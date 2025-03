Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a4618985-3d60-4042-b32e-50523d8121ef","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Adósságcsökkentésre és a szerkezetátalakításra készülnek.","shortLead":"Adósságcsökkentésre és a szerkezetátalakításra készülnek.","id":"20250311_Nem-mond-le-teljesen-Europarol-a-Ford","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4618985-3d60-4042-b32e-50523d8121ef.jpg","index":0,"item":"1c84f3f8-e2e1-41fb-bb34-7eb16cd5fec7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250311_Nem-mond-le-teljesen-Europarol-a-Ford","timestamp":"2025. március. 11. 07:55","title":"Nem mond le teljesen Európáról a Ford, megmenti a német részleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d69cfa-c96f-4a08-b70f-3e43fccb2da5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyarország sem kivétel, bár van, ahol sokkal rosszabb a helyzet.","shortLead":"Magyarország sem kivétel, bár van, ahol sokkal rosszabb a helyzet.","id":"20250311_legszennyezettseg-who-hatarertek-tanulmany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55d69cfa-c96f-4a08-b70f-3e43fccb2da5.jpg","index":0,"item":"163d3aec-8dff-4939-a2e3-04e5f1d6bf3f","keywords":null,"link":"/elet/20250311_legszennyezettseg-who-hatarertek-tanulmany","timestamp":"2025. március. 11. 08:17","title":"A Föld szinte minden országában meghaladja a légszennyezettség a WHO által meghatározott szintet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d448744b-1320-446a-a4f0-1d7cd355da5e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"„Törölni!!” – áll egy sor olyan parkolási szerződés fájlnevében, amelyet a XII. kerület korábbi vezetése kötött, derül ki Kovács Gergely kutyapártos polgármester posztjából.","shortLead":"„Törölni!!” – áll egy sor olyan parkolási szerződés fájlnevében, amelyet a XII. kerület korábbi vezetése kötött, derül...","id":"20250309_parkolas-xii-kerulet-kovacs-gergely-mkkp-fidesz-torolni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d448744b-1320-446a-a4f0-1d7cd355da5e.jpg","index":0,"item":"f9827ead-e8f8-43d6-a36d-f99d0b6e07e7","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_parkolas-xii-kerulet-kovacs-gergely-mkkp-fidesz-torolni","timestamp":"2025. március. 09. 14:04","title":"Árulkodó fájlnevekkel szembesült, amikor a fideszes vezetés parkolási szerződéseit böngészte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dde0630a-b726-4a5b-928a-59fa4b274cd8","c_author":"CIB Bank ","category":"brandcontent","description":"Hogyan állnak manapság a magyarok a befektetésekkel? Melyek a legnépszerűbb eszközosztályok és miért? Hogyan épül fel egy olyan banki szolgáltatás, melynek célja a prémium ügyfélkör számára kiemelt figyelmet és személyre szabott lehetőségeket biztosítson? És mitől lesz igazán értékes ez a mindennapokban? Vasas Norberttel, a CIB Bank Prémium és Privát Banki Szegmens Menedzsment vezetőjével beszélgettünk.","shortLead":"Hogyan állnak manapság a magyarok a befektetésekkel? Melyek a legnépszerűbb eszközosztályok és miért? Hogyan épül fel...","id":"20250310_Megtakaritas-befektetes-CIB-Bank-Magnifica-interju-Vasas-Nortbert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dde0630a-b726-4a5b-928a-59fa4b274cd8.jpg","index":0,"item":"337d1718-bcad-4fc6-8374-67a1d8dd0082","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250310_Megtakaritas-befektetes-CIB-Bank-Magnifica-interju-Vasas-Nortbert","timestamp":"2025. március. 10. 11:30","title":"Egyre többen tesznek félre, de még mindig kevesen merik azt befektetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0c02848-0acf-4c1d-865d-efa6d237b090","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Majdnem minden marad a régiben.","shortLead":"Majdnem minden marad a régiben.","id":"20250310_Az-uj-Bond-ferfi-lesz-es-brit-allitja-a-007-es-uj-tulajdonosa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0c02848-0acf-4c1d-865d-efa6d237b090.jpg","index":0,"item":"7d29c4ef-b00a-4073-8842-99adadb30f66","keywords":null,"link":"/kultura/20250310_Az-uj-Bond-ferfi-lesz-es-brit-allitja-a-007-es-uj-tulajdonosa","timestamp":"2025. március. 10. 08:28","title":"Az új Bond férfi lesz és brit – állítja az Amazon, a 007-es tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kereszteződésben történt a baleset.","shortLead":"Egy kereszteződésben történt a baleset.","id":"20250310_Egy-mento-es-egy-szemelyauto-utkozott-ossze-a-Szent-Janos-korhaznal-baleset-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b.jpg","index":0,"item":"a6459e68-b22e-48b6-be81-42a03eeb85ee","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_Egy-mento-es-egy-szemelyauto-utkozott-ossze-a-Szent-Janos-korhaznal-baleset-budapest","timestamp":"2025. március. 10. 20:25","title":"Egy mentő és egy személyautó ütközött össze a Szent János kórháznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6f1b96b-2442-405f-b9c1-c0e6d0adb501","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Keir Starmer telefonon beszélt az amerikai elnökkel.","shortLead":"Keir Starmer telefonon beszélt az amerikai elnökkel.","id":"20250310_ukrajnai-haboru-katonai-segely-donald-trump-keir-starmer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6f1b96b-2442-405f-b9c1-c0e6d0adb501.jpg","index":0,"item":"7722b63f-3ebd-4e09-94d8-3ec7692b9ef1","keywords":null,"link":"/vilag/20250310_ukrajnai-haboru-katonai-segely-donald-trump-keir-starmer","timestamp":"2025. március. 10. 20:56","title":"Az Ukrajnának nyújtott katonai segély újraindításáról győzködte Trumpot a brit miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6462487c-755c-4460-85f0-df27ad258482","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"A hétvégén még zajlott a Medián kutatása, Hann Endre és csapata a többi közt azt kérdezte a magyaroktól, tudnák-e támogatni, hogy Ukrajna csatlakozzon az Európai Unióhoz. Hétfő reggelre már az eredményeket is be tudjuk mutatni.","shortLead":"A hétvégén még zajlott a Medián kutatása, Hann Endre és csapata a többi közt azt kérdezte a magyaroktól, tudnák-e...","id":"20250309_Milliardokat-sporolunk-magyarok-velemenye-Ukrajna-EU-tagsag-median-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6462487c-755c-4460-85f0-df27ad258482.jpg","index":0,"item":"968065aa-2592-4502-8a95-c2d9a9ce01f3","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_Milliardokat-sporolunk-magyarok-velemenye-Ukrajna-EU-tagsag-median-ebx","timestamp":"2025. március. 09. 17:18","title":"Milliárdokat spórolunk az országnak, megmondjuk, mi a magyarok véleménye Ukrajna EU-tagságáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]