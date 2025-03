Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"984848b6-c2e4-4912-b379-7986b1522482","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tibeti buddhizmus spirituális vezetőjének új könyve elmélyítheti a konfliktust Kínával. ","shortLead":"A tibeti buddhizmus spirituális vezetőjének új könyve elmélyítheti a konfliktust Kínával. ","id":"20250311_dalai-lama-reinkarnacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/984848b6-c2e4-4912-b379-7986b1522482.jpg","index":0,"item":"e7bd5883-d9a0-4f53-b19f-1d2a41c01bec","keywords":null,"link":"/elet/20250311_dalai-lama-reinkarnacio","timestamp":"2025. március. 11. 08:43","title":"A dalai láma szerint az utódja Kínán kívül, a „szabad világban” fog születni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8e1c657-94d7-444e-969d-c835c96510a2","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A magyar rendszer viszonylag szigorú az EU-ban, Németországban például jelenleg lényegében örökre szól a jogosítvány.","shortLead":"A magyar rendszer viszonylag szigorú az EU-ban, Németországban például jelenleg lényegében örökre szól a jogosítvány.","id":"20250312_Megint-elokerult-hogy-ujra-vizsgazzanak-autovezetesbol-a-70-ev-felettiek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8e1c657-94d7-444e-969d-c835c96510a2.jpg","index":0,"item":"5ae38153-e4d6-4c01-95d3-5a6800bc8565","keywords":null,"link":"/cegauto/20250312_Megint-elokerult-hogy-ujra-vizsgazzanak-autovezetesbol-a-70-ev-felettiek","timestamp":"2025. március. 12. 12:24","title":"Megint előkerült, hogy újra vizsgázzanak autóvezetésből a 70 év felettiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fccbf834-c711-484f-a9c6-a7944aedadf7","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Jobb, ha odafigyelnek a nagy adózók és a bevallásokban notóriusan hibázók, de nem ússzák meg a rendezvényszervezők, az autókereskedők vagy épp az áfával trükközni próbálók sem.","shortLead":"Jobb, ha odafigyelnek a nagy adózók és a bevallásokban notóriusan hibázók, de nem ússzák meg a rendezvényszervezők...","id":"20250311_nav-adoellenorzes-2025-gazdasag-nagyadozok-afacsalas-csempeszet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fccbf834-c711-484f-a9c6-a7944aedadf7.jpg","index":0,"item":"2e9bbd49-d6b9-488d-a2d8-6491ea0c2f09","keywords":null,"link":"/kkv/20250311_nav-adoellenorzes-2025-gazdasag-nagyadozok-afacsalas-csempeszet","timestamp":"2025. március. 11. 15:09","title":"Megérkezett a NAV nagy terve, itt fognak lecsapni 2025-ben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3c31ea3-da24-4441-a4e1-3bb73c95075a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Orvosszakértők szerint a 95 éves színész talán azzal sem volt tisztában, hogy a felesége napokkal korábban meghalt. ","shortLead":"Orvosszakértők szerint a 95 éves színész talán azzal sem volt tisztában, hogy a felesége napokkal korábban meghalt. ","id":"20250311_gene-hackman-alzheimer-halal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3c31ea3-da24-4441-a4e1-3bb73c95075a.jpg","index":0,"item":"22cc01dc-df94-41d0-9019-613229444261","keywords":null,"link":"/kultura/20250311_gene-hackman-alzheimer-halal","timestamp":"2025. március. 11. 10:53","title":"Gene Hackman utolsó napjai az Alzheimer-kór fogságában teltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20782d06-b683-40ac-a2d5-61b5d600eeb0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A meghökkentő formájú Jaguar Type 00 Concept váratlanul felbukkant Párizs belvárosában.","shortLead":"A meghökkentő formájú Jaguar Type 00 Concept váratlanul felbukkant Párizs belvárosában.","id":"20250311_sokkolta-az-utca-nepet-a-jaguar-matt-kek-hiperautoja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20782d06-b683-40ac-a2d5-61b5d600eeb0.jpg","index":0,"item":"2f4efc4e-9456-461f-a3b1-3be63d857075","keywords":null,"link":"/cegauto/20250311_sokkolta-az-utca-nepet-a-jaguar-matt-kek-hiperautoja","timestamp":"2025. március. 11. 07:21","title":"Sokkolta az utca népét a Jaguar matt kék hiperautója – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A korábban republikánus héjaként ismert Kagan Trump első elnöksége idején hagyta ott a pártot, az USA-t most lator hatalomnak tartja. Gideon Rachman, a Financial Times elemzője úgy értékeli, hogy Trump ismét naggyá teszi Európát, mert lökést ad a kontinens egységének. Max Boot elemző soha nem volt döbbenetes fordulatot lát az amerikai külpolitikában. Oliver Meiler, a Süddeutsche Zeitung szemleírója szerint Macron francia elnök a legfőbb vezetőnek tűnhet Európában, de ez a szerepe nem igazán megalapozott. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"A korábban republikánus héjaként ismert Kagan Trump első elnöksége idején hagyta ott a pártot, az USA-t most lator...","id":"20250311_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"d8115cf7-a948-445b-bd5f-12df8638e7d4","keywords":null,"link":"/360/20250311_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. március. 11. 11:01","title":"Robert Kagan amerikai történész: Az USA átállt a gonoszok oldalára, Németország lehet a szabad világ vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da918ef8-aa42-4c95-a2f4-afab9a407744","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orvosok szerint az egyházfő állapota stabil, és jól reagál a gyógyszeres kezelésre. ","shortLead":"Az orvosok szerint az egyházfő állapota stabil, és jól reagál a gyógyszeres kezelésre. ","id":"20250311_ferenc-papa-orvosi-prognozis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da918ef8-aa42-4c95-a2f4-afab9a407744.jpg","index":0,"item":"a469b9a7-797e-4650-b87a-6277ff333a57","keywords":null,"link":"/elet/20250311_ferenc-papa-orvosi-prognozis","timestamp":"2025. március. 11. 09:21","title":"Ferenc pápa nagy lépést tett a gyógyulás felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4858d1c9-3609-464a-b71c-d9028856e49e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A hatóságok szerint a vízipisztolyok „megjelenésük miatt összetéveszthetők a valódi lőfegyverekkel”.","shortLead":"A hatóságok szerint a vízipisztolyok „megjelenésük miatt összetéveszthetők a valódi lőfegyverekkel”.","id":"20250311_svajc-temu-rozsaszin-vizipisztoly-buntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4858d1c9-3609-464a-b71c-d9028856e49e.jpg","index":0,"item":"e05ff9ec-e404-49a1-b1fd-75c1228b7981","keywords":null,"link":"/elet/20250311_svajc-temu-rozsaszin-vizipisztoly-buntetes","timestamp":"2025. március. 11. 17:20","title":"Temuról rendelt rózsaszín vízipisztolyok miatt büntettek meg egy politikust Svájcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]