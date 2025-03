Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8372f9ef-0973-425d-8712-39707d317bab","c_author":"Cabrera Martin","category":"kultura","description":"Már csak pár alkalommal játsszák a Kultúrbrigád egyik legerősebb darabját, az értékvesztett versenysportolók életét testközelből bemutató Holtversenyt. A színdarab látlelet arról, hová vezet, ha összezárunk egy csapat traumatizált fiatalt, és rájuk erőltetünk némi teljesítménykényszert. Az előadás nemcsak a szülők, hanem a társadalom kollektív felelősségéről is kemény kérdéseket tesz fel. Kritika. ","shortLead":"Már csak pár alkalommal játsszák a Kultúrbrigád egyik legerősebb darabját, az értékvesztett versenysportolók életét...","id":"20250228_holtverseny-totth-benedek-kulturbrigad-juranyi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8372f9ef-0973-425d-8712-39707d317bab.jpg","index":0,"item":"cb3d26e0-ac9c-4d02-b6b4-bdeb208f6ea9","keywords":null,"link":"/kultura/20250228_holtverseny-totth-benedek-kulturbrigad-juranyi","timestamp":"2025. február. 28. 18:00","title":"„Ússzál tovább fiam, akkor is, ha beledöglesz!” – avagy Magyarország még a Holtversenyt is képes elveszíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94d6b03e-afc8-4779-b499-356f0643b564","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vagyis arról, hogyan próbálták azt megakasztani „a jórészt külföldi támogatásból élő ultraliberális akadémiai szélsőségesek”.","shortLead":"Vagyis arról, hogyan próbálták azt megakasztani „a jórészt külföldi támogatásból élő ultraliberális akadémiai...","id":"20250301_Orban-Balazs-konyvet-ir-doktori-vedese-tanulsagairol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94d6b03e-afc8-4779-b499-356f0643b564.jpg","index":0,"item":"2d68704e-94dc-40d9-a4d8-0f3a54c64be0","keywords":null,"link":"/itthon/20250301_Orban-Balazs-konyvet-ir-doktori-vedese-tanulsagairol","timestamp":"2025. március. 01. 10:13","title":"Orbán Balázs könyvet ír doktori védése tanulságairól és a vele járó politikai dzsihádról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"374e9f4c-b632-4902-8f5a-db4440ae1a8c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Még egyszerűbb lett a személyes adatok törlése a Google-ből: már közvetlenül a találati oldalról is indíthatja a törlési kérelmet, akinek valahová kikerült a telefonszáma, lakcíme, vagy más érzékeny adata.","shortLead":"Még egyszerűbb lett a személyes adatok törlése a Google-ből: már közvetlenül a találati oldalról is indíthatja...","id":"20250228_google-szemelyes-adatok-torlese-kerelem-egyszerusites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/374e9f4c-b632-4902-8f5a-db4440ae1a8c.jpg","index":0,"item":"80b31f53-4acf-4756-b993-2e6f9e324fdb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250228_google-szemelyes-adatok-torlese-kerelem-egyszerusites","timestamp":"2025. február. 28. 08:03","title":"Kikerült a netre a telefonszáma vagy a lakcíme? Így töröltetheti a Google-ből, hogy ne találják meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b6c0362-b940-458c-8ae6-583d33e5af34","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai haditengerészet egy újfajta drónt tesztel, amely 30 órán át képes a levegőben maradni, miközben olyan magasan repül, hogy a legtöbb légvédelmi rendszer nem tud vele mit kezdeni.","shortLead":"Az amerikai haditengerészet egy újfajta drónt tesztel, amely 30 órán át képes a levegőben maradni, miközben olyan...","id":"20250228_seaguardian-dron-repules-amerikai-haditengereszet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b6c0362-b940-458c-8ae6-583d33e5af34.jpg","index":0,"item":"0a203830-7c75-40e9-97e8-687c7d4a1e00","keywords":null,"link":"/tudomany/20250228_seaguardian-dron-repules-amerikai-haditengereszet","timestamp":"2025. február. 28. 17:03","title":"Speciális drónt vethet be az amerikai haditengerészet, bárhol megtalálja a tengeralattjárókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e87f2c3f-98cf-467c-9e96-00fa1eee377c","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Elmondása szerint olyan kevés doppingszert találtak a testében, ami semmilyen előnyt nem biztosított volna számára a versenyeken.","shortLead":"Elmondása szerint olyan kevés doppingszert találtak a testében, ami semmilyen előnyt nem biztosított volna számára...","id":"20250227_Imogen-Simmonds-szex-pozitiv-doppingteszt-triatlon-vizsgalat-barat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e87f2c3f-98cf-467c-9e96-00fa1eee377c.jpg","index":0,"item":"48c58e78-bf25-465b-ba4f-f898643376dc","keywords":null,"link":"/sport/20250227_Imogen-Simmonds-szex-pozitiv-doppingteszt-triatlon-vizsgalat-barat","timestamp":"2025. február. 27. 17:26","title":"Szexelt a barátjával, ezért lehetett pozitív a doppingtesztje – állítja egy női triatlonista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aefaf9-d69a-4892-a5df-bb0ec1e623e5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Automata szivattyús rendszerrel és izolációs fallal igyekeznek megakadályozni, hogy a gázolajszennyezés továbbterjedjen a talajban. A kármentesítés végső költsége milliárdos nagyságrendű is lehet.","shortLead":"Automata szivattyús rendszerrel és izolációs fallal igyekeznek megakadályozni, hogy a gázolajszennyezés továbbterjedjen...","id":"20250228_kornyezetszennyezes-mol-nyrt-gazolajszivargas-gardony-karmentesites-szivattyuzas-izolacos-fal-velencei-to","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20aefaf9-d69a-4892-a5df-bb0ec1e623e5.jpg","index":0,"item":"aee786fc-407f-43ba-97b5-33232c9dea38","keywords":null,"link":"/kkv/20250228_kornyezetszennyezes-mol-nyrt-gazolajszivargas-gardony-karmentesites-szivattyuzas-izolacos-fal-velencei-to","timestamp":"2025. február. 28. 16:35","title":"Milliárdos kiadással számol a Mol a Gárdonynál beszennyezett talaj miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6cc5d32-f035-4647-b464-64df5694be7e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az olimpiai bronzérmes úszót 2022-ben vonták doppingeljárás alá.","shortLead":"Az olimpiai bronzérmes úszót 2022-ben vonták doppingeljárás alá.","id":"20250227_kenderesi-tamas-eltiltas-jogeros","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6cc5d32-f035-4647-b464-64df5694be7e.jpg","index":0,"item":"aa43eb7b-ff46-4a49-84e6-31b6d6487f5b","keywords":null,"link":"/sport/20250227_kenderesi-tamas-eltiltas-jogeros","timestamp":"2025. február. 27. 21:00","title":"Jogerős Kenderesi Tamás négyéves eltiltása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8457f3df-0586-40d6-9a13-aa7c6491a5f7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A helyszínen végzett tesztekkel több betegséget sikerült kizárni. ","shortLead":"A helyszínen végzett tesztekkel több betegséget sikerült kizárni. ","id":"20250228_A-WHO-szerint-mergezes-okozhatta-a-rejtelyes-megbetegedeseket-Kongoban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8457f3df-0586-40d6-9a13-aa7c6491a5f7.jpg","index":0,"item":"d68fe3a1-5ef5-404e-b852-adc7ca629734","keywords":null,"link":"/vilag/20250228_A-WHO-szerint-mergezes-okozhatta-a-rejtelyes-megbetegedeseket-Kongoban","timestamp":"2025. február. 28. 20:20","title":"A WHO szerint mérgezés okozhatta a rejtélyes megbetegedéseket Kongóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]