Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2b6c0362-b940-458c-8ae6-583d33e5af34","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai haditengerészet egy újfajta drónt tesztel, amely 30 órán át képes a levegőben maradni, miközben olyan magasan repül, hogy a legtöbb légvédelmi rendszer nem tud vele mit kezdeni.","shortLead":"Az amerikai haditengerészet egy újfajta drónt tesztel, amely 30 órán át képes a levegőben maradni, miközben olyan...","id":"20250228_seaguardian-dron-repules-amerikai-haditengereszet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b6c0362-b940-458c-8ae6-583d33e5af34.jpg","index":0,"item":"0a203830-7c75-40e9-97e8-687c7d4a1e00","keywords":null,"link":"/tudomany/20250228_seaguardian-dron-repules-amerikai-haditengereszet","timestamp":"2025. február. 28. 17:03","title":"Speciális drónt vethet be az amerikai haditengerészet, bárhol megtalálja a tengeralattjárókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d109c31f-035d-4d42-8050-3833ddb2f3e1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az azeriek szemében régóta szálka a francia–örmény együttműködés, amelynek jelentős katonai vonzata is van, így ahol tudják, ott igyekeznek gyengíteni Párizs pozícióit.","shortLead":"Az azeriek szemében régóta szálka a francia–örmény együttműködés, amelynek jelentős katonai vonzata is van, így ahol...","id":"20250228_franciaorszag-azerbajdzsan-uj-kaledonia-ormenyorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d109c31f-035d-4d42-8050-3833ddb2f3e1.jpg","index":0,"item":"97a58aab-c899-499b-b918-c90da7cd593d","keywords":null,"link":"/vilag/20250228_franciaorszag-azerbajdzsan-uj-kaledonia-ormenyorszag","timestamp":"2025. február. 28. 17:36","title":"Franciaország ismét Új-Kaledónia destabilizációjával vádolja Azerbajdzsánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d49187-6297-4a11-9f67-9075d7d4f69a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Persze valószínűleg csak viccelt a zenész.","shortLead":"Persze valószínűleg csak viccelt a zenész.","id":"20250301_oasis-visszatero-turne-dinamikus-arazas-liam-noel-gallagher-zene-koncert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4d49187-6297-4a11-9f67-9075d7d4f69a.jpg","index":0,"item":"cdb66483-c2da-4a49-a9a3-891f09ed359b","keywords":null,"link":"/kultura/20250301_oasis-visszatero-turne-dinamikus-arazas-liam-noel-gallagher-zene-koncert","timestamp":"2025. március. 01. 21:27","title":"Stresszelnek a rajongók, mert Liam Gallagher szerint csak egyórásak lesznek a nyári Oasis-koncertek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90dcd12-0dec-456e-99c7-87c84e636d08","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A minisztérium beavatkozik az MTA kutatóinak perébe, miközben nekik is béremelést ígér. Hankó Balázs miniszter lezártnak tekinti Zalán János kinevezését a Kolibri Színház élére. A tárcavezető az atv.hu-nak Magyar Péterék “befolyásszerzéséről”, az Erasmusról és a Pride-ról is beszélt.","shortLead":"A minisztérium beavatkozik az MTA kutatóinak perébe, miközben nekik is béremelést ígér. Hankó Balázs miniszter...","id":"20250302_A-kulturalis-miniszter-nekimegy-az-akademikusoknak-nem-enged-a-Kolibri-Szinhaznal-amugy-mindenben-Magyar-Peter-armanykodasat-latja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c90dcd12-0dec-456e-99c7-87c84e636d08.jpg","index":0,"item":"1c52c9e9-b8c4-4aa7-becd-f33783df3545","keywords":null,"link":"/itthon/20250302_A-kulturalis-miniszter-nekimegy-az-akademikusoknak-nem-enged-a-Kolibri-Szinhaznal-amugy-mindenben-Magyar-Peter-armanykodasat-latja","timestamp":"2025. március. 02. 09:41","title":"A kulturális miniszter nekimegy az akadémikusoknak, nem enged a Kolibri Színháznál, amúgy mindenben Magyar Péter ármánykodását látja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az OMSZ előbb lejáratásról írt, aztán megköszönte a mentőknek és a tűzoltóknak, hogy még „a legszélsőségesebb esetben is találnak megfelelő segítő megoldást, és a beteg ellátását a kimentés, szállítás alatt is folyamatosan lehetővé teszik, biztosítják”. ","shortLead":"Az OMSZ előbb lejáratásról írt, aztán megköszönte a mentőknek és a tűzoltóknak, hogy még „a legszélsőségesebb esetben...","id":"20250228_mentodolgozok-szovetsege-orszagos-mentoszolgalat-platos-teherauto-beteg-egeszsegugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b.jpg","index":0,"item":"6e3c4a39-701e-4204-b2a7-bb009af224f7","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_mentodolgozok-szovetsege-orszagos-mentoszolgalat-platos-teherauto-beteg-egeszsegugy","timestamp":"2025. február. 28. 16:02","title":"Kiposztolta a mentős szakszervezet, hogy platós teherautón vitték a túlsúlyos beteget kórházba, az OMSZ szerint gátlástalanok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cc733f2-2be1-4b9b-9c1c-6168b74ebc71","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dmitrij Medvegyev egykori orosz elnök is megnyilvánult, és nem meglepő módon ő más véleményen van, mint Emmanuel Macron vagy Donald Tusk. ","shortLead":"Dmitrij Medvegyev egykori orosz elnök is megnyilvánult, és nem meglepő módon ő más véleményen van, mint Emmanuel Macron...","id":"20250228_donald-trump-jd-vance-volodimir-zelenszkij-feher-haz-europai-vezetok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cc733f2-2be1-4b9b-9c1c-6168b74ebc71.jpg","index":0,"item":"58642658-54bc-4a59-a917-fe5ed58487be","keywords":null,"link":"/vilag/20250228_donald-trump-jd-vance-volodimir-zelenszkij-feher-haz-europai-vezetok","timestamp":"2025. február. 28. 20:47","title":"Így reagáltak az európai vezetők arra, hogy sikertelenül zárult a megbeszélés Volodimir Zelenszkij és Donald Trump között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66e39b9b-dbe0-4b8a-aeed-b70a04efe058","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Középtávú Időjárás Előrejelzések Európai Központja (ECMWF) bemutatta legújabb, mesterséges intelligenciára épülő időjárási modelljét, ami a központ állítása szerint 20 százalékkal túlszárnyalja a legjobb fizikai modelleket is.","shortLead":"Az Középtávú Időjárás Előrejelzések Európai Központja (ECMWF) bemutatta legújabb, mesterséges intelligenciára épülő...","id":"20250302_ecmwf-mesterseges-intelligencia-idojarasmodell-aifs-megjelenes-pontossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66e39b9b-dbe0-4b8a-aeed-b70a04efe058.jpg","index":0,"item":"fed6d4d4-8228-43b3-93b0-26429b3c9985","keywords":null,"link":"/tudomany/20250302_ecmwf-mesterseges-intelligencia-idojarasmodell-aifs-megjelenes-pontossag","timestamp":"2025. március. 02. 08:03","title":"1000-szer kevesebbet fogyaszt, mégis jobb 20%-kal: új korszak jöhet az időjárás-előrejelzésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cf62df9-2ebf-4acc-b871-c1970e9cf114","c_author":"Eurologus, Moravecz Kata","category":"eurologus","description":"Európa orvoshiánnyal küzd minden szakterületen. Különösen nagy problémát jelent a háziorvosok hiánya. A háziorvosok elöregednek, egyenlőtlenül oszlanak el a különböző régiók közt, és a szakma nem kimondottan vonzza a fiatalokat, akik az utánpótlást jelenthetnék.","shortLead":"Európa orvoshiánnyal küzd minden szakterületen. Különösen nagy problémát jelent a háziorvosok hiánya. A háziorvosok...","id":"20250301_haziorvos-orvoshiany_adatujsagiras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6cf62df9-2ebf-4acc-b871-c1970e9cf114.jpg","index":0,"item":"1e8e1922-b929-425f-a78e-fda0fd139e6e","keywords":null,"link":"/eurologus/20250301_haziorvos-orvoshiany_adatujsagiras","timestamp":"2025. március. 01. 08:00","title":"Nem csak Magyarországon nincs elég háziorvos, Európában máshol is küzdenek a problémával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]