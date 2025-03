Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"be186e13-c3dd-4b8d-baca-673f98381223","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A betegséget még a korai szakaszban azonosították.","shortLead":"A betegséget még a korai szakaszban azonosították.","id":"20250306_polgar-zsuzsa-rak-mutet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/be186e13-c3dd-4b8d-baca-673f98381223.jpg","index":0,"item":"20a14ad2-4ddb-4df2-9e32-a9b9353edad8","keywords":null,"link":"/sport/20250306_polgar-zsuzsa-rak-mutet","timestamp":"2025. március. 06. 15:13","title":"Megműtötték a rákbetegséggel küzdő Polgár Zsuzsa sakknagymestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b6c40b-9436-46ea-8967-b060bd57ce2f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az iOS 18.4 több nagy mellett néhány kisebb, de annál praktikusabb újítást is hoz áprilisban.","shortLead":"Az iOS 18.4 több nagy mellett néhány kisebb, de annál praktikusabb újítást is hoz áprilisban.","id":"20250306_apple-app-store-alkalmazasok-velemenyek-osszegzes-letoltes-szuneteltetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79b6c40b-9436-46ea-8967-b060bd57ce2f.jpg","index":0,"item":"5e0cc871-a430-46b1-97e2-5bd9f70372f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250306_apple-app-store-alkalmazasok-velemenyek-osszegzes-letoltes-szuneteltetes","timestamp":"2025. március. 06. 12:03","title":"iPhone-ja van? Több hasznos újítás is jön heteken belül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b41adc30-566d-43e5-8c18-fda3528dd893","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte a nagyhatalmak Ukrajna területére érdekszféraként tekintenek, amivel nem kell egyetérteni, de ettől még létezik ez a gondolkodás.","shortLead":"Szerinte a nagyhatalmak Ukrajna területére érdekszféraként tekintenek, amivel nem kell egyetérteni, de ettől még...","id":"20250305_Orban-Balazs-megmagyarazta-mire-gondolt-Orban-Viktor-amikor-Ukrajna-nevu-teruletrol-beszelt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b41adc30-566d-43e5-8c18-fda3528dd893.jpg","index":0,"item":"690276a1-75be-4547-888c-3d41c1e8e058","keywords":null,"link":"/itthon/20250305_Orban-Balazs-megmagyarazta-mire-gondolt-Orban-Viktor-amikor-Ukrajna-nevu-teruletrol-beszelt","timestamp":"2025. március. 05. 13:35","title":"Orbán Balázs megmagyarázta, mire gondolt Orbán Viktor, amikor Ukrajna nevű területről beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bd826af-fad8-48c0-99d1-53099eda0e92","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Többszöri sikertelen próbálkozás után találtak rá Tiborcz Istvánra a volt tévészékház eddigi tulajdonosai, akik a műemléki kötöttségek és a Vatikáni Bankkal folyó jogvitáik miatt nem tudták azt eladni. A történtek legnagyobb vesztese a városállam bankja lehet.","shortLead":"Többszöri sikertelen próbálkozás után találtak rá Tiborcz Istvánra a volt tévészékház eddigi tulajdonosai, akik...","id":"20250306_hvg-halasztott-fizetes-tozsdepalota_tiborcz_kemeny_uzlete_vatikani_bank","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5bd826af-fad8-48c0-99d1-53099eda0e92.jpg","index":0,"item":"c324b85f-da75-4191-a00d-0b3c121f210d","keywords":null,"link":"/360/20250306_hvg-halasztott-fizetes-tozsdepalota_tiborcz_kemeny_uzlete_vatikani_bank","timestamp":"2025. március. 06. 06:30","title":"Különös alkut kötött Tiborcz a Tőzsdepalotára, igaz, ezúttal sem a magánvagyonát kockáztatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c61a3bb9-edba-49f2-8001-1fb94b6daf46","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A javaslat arról szólt, hogy ha valakit bántalmaz a partnere, azonnal kérhessen távoltartást.","shortLead":"A javaslat arról szólt, hogy ha valakit bántalmaz a partnere, azonnal kérhessen távoltartást.","id":"20250304_dk-javaslat-csaladon-beluli-eroszak-fidesz-leszavazta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c61a3bb9-edba-49f2-8001-1fb94b6daf46.jpg","index":0,"item":"08d5208b-065f-417d-9bbd-0edecf2a503c","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_dk-javaslat-csaladon-beluli-eroszak-fidesz-leszavazta","timestamp":"2025. március. 04. 18:29","title":"A parlament fideszes többsége leszavazta a DK javaslatát a családon belüli erőszak áldozatainak védelméről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ea81ab-60ad-4590-ab29-b2f7b2d65c03","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Úgy tűnik feljövőben a “debadging”. Mellesleg nem is áll rosszul az Audi-logó. ","shortLead":"Úgy tűnik feljövőben a “debadging”. Mellesleg nem is áll rosszul az Audi-logó. ","id":"20250305_Elon-Musk-utalat-Teslasok-Audi-Mazda-Honda-emblemaval-alcazzak-a-kocsikat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75ea81ab-60ad-4590-ab29-b2f7b2d65c03.jpg","index":0,"item":"ba8077e9-f197-4459-b060-22c7ff148faa","keywords":null,"link":"/cegauto/20250305_Elon-Musk-utalat-Teslasok-Audi-Mazda-Honda-emblemaval-alcazzak-a-kocsikat","timestamp":"2025. március. 05. 08:34","title":"Így lázadnak Musk ellen a Teslások: Audi, Mazda, Honda emblémát ragasztanak a kocsijukra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7caa020-e0ed-457f-a615-041cfdb06501","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Valamivel később érkezhet meg, mint a bajor rivális. ","shortLead":"Valamivel később érkezhet meg, mint a bajor rivális. ","id":"20250306_Kepeken-a-Mercedes-uj-szabadido-autoja-ami-majd-debreceni-BMW-ellenfele-lesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7caa020-e0ed-457f-a615-041cfdb06501.jpg","index":0,"item":"03927e3b-98ae-4d36-8fd6-51fb1793a2bc","keywords":null,"link":"/cegauto/20250306_Kepeken-a-Mercedes-uj-szabadido-autoja-ami-majd-debreceni-BMW-ellenfele-lesz","timestamp":"2025. március. 06. 08:34","title":"Képeken a Mercedes, amely a debreceni BMW ellenfele lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0934a31f-0a13-4b75-8084-29c3bc122527","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Minden közvélemény-kutatás azt mutatja, hogy Magyar Péter támogatottsága a harmincas-negyvenes nők körében a legalacsonyabb. Ahogy várható volt, egy évvel a választások előtt a Fidesz meg is indította a több százezres társadalmi réteg szavazataiért folytatott harcot. A Tisza a nőket leginkább érintő szociális, társadalmi kérdésekben erősített, de egyelőre így sem versenyezhet azzal a pénzesővel, ami a kormány részéről ömlik a gyermeket tervező nőkre.","shortLead":"Minden közvélemény-kutatás azt mutatja, hogy Magyar Péter támogatottsága a harmincas-negyvenes nők körében...","id":"20250304_Fidesz-Tisza-noi-szavazok-csaladtamogatas-szja-mentesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0934a31f-0a13-4b75-8084-29c3bc122527.jpg","index":0,"item":"250cbbb4-9a12-42ff-8632-1dfc8e0779b3","keywords":null,"link":"/360/20250304_Fidesz-Tisza-noi-szavazok-csaladtamogatas-szja-mentesseg","timestamp":"2025. március. 04. 17:52","title":"A Fidesz ráhajtott a harmincas-negyvenes nőkre, de mit ajánl nekik a szülésen kívül, és mit kínál Magyar Péter?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]