hatótávot kapott a BMW i5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18895b4a-e6a4-4697-ae6d-9780d88eef5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Élete legnagyobb kihívása előtt áll a magyar Jason Momoaként emlegetett Megyeri Balázs, áttételes rákkal küzd.","shortLead":"Élete legnagyobb kihívása előtt áll a magyar Jason Momoaként emlegetett Megyeri Balázs, áttételes rákkal küzd.","id":"20250217_Sulyos-beteg-Jason-Momoa-magyar-dublore","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18895b4a-e6a4-4697-ae6d-9780d88eef5b.jpg","index":0,"item":"614e7679-ec54-43ae-8a79-8f10b99c714f","keywords":null,"link":"/elet/20250217_Sulyos-beteg-Jason-Momoa-magyar-dublore","timestamp":"2025. február. 17. 08:31","title":"Súlyos beteg Jason Momoa magyar dublőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dec2174-bd2f-4a44-808c-f6d10cb46bee","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Az egyik legősibb, de legveszélyesebb sport az ökölvívás. Orvosszervezetek kampányoltak a betiltása mellett, az amatőrök egészségét fejvédővel próbálták megóvni, de úgy tűnik, az csak tetézte a bajt. Közelebb vihetnek a sorra ismétlődő tragédiák a sportág biztonságosabbá tételéhez?","shortLead":"Az egyik legősibb, de legveszélyesebb sport az ökölvívás. Orvosszervezetek kampányoltak a betiltása mellett...","id":"20250218_okolvivas-boksz-halalos-serulesek-fejvedo-john-cooney","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0dec2174-bd2f-4a44-808c-f6d10cb46bee.jpg","index":0,"item":"c3d01e75-4803-4f16-9928-e75a191e6125","keywords":null,"link":"/sport/20250218_okolvivas-boksz-halalos-serulesek-fejvedo-john-cooney","timestamp":"2025. február. 18. 13:57","title":"Boksztragédiák: ha több életet tesz jobbá, mint ahányan belehalnak, akkor rendben van?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Fontos szerephez juthat a későbbiekben a jelenleg még tesztelés alatt álló dislike-gomb az Instagram kommentszekciójában. ","shortLead":"Fontos szerephez juthat a későbbiekben a jelenleg még tesztelés alatt álló dislike-gomb az Instagram...","id":"20250217_meta-instagram-uj-funkcio-kommentek-nemtetszes-gomb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b.jpg","index":0,"item":"25bd0ec0-cf20-45d1-b448-e8633e4858c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250217_meta-instagram-uj-funkcio-kommentek-nemtetszes-gomb","timestamp":"2025. február. 17. 18:03","title":"„Nem tetszik” gomb jön az Instagramra, néhányan már nyomkodhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d32b434e-029d-4ef8-9683-91ad5d822d36","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Az LMP egyetlen, egyéni mandátumot nyert képviselője a párt után a frakcióból is kilépett, ezzel a képviselőcsoport megszűnik. Kivéve, ha 3 nap alatt találnak egy beugró képviselőt. Vagy kettőt, mert a pártból már szintén kilépett Keresztes László Loránt is átülhet a függetlenek közé. Ungár Péter társelnököt kérdeztük, megszűnik-e a frakció.","shortLead":"Az LMP egyetlen, egyéni mandátumot nyert képviselője a párt után a frakcióból is kilépett, ezzel a képviselőcsoport...","id":"20250217_Csardi-kilepett-az-LMP-frakciobol-Ungareknak-talalnia-kell-egy-beugrot-vagy-kettot-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d32b434e-029d-4ef8-9683-91ad5d822d36.jpg","index":0,"item":"94fac453-ff1c-49e7-b47f-d4fddb2c4908","keywords":null,"link":"/itthon/20250217_Csardi-kilepett-az-LMP-frakciobol-Ungareknak-talalnia-kell-egy-beugrot-vagy-kettot-ebx","timestamp":"2025. február. 17. 16:36","title":"Csárdi kilépett az LMP-frakcióból, Ungáréknak találniuk kell egy beugrót, vagy inkább kettőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ba4b62-c13f-4724-a16c-d1a9c43f0a20","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Igen borús forgatókönyvet vázolt fel a Die Zeitnak Frank Sauer.","shortLead":"Igen borús forgatókönyvet vázolt fel a Die Zeitnak Frank Sauer.","id":"20250218_lapszemle-die-zeit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69ba4b62-c13f-4724-a16c-d1a9c43f0a20.jpg","index":0,"item":"c3290164-657b-4b9d-905f-93492caea4be","keywords":null,"link":"/360/20250218_lapszemle-die-zeit","timestamp":"2025. február. 18. 07:30","title":"Német biztonságpolitikai szakértők: Baljós idők járnak Európára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"706515b9-5b81-47c3-81bb-4540058a50d3","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A szélsőjobb Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) szerezte a legtöbb szavazatot, de az ÖVP-vel zsákutcába torkolltak a kormányalakítási tárgyalások.","shortLead":"A szélsőjobb Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) szerezte a legtöbb szavazatot, de az ÖVP-vel zsákutcába torkolltak...","id":"20250217_Ausztriaban-a-neppart-es-a-szocialdemokratak-ismet-nekifutnak-a-kormanyalakitasnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/706515b9-5b81-47c3-81bb-4540058a50d3.jpg","index":0,"item":"4ac55cf4-9c33-4037-9560-50850ec9ac5e","keywords":null,"link":"/vilag/20250217_Ausztriaban-a-neppart-es-a-szocialdemokratak-ismet-nekifutnak-a-kormanyalakitasnak","timestamp":"2025. február. 17. 18:56","title":"Ausztriában a néppárt és a szociáldemokraták ismét nekifutnak a kormányalakításnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]