[{"available":true,"c_guid":"317a15c0-a4e9-43fc-aaa2-fe42d2b29ec3","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Egy baszk acélgyártó által vezetett banki konzorcium szerzett közel 30 százalékos tulajdonrészt a spanyol Talgo vonatgyártóban, amelyet a magyar állam, illetve a Fidesz-közeli Magyar Vagon kívánt felvásárolni. A felvásárlást a spanyol kormány nemzetbiztonsági kockázatok miatt nem engedélyezte.","shortLead":"Egy baszk acélgyártó által vezetett banki konzorcium szerzett közel 30 százalékos tulajdonrészt a spanyol Talgo...","id":"20250221_A-Magyar-Vagon-az-orosz-hatter-miatt-kisiklott-Spanyolorszagban-de-lett-masik-befekteto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/317a15c0-a4e9-43fc-aaa2-fe42d2b29ec3.jpg","index":0,"item":"7e50233c-beed-4d0b-979a-90f0373f3a7e","keywords":null,"link":"/kkv/20250221_A-Magyar-Vagon-az-orosz-hatter-miatt-kisiklott-Spanyolorszagban-de-lett-masik-befekteto","timestamp":"2025. február. 21. 17:11","title":"A Magyar Vagon az orosz háttér miatt kisiklott Spanyolországban, de lett másik befektető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a262cd07-58c2-46dd-8799-30caffff00e6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A szankciók miatt nem tud bankolni, veszi hazai cégének sátorfáját az AO Energoszpecmontazs. Belső szereléseket végeztek volna, de állítólag is megcsinálják az összes munkát.","shortLead":"A szankciók miatt nem tud bankolni, veszi hazai cégének sátorfáját az AO Energoszpecmontazs. Belső szereléseket...","id":"20250221_paksi-bovites-paks-II-ao-energoszpecmontazs-vegelszamolas-szankciok-miatt-bankolas-atomenergia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a262cd07-58c2-46dd-8799-30caffff00e6.jpg","index":0,"item":"6674756f-8092-4601-81b4-2b4595684ae3","keywords":null,"link":"/kkv/20250221_paksi-bovites-paks-II-ao-energoszpecmontazs-vegelszamolas-szankciok-miatt-bankolas-atomenergia","timestamp":"2025. február. 21. 13:44","title":"Beütöttek a szankciók, felszámolja magyar leányát a paksi bővítés egyik orosz résztvevője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d482444-efe5-4acc-9868-14b5ac09ec56","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Donald Trump diktátornak nevezte az ukrán elnököt, az amerikai vezető brit szövetségese, Nigel Farage pedig most azt mondja, „nem szabad szó szerint venni” Trumpot.","shortLead":"Donald Trump diktátornak nevezte az ukrán elnököt, az amerikai vezető brit szövetségese, Nigel Farage pedig most azt...","id":"20250220_Zelenszkij-meg-Nigel-Farage-szerint-sem-diktator","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d482444-efe5-4acc-9868-14b5ac09ec56.jpg","index":0,"item":"434e2023-ef07-48b5-8249-1cfe7c498004","keywords":null,"link":"/vilag/20250220_Zelenszkij-meg-Nigel-Farage-szerint-sem-diktator","timestamp":"2025. február. 20. 20:21","title":"Zelenszkij még Nigel Farage szerint sem diktátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc8a8408-1a6f-4c4c-9af4-9f63f1096f52","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Hétvégi emelés jön.","shortLead":"Hétvégi emelés jön.","id":"20250221_Nem-sokaig-tartott-az-arcsokkenes-a-benzinkutakon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc8a8408-1a6f-4c4c-9af4-9f63f1096f52.jpg","index":0,"item":"a737413d-72c7-49f3-a1c1-777aa81e6ad7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250221_Nem-sokaig-tartott-az-arcsokkenes-a-benzinkutakon","timestamp":"2025. február. 21. 10:45","title":"Nem sokáig tartott az árcsökkenés a benzinkutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77129f68-770f-4d72-b7a6-b9514ba075d0","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"Egyes nők jobban, mások kevésbé jól birkóznak meg a változókorral. Szem előtt tartva azt, hogy mindenkit különbözőképpen érint ez az időszak, egy általános jó tanács azért mégis adható az érintett hölgyeknek: mozogni, mozogni, mozogni!","shortLead":"Egyes nők jobban, mások kevésbé jól birkóznak meg a változókorral. Szem előtt tartva azt, hogy mindenkit...","id":"20250207_Mozgas-valtozokor-remifemin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77129f68-770f-4d72-b7a6-b9514ba075d0.jpg","index":0,"item":"e412e9df-3fe4-467b-883d-cea0250d6d2b","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250207_Mozgas-valtozokor-remifemin","timestamp":"2025. február. 22. 11:30","title":"Így mozogjon a változókorban!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"01fbafc5-53c4-42c6-a681-eea34113376e","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"debbb1f1-1039-4351-be9c-2100a7aa1f85","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Példa nélküli, hogy a bírók az utcán demonstráljanak, de most épp ez történik.","shortLead":"Példa nélküli, hogy a bírók az utcán demonstráljanak, de most épp ez történik.","id":"20250222_birok-tuntetese-Budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/debbb1f1-1039-4351-be9c-2100a7aa1f85.jpg","index":0,"item":"e8a779c8-6ea7-4761-a385-dd2f6702a07e","keywords":null,"link":"/itthon/20250222_birok-tuntetese-Budapest","timestamp":"2025. február. 22. 13:30","title":"„Nincs szabadság független igazságszolgáltatás nélkül” - Több ezren tüntettek a bírók mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f1e652a-fdc2-4a81-90ce-94115b7aabe1","c_author":"Fülöp István","category":"kkv","description":"A tőkepiac pozitív fejleményként értékeli, hogy az űripari fejlesztéseknél december óta egyre szorosabb a kapcsolat a 4iG és a SpaceX között. A tulajdonos Elon Musk pedig a lehető legjobb pozícióban van ahhoz Donald Trump első embereként, hogy a saját érdekei mentén mozgassa a szálakat.","shortLead":"A tőkepiac pozitív fejleményként értékeli, hogy az űripari fejlesztéseknél december óta egyre szorosabb a kapcsolat...","id":"20250220_4iG-arfolyam-tozsde-Jaszai-Gellert-Elon-Musk-uripar-spacex","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f1e652a-fdc2-4a81-90ce-94115b7aabe1.jpg","index":0,"item":"be5d9a39-7856-43da-8e64-099758ed801f","keywords":null,"link":"/kkv/20250220_4iG-arfolyam-tozsde-Jaszai-Gellert-Elon-Musk-uripar-spacex","timestamp":"2025. február. 21. 05:45","title":"Kétszeresére nőtt a 4iG árfolyama, amióta Jászai Gellért Elon Muskkal barátkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f70ab97-f16f-4b82-9b65-6a1759f14d3b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A techmogul rácsatlakozott a Donald Trump által szajkózott vádakra. ","shortLead":"A techmogul rácsatlakozott a Donald Trump által szajkózott vádakra. ","id":"20250221_Elon-Musk-szerint-ha-Zelenszkijt-szeretnek-az-ukranok-akkor-az-elnok-tartana-valasztasokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f70ab97-f16f-4b82-9b65-6a1759f14d3b.jpg","index":0,"item":"fc703fbc-ae97-4588-be38-ab8cc81b9345","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250221_Elon-Musk-szerint-ha-Zelenszkijt-szeretnek-az-ukranok-akkor-az-elnok-tartana-valasztasokat","timestamp":"2025. február. 21. 12:26","title":"Elon Musk elkezdte szapulni Zelenszkijt, de még a saját chatbotja is ellentmond neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]