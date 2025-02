Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"82535a28-dd28-4b52-a3df-7d3454e7287a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Egy nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot írtak alá.","shortLead":"Egy nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot írtak alá.","id":"20250217_4iG-Axiom-Space-uripari-egyuttmukodes-megallapodas-szandeknyilatkozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82535a28-dd28-4b52-a3df-7d3454e7287a.jpg","index":0,"item":"ba430cf6-9785-4adf-9551-9bc18077611a","keywords":null,"link":"/kkv/20250217_4iG-Axiom-Space-uripari-egyuttmukodes-megallapodas-szandeknyilatkozat","timestamp":"2025. február. 17. 10:11","title":"Űripari együttműködésről állapodott meg a 4iG és egy amerikai cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f544b2-30c3-4b08-b985-6c7dc1531030","c_author":"Bábel Vilmos","category":"360","description":"Hekkerek blokkolták a Nemzeti Régészeti Intézet szervereit – tudta meg a HVG. Nem tudni pontosan, milyen szerverekhez férhettek hozzá, az intézetnél jelenleg az adatok visszaállítása zajlik. Az biztos, hogy a munkatársak nem tudnak dolgozni, állnak a régészeti feltárások, és így azok a beruházások is, amelyek megkezdéséhez előzetes feltárásokra van szükség.","shortLead":"Hekkerek blokkolták a Nemzeti Régészeti Intézet szervereit – tudta meg a HVG. Nem tudni pontosan, milyen szerverekhez...","id":"20250217_NRI-hackeles-regeszeti-intezet-fresz-ferenc-valtsagdij-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51f544b2-30c3-4b08-b985-6c7dc1531030.jpg","index":0,"item":"b27e79c5-4400-45bb-8d72-01f7d2591491","keywords":null,"link":"/360/20250217_NRI-hackeles-regeszeti-intezet-fresz-ferenc-valtsagdij-ebx","timestamp":"2025. február. 17. 12:36","title":"Hekkerek törték fel a Nemzeti Régészeti Intézet szervereit, érzékeny tervekhez juthattak hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b8f4637-9403-431c-bc70-a23723d023ba","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Egy 16–30 éves uniós polgárok körében végzett EP-felmérés szerint a közösségi média a fő információforrása ennek a korosztálynak, és a többség tisztában van az online dezinformáció kockázataival is. A magyar fiataloknak csak a negyede számára elsődleges az országhoz és nemzeti való kötődés, és a migráció miatt sem aggódnak.","shortLead":"Egy 16–30 éves uniós polgárok körében végzett EP-felmérés szerint a közösségi média a fő információforrása ennek...","id":"20250217_eurobarometer_europai_parlament_kozvelemenykutatas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b8f4637-9403-431c-bc70-a23723d023ba.jpg","index":0,"item":"83a821ed-b291-441b-a6a7-11eeef7e25d0","keywords":null,"link":"/eurologus/20250217_eurobarometer_europai_parlament_kozvelemenykutatas-ebx","timestamp":"2025. február. 17. 13:11","title":"A magyar fiatalok az európai átlagnál jobban aggódnak a megélhetésük miatt, a migráció nem érdekli őket, az Orbán-kormányt nem ismerik, sőt, Magyarországhoz is egyre kevésbé kötődnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem zárható ki, hogy a tüzet a fűtőberendezésből kipattanó szikra okozta.","shortLead":"Nem zárható ki, hogy a tüzet a fűtőberendezésből kipattanó szikra okozta.","id":"20250216_tuz-sarvar-halalos-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934.jpg","index":0,"item":"cbf8989c-66e5-47ec-85f9-e48c1fa6efd8","keywords":null,"link":"/itthon/20250216_tuz-sarvar-halalos-baleset","timestamp":"2025. február. 16. 19:14","title":"Kigyulladt egy családi ház Sárváron, meghalt egy nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4705259-2872-44de-8cd7-f157b41cd028","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vámra vám. ","shortLead":"Vámra vám. ","id":"20250217_Korlatozna-az-EU-egyes-elelmiszerek-importjat-az-intezkedes-az-Egyesult-Allamoknak-fajhat-leginkabb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4705259-2872-44de-8cd7-f157b41cd028.jpg","index":0,"item":"7aa655ec-4e73-42cb-a520-b8587a87e339","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250217_Korlatozna-az-EU-egyes-elelmiszerek-importjat-az-intezkedes-az-Egyesult-Allamoknak-fajhat-leginkabb","timestamp":"2025. február. 17. 12:43","title":"Vámháború: az EU előállt egy új ötlettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"269d0fe3-eafe-48ca-bf37-6ccefc67a346","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Ismét bevándorlókkal telik meg Guantánamo Donald Trump szándékai szerint. A kilencvenes években a haiti menekültek már megtapasztalhatták, milyen az amerikai vendégszeretet Kubában, a 2001-es terrortámadás után oda gyűjtött muszlimok közül páran még mindig ott vannak.","shortLead":"Ismét bevándorlókkal telik meg Guantánamo Donald Trump szándékai szerint. A kilencvenes években a haiti menekültek már...","id":"20250217_trump-guantanamo-ujratoltve-bevandorlok-borton-egyesult-allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/269d0fe3-eafe-48ca-bf37-6ccefc67a346.jpg","index":0,"item":"1e53fa0b-72b9-4acb-8516-0d84dab0f054","keywords":null,"link":"/360/20250217_trump-guantanamo-ujratoltve-bevandorlok-borton-egyesult-allamok","timestamp":"2025. február. 17. 18:30","title":"„Legális fekete lyuk” – a bevándorlók poklává teszi Trump Guantánamót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c8007d7-b567-40fe-b31b-01c262e580c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Én döntöttem, ezért én vállalom a felelősséget” – mondta Novák Katalin volt köztársasági elnök az egy évvel ezelőtt kirobbant botrányról. ","shortLead":"„Én döntöttem, ezért én vállalom a felelősséget” – mondta Novák Katalin volt köztársasági elnök az egy évvel ezelőtt...","id":"20250217_Novak-Katalin-a-kegyelmi-ugyrol-Nincs-relevanciaja-annak-hogy-nyomasra-vagy-nem-nyomasra-dontottem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c8007d7-b567-40fe-b31b-01c262e580c3.jpg","index":0,"item":"bbef8397-0fb8-47a6-937c-db1afd6c03d1","keywords":null,"link":"/itthon/20250217_Novak-Katalin-a-kegyelmi-ugyrol-Nincs-relevanciaja-annak-hogy-nyomasra-vagy-nem-nyomasra-dontottem","timestamp":"2025. február. 17. 08:07","title":"Novák Katalin a kegyelmi ügyről: Nincs relevanciája annak, hogy nyomásra vagy nem nyomásra döntöttem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dca7e67-94cb-4749-85bf-b32e426b6145","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az közismert, hogy a szobanövények oxigéntermeléssel járulhatnak hozzá a jobb levegőhöz. Van egy másik, kevéssé ismert hasznuk is: elnyelik a levegőben keringő szennyező anyagokat. Mutatunk pár ilyen növényt.","shortLead":"Az közismert, hogy a szobanövények oxigéntermeléssel járulhatnak hozzá a jobb levegőhöz. Van egy másik, kevéssé ismert...","id":"20250218_legtisztito-szobanovenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5dca7e67-94cb-4749-85bf-b32e426b6145.jpg","index":0,"item":"e362fcec-0355-4a04-83ba-1274bdb91526","keywords":null,"link":"/tudomany/20250218_legtisztito-szobanovenyek","timestamp":"2025. február. 18. 08:03","title":"Drága légtisztító helyett szobanövény – ez a hét növény többre képes, mint gondolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]