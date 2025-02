Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"aa7f1c95-b129-4e8f-914d-4242911100a1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Így azért a várakozás is tűrhetőbb: sokat fejlődik a Grand Theft Auto V, igaz, az új PC-s változat hardverből is többet kér majd. De legalább ingyenes lesz a váltás.","shortLead":"Így azért a várakozás is tűrhetőbb: sokat fejlődik a Grand Theft Auto V, igaz, az új PC-s változat hardverből is többet...","id":"20250221_gta-5-uj-pc-verziojobb-grafika-sebesseg-uj-autok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa7f1c95-b129-4e8f-914d-4242911100a1.jpg","index":0,"item":"933b5bc9-6980-49d9-bea3-b56e387c0b40","keywords":null,"link":"/tudomany/20250221_gta-5-uj-pc-verziojobb-grafika-sebesseg-uj-autok","timestamp":"2025. február. 21. 22:03","title":"Szebb grafika, gyorsabb működés, új járművek – óriási frissítést kap a lassan 12 éves GTA 5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be7e3fca-dfa7-442a-a2dd-bbd362ec9e62","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Nintendo féltve őrzött titokként kezel minden, a Lego Game Boy konzollal kapcsolatos információt, de megbízható forrásokból már sejteni lehet néhány dolgot róla.","shortLead":"A Nintendo féltve őrzött titokként kezel minden, a Lego Game Boy konzollal kapcsolatos információt, de megbízható...","id":"20250221_lego-game-boy-konzol-megjelenes-kockak-szama","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/be7e3fca-dfa7-442a-a2dd-bbd362ec9e62.jpg","index":0,"item":"a047f329-fc07-4796-841c-eb2b0eac5c18","keywords":null,"link":"/tudomany/20250221_lego-game-boy-konzol-megjelenes-kockak-szama","timestamp":"2025. február. 21. 18:03","title":"Kockulásra felkészülni: ekkor jöhet a Legóból épült Nintendo Game Boy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d29a6454-20e9-4286-98cb-6a05bba58101","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke szerint elenyésző tétel volt a havi félmillió forint feletti összeg, amit a sörszövetségtől kapott.","shortLead":"A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke szerint elenyésző tétel volt a havi félmillió forint feletti összeg, amit...","id":"20250221_lanczi-tamas-magyar-sorgyartok-szovetsege-tanacsadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d29a6454-20e9-4286-98cb-6a05bba58101.jpg","index":0,"item":"529325f6-1d08-46d8-91bd-949089127fd7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250221_lanczi-tamas-magyar-sorgyartok-szovetsege-tanacsadas","timestamp":"2025. február. 21. 19:57","title":"Lánczi Tamás elárulta, mit dolgozott a Magyar Sörgyártók Szövetségének jó pénzért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"964c86d0-3486-46e6-bce8-388ed254aaaa","c_author":"Papp Réka Kinga","category":"360","description":"Az influenszertüntetés óta az influenszerek háttérbe szorultak, de tágas teret nyert az influenszerpolitika. A közéleti pletykák mellett kell fenntartani a figyelmet az olyan súlyos és összetett ügyek iránt, mint a gyerekvédelem. Vélemény.","shortLead":"Az influenszertüntetés óta az influenszerek háttérbe szorultak, de tágas teret nyert az influenszerpolitika. A közéleti...","id":"20250223_prk-Szappanopera-buborek-egy-ev-az-influenszertuntetes-ota","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/964c86d0-3486-46e6-bce8-388ed254aaaa.jpg","index":0,"item":"7b8ff656-1d5d-4e49-b3a9-6c365522ab95","keywords":null,"link":"/360/20250223_prk-Szappanopera-buborek-egy-ev-az-influenszertuntetes-ota","timestamp":"2025. február. 23. 09:30","title":"Papp Réka Kinga: Szappanopera-buborék – egy év az influenszertüntetés óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3daee131-710a-46dd-ae2b-dee6b543c895","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A jövő héten kezdődik a szolnoki kalandparkban történt gyerekbántalmazás tárgyalása, de már volt, amit az ügyészség kivett a vádiratból.","shortLead":"A jövő héten kezdődik a szolnoki kalandparkban történt gyerekbántalmazás tárgyalása, de már volt, amit az ügyészség...","id":"20250222_Enyhites-vad-kisfiut-felrugo-karateedzo-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3daee131-710a-46dd-ae2b-dee6b543c895.jpg","index":0,"item":"685d3b05-a0b1-4827-a717-2500abcbafc9","keywords":null,"link":"/itthon/20250222_Enyhites-vad-kisfiut-felrugo-karateedzo-birosag","timestamp":"2025. február. 22. 10:43","title":"Enyhítették a vádat a kisfiút felrúgó karateedzővel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d8c6570-5dc1-4f15-a9f1-ab4d49f7f714","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Hiába nőtt nagyot a dióültetvények területe, a profizmus hiánya miatt a termés stagnál, így aztán annyira jó a mennyiség, hogy karácsonykor magyar diót lehessen adni, a tél végére viszont már elfogy a hazai.","shortLead":"Hiába nőtt nagyot a dióültetvények területe, a profizmus hiánya miatt a termés stagnál, így aztán annyira jó...","id":"20250222_dio-magyar-ukran-roman-elelmiszer-mezogazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d8c6570-5dc1-4f15-a9f1-ab4d49f7f714.jpg","index":0,"item":"53786bd8-f79e-4596-9755-219933c44637","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250222_dio-magyar-ukran-roman-elelmiszer-mezogazdasag","timestamp":"2025. február. 22. 11:39","title":"Elfogyott a magyar dió a boltokból, ukrán és román áru maradt helyettük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ceb8ed4-c046-4d89-b0b3-3b46fb2dc84f","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"A depressziós hangulatot, sőt, még akár a depressziót mint betegséget is le lehet győzni, ha tudatosan vesszük fel velük a kesztyűt. Elég, ha a két legfontosabb szegmensre, a táplálkozásra és a mozgásra fókuszálunk, és máris kifelé tarthatunk a mély gödörből. ","shortLead":"A depressziós hangulatot, sőt, még akár a depressziót mint betegséget is le lehet győzni, ha tudatosan vesszük fel...","id":"20250210_remotivextra-Depressziodietaval-es-fizikai-antidepresszanssal-a-lelkunkert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ceb8ed4-c046-4d89-b0b3-3b46fb2dc84f.jpg","index":0,"item":"0ae8f10b-9a9e-426c-b2d6-5f56bd46e924","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250210_remotivextra-Depressziodietaval-es-fizikai-antidepresszanssal-a-lelkunkert","timestamp":"2025. február. 22. 15:30","title":"Depressziódiétával és fizikai antidepresszánssal a lelkünkért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"6b463ed1-d453-40c3-82fa-97c561a4b8eb","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"111a561a-021e-4381-91e6-9bdccd2fb5fd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump korábbi tanácsadója harcba szólított, majd a jobb kezét nyitott ujjakkal a magasba emelte.","shortLead":"Donald Trump korábbi tanácsadója harcba szólított, majd a jobb kezét nyitott ujjakkal a magasba emelte.","id":"20250221_steve-bannon-cpac-naci-karlendites-elon-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/111a561a-021e-4381-91e6-9bdccd2fb5fd.jpg","index":0,"item":"02c0d4cd-f520-4f8c-b9ba-d25870ba7ce9","keywords":null,"link":"/vilag/20250221_steve-bannon-cpac-naci-karlendites-elon-musk","timestamp":"2025. február. 21. 15:56","title":"Elon Musk után Steve Bannon tett náci karlendítéshez hasonló mozdulatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]