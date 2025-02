Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"def03125-e475-45fb-a7bc-263fbaa4a9e6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szám a 2020-as szigorítás óta évről évre növekszik, ezért a kormány ismét változtatna a rendszeren.","shortLead":"A szám a 2020-as szigorítás óta évről évre növekszik, ezért a kormány ismét változtatna a rendszeren.","id":"20250226_oktatasi-hivatal-iskolahalasztas-ovoda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/def03125-e475-45fb-a7bc-263fbaa4a9e6.jpg","index":0,"item":"ecac1583-f3ba-4f71-bcab-3d4714db7762","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_oktatasi-hivatal-iskolahalasztas-ovoda","timestamp":"2025. február. 26. 06:34","title":"Idén 24 ezren kértek iskolahalasztást a gyermeküknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dac9ec2-1877-4259-8d68-d34ea9df13df","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egyetlen lépésre kerültünk attól, hogy az uniós bíróság jogellenesnek mondja ki a paksi bővítéshez adott magyar állami támogatást.","shortLead":"Egyetlen lépésre kerültünk attól, hogy az uniós bíróság jogellenesnek mondja ki a paksi bővítéshez adott magyar állami...","id":"20250227_eu-birosag-paks-ii-bovites-allami-tamogatas-jogellenes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7dac9ec2-1877-4259-8d68-d34ea9df13df.jpg","index":0,"item":"610af47d-d344-4e40-895c-e0e253cb7641","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250227_eu-birosag-paks-ii-bovites-allami-tamogatas-jogellenes-ebx","timestamp":"2025. február. 27. 10:46","title":"Úgy ítélheti az EU Bírósága, hogy mégis jogellenes a Paks II-nek adott állami támogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16958c81-5ac5-413c-bf24-1d91604631c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több baba most átkerült Kalocsáról Bajára. Korábban fővárosi és Pest megyei kórházvezetőket kerestek meg azzal, hogy vegyenek át a Heim Pál Kórháztól 14 kisbabát.","shortLead":"Több baba most átkerült Kalocsáról Bajára. Korábban fővárosi és Pest megyei kórházvezetőket kerestek meg azzal...","id":"20250227_elhagyott-ujszulott-csecsemo-korhaz-orokbeadas-belugyminiszterium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16958c81-5ac5-413c-bf24-1d91604631c2.jpg","index":0,"item":"be9d907f-639c-462a-a57b-2a543596beb4","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_elhagyott-ujszulott-csecsemo-korhaz-orokbeadas-belugyminiszterium","timestamp":"2025. február. 27. 11:54","title":"Nem árulja el a belügy, hány elhagyott kisgyerek él kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65a4e859-b76e-4440-b564-8c5c7398ebc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden bizonnyal erre a kitételre alapozzák majd a Pride betiltását. Erre Gulyás Gergely is utalt, aki szerint „a belvároson átmasírozó Pride nem szolgálja a gyermekek védelmét”.","shortLead":"Minden bizonnyal erre a kitételre alapozzák majd a Pride betiltását. Erre Gulyás Gergely is utalt, aki szerint „a...","id":"20250227_Kormanyinfo-alaptorveny-modositas-pride-gyermekvedelem-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65a4e859-b76e-4440-b564-8c5c7398ebc5.jpg","index":0,"item":"fce931b4-5512-4de9-a503-84155ce3a1e4","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_Kormanyinfo-alaptorveny-modositas-pride-gyermekvedelem-ebx","timestamp":"2025. február. 27. 10:50","title":"Bekerül az Alaptörvénybe, hogy a gyermek testi-lelki fejlődéshez való joga minden törvény fölött áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed4886d2-aa1b-438a-8c65-dfc360b6c0c6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tennivalóink listázása egyszerre tehermentesítheti a memóriánkat és szolgálhat önmotiváló eszközként, ugyanakkor ha átláthatatlanná vagy nehezen teljesíthetővé válik, akkor több stresszt okozhat számunkra, mint amennyi előnnyel jár.","shortLead":"Tennivalóink listázása egyszerre tehermentesítheti a memóriánkat és szolgálhat önmotiváló eszközként, ugyanakkor ha...","id":"20250226_teendok-listaja-stressz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed4886d2-aa1b-438a-8c65-dfc360b6c0c6.jpg","index":0,"item":"265de1fe-b94f-4490-ab64-b7ee43a5a7d2","keywords":null,"link":"/elet/20250226_teendok-listaja-stressz","timestamp":"2025. február. 26. 05:31","title":"Így nyom agyon minket a teendőink listája, de a jó hír az, hogy tehetünk ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878c752a-1282-4a48-a7fe-6c330d3c9182","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Tartós napsütés sehol sem várható.","shortLead":"Tartós napsütés sehol sem várható.","id":"20250226_meteorologia-idojaras-eso-felmelegedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/878c752a-1282-4a48-a7fe-6c330d3c9182.jpg","index":0,"item":"47d863ed-b677-4545-8cf2-00ede9968d0e","keywords":null,"link":"/elet/20250226_meteorologia-idojaras-eso-felmelegedes","timestamp":"2025. február. 26. 05:40","title":"Nyugaton esni fog, keleten 15 fok is lehet szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb29122-953a-4bac-8667-5d12d789eaf8","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A férfi leghamarabb 10 év múlva szabadulhat.","shortLead":"A férfi leghamarabb 10 év múlva szabadulhat.","id":"20250225_15-ev-borton-szexoktatas-szinesz-szexualis-zaklatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/acb29122-953a-4bac-8667-5d12d789eaf8.jpg","index":0,"item":"23e99d77-3756-4441-abbb-983281d330ae","keywords":null,"link":"/elet/20250225_15-ev-borton-szexoktatas-szinesz-szexualis-zaklatas","timestamp":"2025. február. 25. 21:21","title":"15 év börtönre ítélték a Szexoktatás színészét szexuális zaklatások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08b688d2-4d5c-42e0-af19-705dfc002ada","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Társadalmi tematikájú filmek az egyén szemszögéből ábrázolva, a gengsztermozitól a történelmi portrén át a kisvárosi komédiáig terjed a francia nyelvű országok éves filmes ünnepének programja a budapesti Francia Intézet szervezésében.","shortLead":"Társadalmi tematikájú filmek az egyén szemszögéből ábrázolva, a gengsztermozitól a történelmi portrén át a kisvárosi...","id":"20250226_Frankofon-Filmnapok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08b688d2-4d5c-42e0-af19-705dfc002ada.jpg","index":0,"item":"c8602f67-feec-4852-9b79-4b5807e79560","keywords":null,"link":"/360/20250226_Frankofon-Filmnapok","timestamp":"2025. február. 26. 16:00","title":"Öt arisztokrata egy főúri kastélyban: igazi kuriózummal jön az idei Frankofón Filmnapok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]