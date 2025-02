Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2f73b9df-a154-45ba-910b-c2ec91677132","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Elutasították Luis Rubiales fellebbezését, azután egy nappal, hogy a spanyol bíróság bűnösnek találta szexuális zaklatás vádjában, és pénzbüntetésre, valamint távolságtartásra ítélte.","shortLead":"Elutasították Luis Rubiales fellebbezését, azután egy nappal, hogy a spanyol bíróság bűnösnek találta szexuális...","id":"20250221_nemzetkozi-sportdontobirosag-zaklatas-rubiales","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f73b9df-a154-45ba-910b-c2ec91677132.jpg","index":0,"item":"bff35657-a186-4ba2-b2cf-e60f7b964bad","keywords":null,"link":"/sport/20250221_nemzetkozi-sportdontobirosag-zaklatas-rubiales","timestamp":"2025. február. 21. 21:21","title":"A nemzetközi Sportdöntőbíróság előtt is elbukott a zaklatás miatt elítélt Rubiales","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b07754f1-8627-4f57-bb34-a3454fc23016","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az igazságügyi orvosszakértők szerint a gyerekek nem légicsapásban haltak meg, ahogy a Hamász azt állította.","shortLead":"Az igazságügyi orvosszakértők szerint a gyerekek nem légicsapásban haltak meg, ahogy a Hamász azt állította.","id":"20250221_izraeli-hadsereg-gaza-tusz-gyilkossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b07754f1-8627-4f57-bb34-a3454fc23016.jpg","index":0,"item":"04f53951-0c39-40e3-a3cc-0b043222433f","keywords":null,"link":"/vilag/20250221_izraeli-hadsereg-gaza-tusz-gyilkossag","timestamp":"2025. február. 21. 20:29","title":"Izraeli hadsereg: puszta kézzel ölték meg a Gázába hurcolt kisgyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1db9c32e-faf2-4341-8ceb-a00b31b2b9f3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A 77 éves írót három éve súlyosan megsebesítette egy libanoni származású fiatal egy irodalmi fesztiválon, a bíróság akár 25 év börtönre ítélheti.","shortLead":"A 77 éves írót három éve súlyosan megsebesítette egy libanoni származású fiatal egy irodalmi fesztiválon, a bíróság...","id":"20250221_Gyilkossagi-kiserletben-bunosnek-talaltak-Salman-Rushdie-merenylojet-irodalom-eskudtszek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1db9c32e-faf2-4341-8ceb-a00b31b2b9f3.jpg","index":0,"item":"bce360a0-1cd3-4209-9dd2-2dae827304e6","keywords":null,"link":"/elet/20250221_Gyilkossagi-kiserletben-bunosnek-talaltak-Salman-Rushdie-merenylojet-irodalom-eskudtszek","timestamp":"2025. február. 21. 22:00","title":"Gyilkossági kísérletben bűnösnek találták Salman Rushdie merénylőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha az első három számot összeadja, megkapja a negyediket!","shortLead":"Ha az első három számot összeadja, megkapja a negyediket!","id":"20250222_lotto-nyeroszamok-8-ik-jatekhet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40.jpg","index":0,"item":"2123872f-88c3-40ba-918f-1f6f330d0433","keywords":null,"link":"/elet/20250222_lotto-nyeroszamok-8-ik-jatekhet","timestamp":"2025. február. 22. 21:30","title":"Továbbra se vitték el a lottó ötöst, mutatjuk az e heti nyerőszámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b07754f1-8627-4f57-bb34-a3454fc23016","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az igazságügyi orvosszakértők is megállapították, másodjára már valóban azt a holttestet küldte a Hamász Izraelbe, amelyről a túszalkuban szó volt.","shortLead":"Az igazságügyi orvosszakértők is megállapították, másodjára már valóban azt a holttestet küldte a Hamász Izraelbe...","id":"20250222_Hamasz-Izrael-Shiri-Bibasz-tuszalku","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b07754f1-8627-4f57-bb34-a3454fc23016.jpg","index":0,"item":"d64c2876-2899-4a65-a901-8031dff60566","keywords":null,"link":"/vilag/20250222_Hamasz-Izrael-Shiri-Bibasz-tuszalku","timestamp":"2025. február. 22. 08:38","title":"Átadta a Hamász Izraelnek Shiri Bibasz holttestét, aki helyett elsőre egy azonosítatlan halottat küldtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"508be64d-c4e9-48c6-b9f4-c330da99ab04","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Két év után teljes jogú kormánya van Libanonnak, amely elindulhat a reformok útján, és kikerülhet Irán befolyása alól. De még nem hárult el minden akadály az új kezdet elől.","shortLead":"Két év után teljes jogú kormánya van Libanonnak, amely elindulhat a reformok útján, és kikerülhet Irán befolyása alól...","id":"20250222_hvg-uj-kezdet-libanoni-kormany-hezbollah","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/508be64d-c4e9-48c6-b9f4-c330da99ab04.jpg","index":0,"item":"973f288a-923c-4243-8a3a-eec6f96badbb","keywords":null,"link":"/360/20250222_hvg-uj-kezdet-libanoni-kormany-hezbollah","timestamp":"2025. február. 22. 10:30","title":"Fordulatot hoz Libanonban az új kormány megalakulása, de a Hezbollah boríthat mindent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6391850b-fa16-4965-ac60-64f5abeb46b0","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Hatalmasat ugrott egy átlagos februári hétvégéhez képest a Valentin-nap környéki időszak forgalma a magyar turizmusban.","shortLead":"Hatalmasat ugrott egy átlagos februári hétvégéhez képest a Valentin-nap környéki időszak forgalma a magyar turizmusban.","id":"20250222_valentin-nap-szalloda-turizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6391850b-fa16-4965-ac60-64f5abeb46b0.jpg","index":0,"item":"b9bb9934-9737-4047-96b2-cb65566ecce3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250222_valentin-nap-szalloda-turizmus","timestamp":"2025. február. 22. 15:34","title":"Nem csak a virágárusoknak volt nagy üzlet a Valentin-nap, hanem a szállodáknak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e956c97a-c789-4cd4-b95a-4e99d6f68e6e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorát nem vesztette el, de érzi, hogy súlyos a helyzet.","shortLead":"A humorát nem vesztette el, de érzi, hogy súlyos a helyzet.","id":"20250222_Veratomlesztest-kapott-Ferenc-papa-meg-legalabb-egy-hetig-korhazban-marad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e956c97a-c789-4cd4-b95a-4e99d6f68e6e.jpg","index":0,"item":"6bd29008-8a67-48e1-b452-605eab5e2e10","keywords":null,"link":"/elet/20250222_Veratomlesztest-kapott-Ferenc-papa-meg-legalabb-egy-hetig-korhazban-marad","timestamp":"2025. február. 22. 19:41","title":"Vérátömlesztést kapott Ferenc pápa, még legalább egy hétig kórházban marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]