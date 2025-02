Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c4013076-98ca-4f54-8bb8-e01597df24f3","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"Moszkva megtartaná a szíriai orosz bázisokat, miközben az ottani katonai kontingens már összecsomagolt, és a távozás véglegesnek tűnik. Az oroszok több helyre is átköltözhetnek, ám Tartusz kikötőjének elvesztése csapást mér Putyin globális geostratégiai ambíciójára, akárhol is talál új bázist.","shortLead":"Moszkva megtartaná a szíriai orosz bázisokat, miközben az ottani katonai kontingens már összecsomagolt, és a távozás...","id":"20250218_hvg-sziriai-konfliktus-orosz-katonai-bazisok-nehezkes-kivonulas-parttalanul-szudan-libia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4013076-98ca-4f54-8bb8-e01597df24f3.jpg","index":0,"item":"c26bf4bc-73b8-42c1-a88c-9687557fd469","keywords":null,"link":"/360/20250218_hvg-sziriai-konfliktus-orosz-katonai-bazisok-nehezkes-kivonulas-parttalanul-szudan-libia","timestamp":"2025. február. 18. 15:27","title":"Parttalan orosz jelenlét: a Kreml küldöttei Szíria új uránál kopogtatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccacfa0b-d83b-4cb5-aa87-3921c3de2e41","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Újra aláírhatják a felek a magyar–amerikai kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt.","shortLead":"Újra aláírhatják a felek a magyar–amerikai kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt.","id":"20250218_A-republikanusok-asztalan-van-a-kettos-adoztatas-elkerulesenek-visszavezetese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ccacfa0b-d83b-4cb5-aa87-3921c3de2e41.jpg","index":0,"item":"48ee1e04-e0e2-48d8-b689-dbbe5ef5aa36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250218_A-republikanusok-asztalan-van-a-kettos-adoztatas-elkerulesenek-visszavezetese","timestamp":"2025. február. 18. 12:39","title":"Egy amerikai lobbiszervezet szerint Trumpék már gondolkodnak egy Orbánéknak nyújtott gesztuson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ab6bc1d-7269-439b-95c1-22cf000b9be5","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Több portál is felveti, hogy talán lőnie kellett volna a magyar játékosnak, ahelyett, hogy passzol.","shortLead":"Több portál is felveti, hogy talán lőnie kellett volna a magyar játékosnak, ahelyett, hogy passzol.","id":"20250220_Szoboszlai-Dominik-Liverpool-FC-Aston-Villa-Premier-League-osztalyzatok-ertekeles-izekre-szed-darwin-nunez-tamado-kihagyott-helyzet-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ab6bc1d-7269-439b-95c1-22cf000b9be5.jpg","index":0,"item":"927c7143-d5b4-4dd6-b2be-1820f5d44fdc","keywords":null,"link":"/sport/20250220_Szoboszlai-Dominik-Liverpool-FC-Aston-Villa-Premier-League-osztalyzatok-ertekeles-izekre-szed-darwin-nunez-tamado-kihagyott-helyzet-video","timestamp":"2025. február. 20. 01:21","title":"Ízekre szedi a nemzetközi sajtó a Liverpool támadóját, aki üres kapura fölé rúgta Szoboszlai álompasszát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d95dabe2-6ecb-4322-a209-569ccf92f327","c_author":"Szabó Yvette","category":"kkv","description":"Egy tízmilliárdos árbevételű építőipari vállalatot vásárol fel a Duna Aszfalt, amelynek tulajdonosa luxusjachtjairól és repülőgépeiről lett híres.","shortLead":"Egy tízmilliárdos árbevételű építőipari vállalatot vásárol fel a Duna Aszfalt, amelynek tulajdonosa luxusjachtjairól és...","id":"20250218_Tovabb-terjeszkedik-Romaniaban-Szijj-Laszlo-fele-Duna-Aszfalt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d95dabe2-6ecb-4322-a209-569ccf92f327.jpg","index":0,"item":"11149436-75bb-41d8-ab2d-f7ac79f2bc28","keywords":null,"link":"/kkv/20250218_Tovabb-terjeszkedik-Romaniaban-Szijj-Laszlo-fele-Duna-Aszfalt","timestamp":"2025. február. 18. 15:53","title":"Tovább terjeszkedik Romániában a Szíjj László-féle Duna Aszfalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c50f2208-4e2c-4b27-a0b6-bba7b5b83a5e","c_author":"Kovács István","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nincs összefüggés a Földközi-tenger térségét megrázó földrengések között, Szantorininél egy olyan helyre nyomult be a magma, ahol még nem volt vulkánkitörés, a Nápolyi-öbölben a „szokásos” földmozgás rázta meg a helyieket és Messinánál sem szokatlan jelenség, ha megmozdul a föld. Az Etna pedig egy aktív tűzhányó, ami ismét kitört.","shortLead":"Nincs összefüggés a Földközi-tenger térségét megrázó földrengések között, Szantorininél egy olyan helyre nyomult be...","id":"20250218_foldkozi-tenger-foldrengesek-szantorini-etna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c50f2208-4e2c-4b27-a0b6-bba7b5b83a5e.jpg","index":0,"item":"bc642160-897a-49ea-8f02-c6d8c9a11833","keywords":null,"link":"/zhvg/20250218_foldkozi-tenger-foldrengesek-szantorini-etna","timestamp":"2025. február. 18. 10:34","title":"Földközi-tengeri földrengések: Szantorininél nyugalomra, vulkánkitörésre és nagyobb kataklizmára is van esély","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7ef0992-19a5-4f38-8359-29c03bad6cdb","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Raiffeisen Bank lehet a régió nagy nyertese, az orosz leány ugyanis a csoport nyereségének 43 százalékát adta, de jelenleg nem tudják hazavinni. Hasonló helyzetben van a legnagyobb magyar gyógyszergyártó is.","shortLead":"A Raiffeisen Bank lehet a régió nagy nyertese, az orosz leány ugyanis a csoport nyereségének 43 százalékát adta, de...","id":"20250218_A-Richter-es-az-OTP-jol-jarhat-a-Mol-viszont-rafazhat-az-orosz-szankciok-feloldasara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7ef0992-19a5-4f38-8359-29c03bad6cdb.jpg","index":0,"item":"bcd7512d-0e1f-4f3b-b10a-b2985aff92e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250218_A-Richter-es-az-OTP-jol-jarhat-a-Mol-viszont-rafazhat-az-orosz-szankciok-feloldasara","timestamp":"2025. február. 18. 08:48","title":"A Richter és az OTP jól járhat, a Mol viszont ráfázhat az orosz szankciók feloldására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d708df71-fbcc-48d2-b138-a2a10b0a3f9c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Scott Bessent ígéretet sem tett Szijjártó Péternek az adóegyezmény újrakötésére vagy Rogán Antal szankciótlanítására. Magyarországot az Európában dobogós inflációért és a megnyekkent autó- és akkuipari beruházásokért dicsérte.","shortLead":"Scott Bessent ígéretet sem tett Szijjártó Péternek az adóegyezmény újrakötésére vagy Rogán Antal szankciótlanítására...","id":"20250220_Az-amerikai-penzugyminiszter-ket-dologert-dicserte-Magyarorszagot-Az-egyik-az-inflacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d708df71-fbcc-48d2-b138-a2a10b0a3f9c.jpg","index":0,"item":"f1d19187-71fc-40b5-aa25-1c6c8fa4365c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250220_Az-amerikai-penzugyminiszter-ket-dologert-dicserte-Magyarorszagot-Az-egyik-az-inflacio","timestamp":"2025. február. 20. 07:51","title":"Az amerikai pénzügyminiszter két dologért dicsérte Magyarországot. Az egyik az infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74e68a70-e7ca-4d81-bcb1-8cc5664dc3e7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szívesen dicsekszenek a gyártók összehajtható telefonjuk vékonyságával. Jelenleg két kínai gyártó verseng egymással a „legvékonyabb” jelző elnyerése érdekében. Az Oppo holnap mutatja be újdonságát, a Honor pedig tavasszal rukkolna ki telefonjával, bár elképzelhető, hogy az Oppo bemutatója korábbi megjelenésre sarkallja.","shortLead":"Szívesen dicsekszenek a gyártók összehajtható telefonjuk vékonyságával. Jelenleg két kínai gyártó verseng egymással...","id":"20250219_legvekonyabb-osszehajthato-okostelefon-honor-magic-v3-oppo-find-n5","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74e68a70-e7ca-4d81-bcb1-8cc5664dc3e7.jpg","index":0,"item":"bfc6e281-73b9-4c19-ac6e-6f1b255686dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250219_legvekonyabb-osszehajthato-okostelefon-honor-magic-v3-oppo-find-n5","timestamp":"2025. február. 19. 10:03","title":"Holnap fordulhat a harci helyzet: kié lesz a legvékonyabb hajtható okostelefon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]