[{"available":true,"c_guid":"2f5e694b-35db-4fcb-97cb-6f2635d1eaf9","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Telexnek küldtek egy rövid, de talányos választ.","shortLead":"A Telexnek küldtek egy rövid, de talányos választ.","id":"20250212_Rakosdubaj-arab-beruhazo-megszolal-mukodes-megkezdese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f5e694b-35db-4fcb-97cb-6f2635d1eaf9.jpg","index":0,"item":"8d22ed9b-6bc0-449a-8733-d574b70c36eb","keywords":null,"link":"/kkv/20250212_Rakosdubaj-arab-beruhazo-megszolal-mukodes-megkezdese","timestamp":"2025. február. 12. 14:56","title":"Rákosdubaj arab beruházója „működésük megkezdéséről” ír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba845773-1662-4a1e-bb7e-5462a18a089a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De legalább nagyon hideg nem lesz.","shortLead":"De legalább nagyon hideg nem lesz.","id":"20250213_idojaras-elorejelzes-meteorologia-havazas-onos-eso","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba845773-1662-4a1e-bb7e-5462a18a089a.jpg","index":0,"item":"8ccf08ab-4dd0-4475-95da-7a643ce792cf","keywords":null,"link":"/itthon/20250213_idojaras-elorejelzes-meteorologia-havazas-onos-eso","timestamp":"2025. február. 13. 05:11","title":"Előbb havazást, aztán ónos esőt hozhat a csütörtök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9db0789-e807-4b84-9973-29f5629658a4","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az Európai Bizottság összekötné a jogállamisági ajánlásokat a pénzek kifizetésével, áttérnének a teljesítményalapú finanszírozásra és újabb saját forrásokat szeretnének bevonni. A Fidesz szerint az illegális migrációt akarja finanszírozni Brüsszel, a spanyol kormány pedig megduplázná a büdzsét.","shortLead":"Az Európai Bizottság összekötné a jogállamisági ajánlásokat a pénzek kifizetésével, áttérnének a teljesítményalapú...","id":"20250213_EU_veto_koltsegvetes_Orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9db0789-e807-4b84-9973-29f5629658a4.jpg","index":0,"item":"e81452a5-79bc-4868-a158-6f3cdb67e89f","keywords":null,"link":"/eurologus/20250213_EU_veto_koltsegvetes_Orban","timestamp":"2025. február. 13. 10:29","title":"Megindult a következő EU-költségvetés tervezése, Orbán máris vétózni akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecaccff4-8284-4678-9305-493ce1ee5ca2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sándor Balázs képviselő szerint a szerdai testületi ülés újabb bizonyíték volt arra, hogy Ajka polgármestere bosszúhadjáratot indított ellene. ","shortLead":"Sándor Balázs képviselő szerint a szerdai testületi ülés újabb bizonyíték volt arra, hogy Ajka polgármestere...","id":"20250212_Arpad-hid-Obuda-baleset-katasztrofavedelem-villamos-Szentlelek-ter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ecaccff4-8284-4678-9305-493ce1ee5ca2.jpg","index":0,"item":"aa4048a5-e177-4183-8272-f8074e131708","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_Arpad-hid-Obuda-baleset-katasztrofavedelem-villamos-Szentlelek-ter","timestamp":"2025. február. 12. 18:41","title":"Letekerték felszólalását és hivatalosan is megszüntették Ajkán a kutyapártos képviselő tanácsnoki posztját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc6e7426-9a5b-4847-97ed-9e74b02ad149","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hetedik éttermét Pécsett nyitja a a Tóth testvérpár vállalkozása.","shortLead":"Hetedik éttermét Pécsett nyitja a a Tóth testvérpár vállalkozása.","id":"20250213_hvg-tothsimon-toth-mate-simons-burger-pec","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc6e7426-9a5b-4847-97ed-9e74b02ad149.jpg","index":0,"item":"551400fc-8941-45e3-b4d1-f27181d44613","keywords":null,"link":"/360/20250213_hvg-tothsimon-toth-mate-simons-burger-pec","timestamp":"2025. február. 13. 06:00","title":"A vidék meghódítására indult a Budapesten berobbant Simon’s Burger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1a785f8-9776-46f2-8a62-e8a294ae5d87","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Elsőre árával keltheti fel a házi projektorban gondolkodók figyelmét az Xming Episode One, melynek ennél is sokkal vonzóbb tulajdonsága az, mennyire egyszerűen beállítható és használható. És a vetítési élmény is rendben van. Kipróbáltuk.","shortLead":"Elsőre árával keltheti fel a házi projektorban gondolkodók figyelmét az Xming Episode One, melynek ennél is sokkal...","id":"20250213_formovie-xming-episode-one-google-tv-hordozhato-projektor-netflix-youtube-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1a785f8-9776-46f2-8a62-e8a294ae5d87.jpg","index":0,"item":"1a60486d-af9b-4b4a-abd4-3ba2b950b113","keywords":null,"link":"/tudomany/20250213_formovie-xming-episode-one-google-tv-hordozhato-projektor-netflix-youtube-teszt-velemeny","timestamp":"2025. február. 13. 22:03","title":"Az oké, hogy 150 millió forintért már elég jó házimozink lehet, de mi a helyzet a 80-120 ezer forintossal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54003a44-484a-413b-bb80-b6d8bf78e7f8","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Több mint egy tucat sérült is van. Egy autó fedélzeti kamerája rögzítette a robbanás pillanatát.","shortLead":"Több mint egy tucat sérült is van. Egy autó fedélzeti kamerája rögzítette a robbanás pillanatát.","id":"20250213_Negy-ember-meghalt-gazrobbanasban-egy-tajvani-aruhazban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54003a44-484a-413b-bb80-b6d8bf78e7f8.jpg","index":0,"item":"87bced5a-c4d6-4c0e-9c7b-2f011a5edea7","keywords":null,"link":"/vilag/20250213_Negy-ember-meghalt-gazrobbanasban-egy-tajvani-aruhazban","timestamp":"2025. február. 13. 14:28","title":"Fél emelet elszállt, négy ember meghalt gázrobbanásban egy tajvani áruházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3a6107b-9859-4744-8dd6-5a3ed7bceb9d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Egy lépéssel közelebb kerültünk ahhoz, hogy az amerikaiak megértsék, a futball az, amiben a labda gömbölyű, és csak a kapus érhet kézzel hozzá.","shortLead":"Egy lépéssel közelebb kerültünk ahhoz, hogy az amerikaiak megértsék, a futball az, amiben a labda gömbölyű, és csak...","id":"20250213_Amerikaban-jatszott-Bajnokok-Ligaja-meccsek-UEFA","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3a6107b-9859-4744-8dd6-5a3ed7bceb9d.jpg","index":0,"item":"3e28eaac-30cf-471b-afe2-8eaccddb59c3","keywords":null,"link":"/kkv/20250213_Amerikaban-jatszott-Bajnokok-Ligaja-meccsek-UEFA","timestamp":"2025. február. 13. 13:07","title":"Amerikában játszott Bajnokok Ligája-meccsekről tárgyal az UEFA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]