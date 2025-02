Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Jó ötletnek tűnt mindkettő. ","shortLead":"Jó ötletnek tűnt mindkettő. ","id":"20250217_Elakadt-a-lopott-autoval-egy-tini-rendorhoz-kopogtatott-be","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"813a8331-073b-4440-8613-1841068afdd6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250217_Elakadt-a-lopott-autoval-egy-tini-rendorhoz-kopogtatott-be","timestamp":"2025. február. 17. 15:40","title":"Elakadt a lopott autóval egy tini, balszerencséjére egy rendőrhöz kopogtatott be segítségért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9a5e263-59a8-4bee-9ce4-f1f9e06d3570","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A két elkövető közül az idősebb már 14 éves, így büntethető, őt rongálással gyanúsították meg.","shortLead":"A két elkövető közül az idősebb már 14 éves, így büntethető, őt rongálással gyanúsították meg.","id":"20250217_ajka-rendorseg-templom-rongalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9a5e263-59a8-4bee-9ce4-f1f9e06d3570.jpg","index":0,"item":"b356d415-b93e-46a8-b183-5571f25f637b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250217_ajka-rendorseg-templom-rongalas","timestamp":"2025. február. 17. 10:46","title":"Sikeres bűnüldözés: lecsapott a rendőrség a templom falára szívecskét rajzoló tinikre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570918eb-a89f-4422-8309-5ad7e349839e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egyre több weboldal üzemeltetője gondolja úgy, hogy bizonyos tartalmak megérik a pénzüket. Hamarosan a népszerű online közösségi platform, a Reddit fórumrendszer is rálép a fizetőfalas útra.","shortLead":"Egyre több weboldal üzemeltetője gondolja úgy, hogy bizonyos tartalmak megérik a pénzüket. Hamarosan a népszerű online...","id":"20250217_reddit-fizetofal-felallitasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/570918eb-a89f-4422-8309-5ad7e349839e.jpg","index":0,"item":"99ab6989-6da2-41d3-b6b8-f7a1ffcfa702","keywords":null,"link":"/tudomany/20250217_reddit-fizetofal-felallitasa","timestamp":"2025. február. 17. 13:03","title":"Fizetős lesz a Reddit egy része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"247a4c93-eb1b-49bd-b4f2-2147d0ffa8c4","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A helyi lakosok meg is támadták a beruházást egy petícióval.","shortLead":"A helyi lakosok meg is támadták a beruházást egy petícióval.","id":"20250217_vaci-Duna-hid-hatastanulmany-latvanyterv-peticio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/247a4c93-eb1b-49bd-b4f2-2147d0ffa8c4.jpg","index":0,"item":"8fe1f4c8-cfb0-41a4-9c9e-b184913a7769","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250217_vaci-Duna-hid-hatastanulmany-latvanyterv-peticio","timestamp":"2025. február. 17. 14:16","title":"Elkészült a váci Duna-híd hatástanulmánya, még a készítői szerint sem jó ötlet a projekt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81e0d793-fb32-4d8b-8576-6fdf8d682db4","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"Vajon megmenthetik a plüssállatok és a játékok a világgazdaságot? Egy nagy löketet biztos adnak, amikor a szülő találkoznak a piacon az örökifjú felnőttekkel, és együtt dollármilliárdokat mozdítanak meg. ","shortLead":"Vajon megmenthetik a plüssállatok és a játékok a világgazdaságot? Egy nagy löketet biztos adnak, amikor a szülő...","id":"20250217_Pluss-gyerekjatek-jatekpiac-kidult-befektetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81e0d793-fb32-4d8b-8576-6fdf8d682db4.jpg","index":0,"item":"006048c0-64b2-4174-bf6c-299f07d57fac","keywords":null,"link":"/360/20250217_Pluss-gyerekjatek-jatekpiac-kidult-befektetes","timestamp":"2025. február. 17. 17:00","title":"Plüssmacik kavarhatják fel a befektetési piac jövőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"090e1cd1-52c7-46f1-808a-989c5ea81c3f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy modul cseréjével bárki modernizálhatja az ikonikus finn mobil töltését, még csak forrasztópákára sincs szükség a művelethez.","shortLead":"Egy modul cseréjével bárki modernizálhatja az ikonikus finn mobil töltését, még csak forrasztópákára sincs szükség...","id":"20250218_nokia-3310-atalakitas-usb-c-toltoport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/090e1cd1-52c7-46f1-808a-989c5ea81c3f.jpg","index":0,"item":"b81a79c3-fa28-48c6-ac55-d51b68d047b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250218_nokia-3310-atalakitas-usb-c-toltoport","timestamp":"2025. február. 18. 11:03","title":"24 év után jött újdonság a Nokia 3310-hez: USB-C csatlakozóval is tölthető (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A K&H 2024 második féléves innovációs index kutatása szerint a magyar vállalatok innovációs aktivitása nagyot zuhant az elmúlt időszakban. A megvalósult innováció alindex jelentős csökkenést mutatott, a digitalizáció is megtorpanni látszik, ahogy kimerülni tűnik a mesterségesintelligencia-láz is. A visszaesésért részben a gazdasági környezet okolható.","shortLead":"A K&H 2024 második féléves innovációs index kutatása szerint a magyar vállalatok innovációs aktivitása nagyot...","id":"20250217_kh-magyar-cegek-digitalis-atalakulasi-mutatoja-2024-h2","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017.jpg","index":0,"item":"24012e11-0fd8-4f0e-a45d-8fc849e3d8a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250217_kh-magyar-cegek-digitalis-atalakulasi-mutatoja-2024-h2","timestamp":"2025. február. 17. 10:03","title":"Valami rossz történik a magyar cégeknél, mélybe zuhant egy fontos mutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d7c098c-6624-4d4b-93f0-77bf37a69775","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A bajor gyártónak sikerült kicsit tovább javítani az i5 és szedán és kombi hatékonyságán.","shortLead":"A bajor gyártónak sikerült kicsit tovább javítani az i5 és szedán és kombi hatékonyságán.","id":"20250217_kozel-50-kilometernyi-extra-hatotavot-kapott-a-bmw-i5","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d7c098c-6624-4d4b-93f0-77bf37a69775.jpg","index":0,"item":"e79f7ad6-f358-4ce3-8c3f-0ddb817e8092","keywords":null,"link":"/cegauto/20250217_kozel-50-kilometernyi-extra-hatotavot-kapott-a-bmw-i5","timestamp":"2025. február. 17. 06:41","title":"Közel 50 kilométernyi extra hatótávot kapott a BMW i5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]