Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9e5e2b14-f03f-4351-894d-1037a722412b","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A politikai ellenfelei által démonizált 1995-ös megszorító intézkedéseket alapos indokkal hozták, és be is váltották a hozzájuk fűzött reményt: a rendszerváltás után öt-hat évvel a magyar gazdaság a régió éllovasaként alkalmas volt az egyensúlyt őrző, fenntartható növekedésre. A HVG hamarosan Bokros Lajost is megszólaltatja a leghírhedtebb költségvetési kiigazításról.","shortLead":"A politikai ellenfelei által démonizált 1995-ös megszorító intézkedéseket alapos indokkal hozták, és be is váltották...","id":"20250311_bokros-csomag-bevezeto-Megszoritasok-es-aldozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e5e2b14-f03f-4351-894d-1037a722412b.jpg","index":0,"item":"7ccd4f31-91c8-4340-9948-875e39dee7d3","keywords":null,"link":"/360/20250311_bokros-csomag-bevezeto-Megszoritasok-es-aldozatok","timestamp":"2025. március. 11. 13:00","title":"A nyíltság nem vált az előnyükre, a megszorítások beégtek a magyar választók emlékezetébe – 30 éves a Bokros-csomag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9017b458-7884-4a87-8065-9b4081398505","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az orosz légitámadás Odessza, Dnyipro, Harkiv, Szumi és Kijev környékén okozott károkat.","shortLead":"Az orosz légitámadás Odessza, Dnyipro, Harkiv, Szumi és Kijev környékén okozott károkat.","id":"20250312_ukrajnai-haboru-raketa-dron-legitamadas-tuzszuneti-javaslat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9017b458-7884-4a87-8065-9b4081398505.jpg","index":0,"item":"f783eeed-e339-451f-88d9-f12b698307fe","keywords":null,"link":"/vilag/20250312_ukrajnai-haboru-raketa-dron-legitamadas-tuzszuneti-javaslat","timestamp":"2025. március. 12. 09:58","title":"Amint megszületett az amerikai–ukrán tűzszüneti javaslat, rakéták és drónok hadával támadtak az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceca9794-819d-4cf4-b4ec-d8d54ff07d66","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Marco Rubio külügyminiszter Írországban megállt tankolni és elmondta, miről volt szó a dzsiddai tárgyalásokon. Moszkvával szerdán felveszik a kapcsolatot.","shortLead":"Marco Rubio külügyminiszter Írországban megállt tankolni és elmondta, miről volt szó a dzsiddai tárgyalásokon...","id":"20250312_marco-rubio-egyesult-allamok-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ceca9794-819d-4cf4-b4ec-d8d54ff07d66.jpg","index":0,"item":"c8e2bfdf-ee13-4080-a1fa-8d00179be0c0","keywords":null,"link":"/vilag/20250312_marco-rubio-egyesult-allamok-ukrajna","timestamp":"2025. március. 12. 14:28","title":"Rubio: Területi engedményekről tárgyalt az Egyesült Államok Ukrajnával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b823a2-d813-4457-9ecf-ed81197eb9fa","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök csapata azonban Rijádban marad, hogy az amerikai partnerekkel egyeztessen.","shortLead":"Az ukrán elnök csapata azonban Rijádban marad, hogy az amerikai partnerekkel egyeztessen.","id":"20250310_Zelenszkij-Szaud-Arabiaban-targyal-a-bekerol-de-nem-marad-sokaig-Trump-USA-amerika-kulugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5b823a2-d813-4457-9ecf-ed81197eb9fa.jpg","index":0,"item":"40186de3-5ffc-4d8b-900b-0400332164f7","keywords":null,"link":"/vilag/20250310_Zelenszkij-Szaud-Arabiaban-targyal-a-bekerol-de-nem-marad-sokaig-Trump-USA-amerika-kulugy","timestamp":"2025. március. 10. 19:18","title":"Zelenszkij Szaúd-Arábiában tárgyal a békéről, de nem marad sokáig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d1f90b4-11f3-4ac2-8f9c-7ce535157fcc","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Miután Varga Mihály megérkezett az MNB-be, váratlanul lefejezték a Pallas Athéné alapítvány vagyonát forgató céget és az eddigi, áttekinthetetlen vagyongazdálkodás felülvizsgálatát ígérték.","shortLead":"Miután Varga Mihály megérkezett az MNB-be, váratlanul lefejezték a Pallas Athéné alapítvány vagyonát forgató céget és...","id":"20250311_matolcsy-mnb-varga-mihaly-pallas-athene-optimum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d1f90b4-11f3-4ac2-8f9c-7ce535157fcc.jpg","index":0,"item":"d2d6faf2-b3c4-4d51-a579-8d04f6ee151c","keywords":null,"link":"/360/20250311_matolcsy-mnb-varga-mihaly-pallas-athene-optimum","timestamp":"2025. március. 11. 06:30","title":"Matolcsy emberét már kirúgta, Varga Mihály most visszaszerezne 500 milliárd forintot az MNB-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6d6de0-c84a-4552-b35e-1e75cd76caa9","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Aki még emlékszik a dotkomlufira vagy a 2007–2009-es válságra, kínosan érezheti magát, amikor azt hallja, hogy mekkora pénzeket visznek mostanában a mesterséges intelligencia fejlesztésébe vagy a kriptovalutákba. Mi van, ha egy gigantikus lufit fújunk épp, és honnan vehetjük észre, hol a határ a kockázatkeresés és az őrültség közt?","shortLead":"Aki még emlékszik a dotkomlufira vagy a 2007–2009-es válságra, kínosan érezheti magát, amikor azt hallja, hogy mekkora...","id":"20250312_egy-masik-kozgazdasag-valsag-lufi-tularazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f6d6de0-c84a-4552-b35e-1e75cd76caa9.jpg","index":0,"item":"a779c1ba-20ae-4098-9c00-5ffdbfbf0107","keywords":null,"link":"/360/20250312_egy-masik-kozgazdasag-valsag-lufi-tularazas","timestamp":"2025. március. 12. 15:00","title":"A csúnya válság első jele: senki nem mer szólni, hogy válság jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9d57dd9-42a0-4596-be4f-c585de562e5c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Újabb bizonyítékot találtak a kutatók arra, hogy az élet még extrém körülmények között, például óriási nyomás alatt is képes virágozni.","shortLead":"Újabb bizonyítékot találtak a kutatók arra, hogy az élet még extrém körülmények között, például óriási nyomás alatt is...","id":"20250312_mariana-arok-vizsgalat-uj-fajok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9d57dd9-42a0-4596-be4f-c585de562e5c.jpg","index":0,"item":"497d9927-d381-4e1d-b5e1-00ea48bc8d00","keywords":null,"link":"/tudomany/20250312_mariana-arok-vizsgalat-uj-fajok","timestamp":"2025. március. 12. 08:03","title":"7000+ új fajt találtak a tudósok a világ legmélyebb pontján, a Mariana-árokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"460a7b62-804b-4d47-bbeb-1ce173d6fb24","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Hogyan változtathatunk az életmódunkon anélkül, hogy néhány hét alatt feladnánk? Miért káros, ha végletekben gondolkozunk? Belefér a kiegyensúlyozott táplálkozásba a sütemény? Miként segíthet a környezet abban, hogy változtassunk rossz szokásainkon? Erről beszélgettünk a HVG egészségpodcastjának legújabb adásában, amelyben a HaverVagy! közösséget is bemutatjuk. ","shortLead":"Hogyan változtathatunk az életmódunkon anélkül, hogy néhány hét alatt feladnánk? Miért káros, ha végletekben...","id":"20250312_Kosz-jol-Schwab-Richard-eletmodvaltas-szokasok-havervagy-Erdodi-Adam-Veronika-Keri-Csaba-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/460a7b62-804b-4d47-bbeb-1ce173d6fb24.jpg","index":0,"item":"a6c6438c-3a65-48d3-ba5e-8e4a178f724b","keywords":null,"link":"/elet/20250312_Kosz-jol-Schwab-Richard-eletmodvaltas-szokasok-havervagy-Erdodi-Adam-Veronika-Keri-Csaba-ebx","timestamp":"2025. március. 12. 17:20","title":"Kösz, jól Schwab Richárddal: Ha a barátaid kocsmában ünnepelnek, kell egy másik társaságot is választani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]