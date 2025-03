Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c5955846-0143-4493-a066-e74fc3fd4c6a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Elkészült a Bentley Batur utolsó példánya, a kívül-belül abszolút egyedi megjelenésű The Black Rose.","shortLead":"Elkészült a Bentley Batur utolsó példánya, a kívül-belül abszolút egyedi megjelenésű The Black Rose.","id":"20250312_18-karatos-rozearannyal-bucsuzik-a-750-loeros-w12-es-bentley-batur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5955846-0143-4493-a066-e74fc3fd4c6a.jpg","index":0,"item":"723011ea-8e0b-49b0-ab4d-59379b61a0ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20250312_18-karatos-rozearannyal-bucsuzik-a-750-loeros-w12-es-bentley-batur","timestamp":"2025. március. 12. 08:41","title":"18 karátos rozéarannyal búcsúzik a 750 lóerős W12-es Bentley","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8d2e947-6952-45de-a2ab-94b09b566649","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kormányfő szerint azt akarják, hogy azok a nők, akik szülnek, ne legyenek rosszabb helyzetben, mint azok, akik nem vállalnak gyereket.","shortLead":"A kormányfő szerint azt akarják, hogy azok a nők, akik szülnek, ne legyenek rosszabb helyzetben, mint azok, akik nem...","id":"20250312_orban-gyermeket-nevelo-30-ev-alatti-anyak-szja-mentesseg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8d2e947-6952-45de-a2ab-94b09b566649.jpg","index":0,"item":"986b9b93-384d-4033-ada0-9f338d1617e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250312_orban-gyermeket-nevelo-30-ev-alatti-anyak-szja-mentesseg-ebx","timestamp":"2025. március. 12. 16:29","title":"Orbán: Döntött a kormány, az egy gyermeket nevelő 30 év alatti anyák is szja-mentességet kapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58bf6a45-cd3c-4f3a-b66f-3c4fc951e7ea","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A gazdái állatorvoshoz siettek a macskával, de az olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy elpusztult.","shortLead":"A gazdái állatorvoshoz siettek a macskával, de az olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy elpusztult.","id":"20250312_fejbe-lott-auto-macska-szombathely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58bf6a45-cd3c-4f3a-b66f-3c4fc951e7ea.jpg","index":0,"item":"b8c677fb-e129-428d-be58-88b592414095","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_fejbe-lott-auto-macska-szombathely","timestamp":"2025. március. 12. 20:21","title":"Fejbe lőttek Szombathelyen egy autón fekvő macskát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c18d442e-79d0-47c1-84a5-0078cf3c8147","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Reformok kritikus tömegével lehetne pénzügyileg fenntartható és beruházásvezérelt növekedési pályára vinni a gazdaságot. Szükséges, de nem elégséges feltétel a jogállam visszaépítése. Anélkül nem lesz felzárkózás – véli Bokros Lajos, az 1995-ös stabilizációs program egyik kidolgozója.","shortLead":"Reformok kritikus tömegével lehetne pénzügyileg fenntartható és beruházásvezérelt növekedési pályára vinni...","id":"20250312_hvg-bokros-lajos-bokros-csomag-1995-evfordulo-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c18d442e-79d0-47c1-84a5-0078cf3c8147.jpg","index":0,"item":"13b529fe-8410-4f31-8e5b-229add835654","keywords":null,"link":"/360/20250312_hvg-bokros-lajos-bokros-csomag-1995-evfordulo-interju","timestamp":"2025. március. 12. 06:30","title":"Bokros Lajos: Ha folytatták volna, amit elkezdtem, a magyarok már osztrák színvonalon élhetnének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b4adf3d-5a2c-4559-a6df-f9cb1c5865ad","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy svájci viszonteladó előrendelési oldalára került fel az az árcédula, ami már jelzi, mennyit kell majd kifizetni a GTA 6 konzolos változatáért.","shortLead":"Egy svájci viszonteladó előrendelési oldalára került fel az az árcédula, ami már jelzi, mennyit kell majd kifizetni...","id":"20250313_gta-6-ara-mennyibe-kerul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b4adf3d-5a2c-4559-a6df-f9cb1c5865ad.jpg","index":0,"item":"c2d6b0cd-8cbc-4900-8580-7ff0083bb430","keywords":null,"link":"/tudomany/20250313_gta-6-ara-mennyibe-kerul","timestamp":"2025. március. 13. 13:03","title":"Kiszivárgott a GTA 6 ára, zsebbenyúlós lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"962cf297-97a7-403a-834b-f6a5e69ed874","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A miniszter szerint igazságtalan, ha a kormány ugyanakkora százalékos mértékben emeli a magas jövedelmeket, mint az alacsony jövedelmeket. Igazságosabb, ha a kormány egyenlően segít mindenkit.","shortLead":"A miniszter szerint igazságtalan, ha a kormány ugyanakkora százalékos mértékben emeli a magas jövedelmeket, mint...","id":"20250313_Gulyas-Gergely-nyugdij-afa-visszaterites-szja-mentesseg-igazsagossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/962cf297-97a7-403a-834b-f6a5e69ed874.jpg","index":0,"item":"0bdcafa7-2449-4628-a93c-c0ce56a9cdc3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250313_Gulyas-Gergely-nyugdij-afa-visszaterites-szja-mentesseg-igazsagossag","timestamp":"2025. március. 13. 12:52","title":"Gulyás Gergely páros lábbal szállt bele a kormány adócsökkentési terveibe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71dc7430-1251-4f99-ac1d-54ad14a2a498","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Megduplázódik a gyár kapacitása. ","shortLead":"Megduplázódik a gyár kapacitása. ","id":"20250312_400-ezer-autot-gyarthat-jovo-evtol-a-kecskemeti-Mercedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71dc7430-1251-4f99-ac1d-54ad14a2a498.jpg","index":0,"item":"dcaa0d1f-93a1-48e6-a7fe-fdb527443054","keywords":null,"link":"/cegauto/20250312_400-ezer-autot-gyarthat-jovo-evtol-a-kecskemeti-Mercedes","timestamp":"2025. március. 12. 07:29","title":"400 ezer autót gyárthat jövő évtől a kecskeméti Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök megelégszik 25 százalékkal is.","shortLead":"Az amerikai elnök megelégszik 25 százalékkal is.","id":"20250312_egyesult-allamok-kanada-aluminium-acel-donald-trump-vam-duplazas-visszavonas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9.jpg","index":0,"item":"d6a199a5-4f1d-4976-a736-4dfcf12bd56f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250312_egyesult-allamok-kanada-aluminium-acel-donald-trump-vam-duplazas-visszavonas","timestamp":"2025. március. 12. 06:53","title":"Trump mégsem emeli 50 százalékosra a kanadai alumíniumra és acélra kivetett vámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]