[{"available":true,"c_guid":"39d2b5ec-0825-4886-a4db-b7dcf1eff6fc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Játsszon a mesterséges intelligencia – no persze ne azért, hogy szórakozzon, hanem hogy megmutassa, mire képes. Amerikai kutatók tesztelő eszköze ezúttal a Nintendo közkedvelt Super Mario Bros. játéka volt.","shortLead":"Játsszon a mesterséges intelligencia – no persze ne azért, hogy szórakozzon, hanem hogy megmutassa, mire képes...","id":"20250308_nintendo-super-mario-bros-jatek-banchmark-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39d2b5ec-0825-4886-a4db-b7dcf1eff6fc.jpg","index":0,"item":"2aaa186b-92e2-4a0d-b64e-31806eedb3d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250308_nintendo-super-mario-bros-jatek-banchmark-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. március. 08. 20:03","title":"Meg kell mutatnia, mit tud? Akkor játsszon kicsit a Marióval a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3613163a-7daa-4b57-91a4-ff906c64c262","c_author":"Szőllősi Lili","category":"elet","description":"Az elmúlt években drasztikusan csökkent az az idő, amíg egy dologra tudjuk összpontosítani a figyelmünket. Összeszedtük ennek okait, és tippeket adunk, hogyan lehet ezen javítani.","shortLead":"Az elmúlt években drasztikusan csökkent az az idő, amíg egy dologra tudjuk összpontosítani a figyelmünket. Összeszedtük...","id":"20250307_koncentracio-figyelem-novelese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3613163a-7daa-4b57-91a4-ff906c64c262.jpg","index":0,"item":"28548e9b-bfb2-4fca-922e-0459ef4bc8cb","keywords":null,"link":"/elet/20250307_koncentracio-figyelem-novelese","timestamp":"2025. március. 07. 05:01","title":"Egyre kevesebb ideig tud koncentrálni? Így tehet ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f1509e-ef93-4d43-963b-e9082f30f7c5","c_author":"Marabu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20250307_Marabu-Feknyuz-Trump-orientalodik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05f1509e-ef93-4d43-963b-e9082f30f7c5.jpg","index":0,"item":"9a2226c3-d40b-42cf-9485-f63d690318f8","keywords":null,"link":"/vilag/20250307_Marabu-Feknyuz-Trump-orientalodik","timestamp":"2025. március. 07. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Trump orientálódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"672735bb-f5b8-4ab7-9fc5-f274c1abf377","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Öthavi huzavonát követően új kormány alakult Ausztriában, a politikai centrumban elhelyezkedő, ideológiailag különböző pártokból.","shortLead":"Öthavi huzavonát követően új kormány alakult Ausztriában, a politikai centrumban elhelyezkedő, ideológiailag különböző...","id":"20250307_hvg-osztrak-koalicio-ovp-spo-neos-fpo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/672735bb-f5b8-4ab7-9fc5-f274c1abf377.jpg","index":0,"item":"0dd6cf18-2207-4ff9-aacf-d2e2c4e7f457","keywords":null,"link":"/360/20250307_hvg-osztrak-koalicio-ovp-spo-neos-fpo","timestamp":"2025. március. 07. 17:30","title":"Szokatlan kompromisszumokkal kezdi kormányzását a szaxofonozó és szivarozó osztrák Churchill vezette koalíció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02088723-c510-412f-92f6-9b909297820c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombat délután az egészségügy helyzette miatt demonstráló emberekkel telt meg a Kossuth tér. Helyszíni fotók!","shortLead":"Szombat délután az egészségügy helyzette miatt demonstráló emberekkel telt meg a Kossuth tér. Helyszíni fotók!","id":"20250308_Igy-zajlott-a-Magyar-Orvosi-Kamara-tuntetese-a-jobb-egeszsegugyert-az-Orszaghaz-elot-fotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02088723-c510-412f-92f6-9b909297820c.jpg","index":0,"item":"d31c5c1a-0b4d-44f7-9707-2a9a0aab54db","keywords":null,"link":"/itthon/20250308_Igy-zajlott-a-Magyar-Orvosi-Kamara-tuntetese-a-jobb-egeszsegugyert-az-Orszaghaz-elot-fotok","timestamp":"2025. március. 08. 16:12","title":"Így zajlott a Magyar Orvosi Kamara tüntetése a jobb egészségügyért az Országház előtt - képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28715e86-1350-4cc2-8087-fd855a19b26d","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"360","description":"Orbán csütörtöki vétója körüli érdekes fejlemény, hogy nem is próbálták meg meggyőzni vagy valamivel lekenyerezni az uniós vezetők a magyar miniszterelnököt. Ez a helyzet azonban a közeljövőben még komoly fejfájást fog okozni. Egy lehetséges megoldás: a szavazati (és ezzel a vétó-) jog megvonása.","shortLead":"Orbán csütörtöki vétója körüli érdekes fejlemény, hogy nem is próbálták meg meggyőzni vagy valamivel lekenyerezni...","id":"20250307_orban-viktor_eu-csucs_veto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28715e86-1350-4cc2-8087-fd855a19b26d.jpg","index":0,"item":"108134fa-32ab-47a9-ac07-8b7eea093e06","keywords":null,"link":"/360/20250307_orban-viktor_eu-csucs_veto","timestamp":"2025. március. 07. 17:00","title":"Egy nem fontos, de mégis sikeres orbáni vétó története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93afac66-afa7-4b3e-98f8-d7d1c36b19f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nőnap alkalmából egy észak-oroszországi kisvárosban az Egységes Oroszország Párt helyi képviselője az önkormányzat vezetőjével az oldalán húsdarálókat ajándékozott a gyászoló anyáknak.","shortLead":"Nőnap alkalmából egy észak-oroszországi kisvárosban az Egységes Oroszország Párt helyi képviselője az önkormányzat...","id":"20250307_husdaralo-nonap-oroszorszag-gyaszolo-anyak-haboru-kormanypart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93afac66-afa7-4b3e-98f8-d7d1c36b19f3.jpg","index":0,"item":"5bde8421-a27c-4b91-82a4-52def7057be0","keywords":null,"link":"/elet/20250307_husdaralo-nonap-oroszorszag-gyaszolo-anyak-haboru-kormanypart","timestamp":"2025. március. 07. 09:54","title":"Morbid ajándékot adott az orosz kormánypárt azoknak a nőknek, akik a háborúban vesztették el a fiaikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4552d412-18d0-4b10-bfa0-13f7902f3b2f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Suzuki Swift alapára átlépte a lélektani 6,5 millió forintos határt.","shortLead":"A Suzuki Swift alapára átlépte a lélektani 6,5 millió forintos határt.","id":"20250307_dragabb-lett-a-legolcsobb-suzuki-swift-magyarorszagon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4552d412-18d0-4b10-bfa0-13f7902f3b2f.jpg","index":0,"item":"62683ef2-77e5-49f3-b69b-41e9309e7f5d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250307_dragabb-lett-a-legolcsobb-suzuki-swift-magyarorszagon","timestamp":"2025. március. 07. 06:41","title":"Drágább lett a legolcsóbb Suzuki Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]