[{"available":true,"c_guid":"23f1dd3f-8ddb-47b6-b27e-72a27326527b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Rodrigo Dutertét, kedden tartóztatták le Manilában, szerdán már bírósági őrizetbe került Hágában.","shortLead":"Rodrigo Dutertét, kedden tartóztatták le Manilában, szerdán már bírósági őrizetbe került Hágában.","id":"20250312_orizet-rodrigo-duterte-volt-fulop-szigeteki-elnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23f1dd3f-8ddb-47b6-b27e-72a27326527b.jpg","index":0,"item":"a4d5224a-dbd4-477d-bdf2-7aceb4366c24","keywords":null,"link":"/vilag/20250312_orizet-rodrigo-duterte-volt-fulop-szigeteki-elnok","timestamp":"2025. március. 12. 20:57","title":"Őrizetbe került Rodrigo Duterte volt Fülöp-szigeteki elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d430298b-f2eb-46fd-8738-57af41abef3a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már a Microsoft is tud arról a hibáról, ami gyakorlatilag ellehetetleníti a nyomtatást Windows 10 és 11 alatt. Javítás lesz, de hogy mikor, azt nem tudni.","shortLead":"Már a Microsoft is tud arról a hibáról, ami gyakorlatilag ellehetetleníti a nyomtatást Windows 10 és 11 alatt. Javítás...","id":"20250313_microsoft-windows-nyomtatas-hiba-halandzsa-nyomtatasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d430298b-f2eb-46fd-8738-57af41abef3a.jpg","index":0,"item":"1654d095-d521-4b8a-b4a0-e9f2346f34f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250313_microsoft-windows-nyomtatas-hiba-halandzsa-nyomtatasa","timestamp":"2025. március. 13. 09:03","title":"Szöveg helyett halandzsa – újabb hiba van a Windowsban, a nyomtatókat érinti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc06a86a-bc6e-4c6c-805d-cc0d8f679775","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt aktivistáit a biztonsági őrök és rendőrök félrelökték, a miniszterelnöki interjú zavartalanul lement. A Momentum azt ígéri, minden héten készülnek hasonló akcióval. ","shortLead":"A párt aktivistáit a biztonsági őrök és rendőrök félrelökték, a miniszterelnöki interjú zavartalanul lement. A Momentum...","id":"20250314_A-Momentum-Stop-Propaganda-feliratu-molinokkal-allta-el-az-MTVA-bejaratait-ma-reggel-Orban-interjuja-elott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc06a86a-bc6e-4c6c-805d-cc0d8f679775.jpg","index":0,"item":"9b1e06b8-7fc4-46c6-b70f-a706d2c6d78d","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_A-Momentum-Stop-Propaganda-feliratu-molinokkal-allta-el-az-MTVA-bejaratait-ma-reggel-Orban-interjuja-elott","timestamp":"2025. március. 14. 10:37","title":"A Momentum meg akarta akadályozni Orbán péntek reggeli rádióinterjúját, ám szerintük „agresszíven és durván” léptek fel velük szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85a9fad2-edd6-43ef-ac50-5c956fe5fc6d","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"NAV-végrehajtás alatt áll a csádi Adam Medella alig több mint egy éve alapított magyar cége. A vállalkozás tevékenysége, pénzügyei még nem látszanak, a tulajdonost viszont az Orbán-kormánynak fontossá vált közép-afrikai Csád fintech gurujaként emlegetik. A cég frissen felvett fő tevékenysége a csoportfinanszírozás, viszont nincs is cégcsoport.","shortLead":"NAV-végrehajtás alatt áll a csádi Adam Medella alig több mint egy éve alapított magyar cége. A vállalkozás...","id":"20250312_titokzatos-csadi-fintech-guru-magyarorszagi-cege-adam-medella-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85a9fad2-edd6-43ef-ac50-5c956fe5fc6d.jpg","index":0,"item":"00fe3816-c1bb-4fa7-9218-7f22fe297a9f","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_titokzatos-csadi-fintech-guru-magyarorszagi-cege-adam-medella-ebx","timestamp":"2025. március. 12. 13:45","title":"Titokzatos csádi fintechguru alapított céget Magyarországon, de olyan tevékenységre, amelyre nem is képes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bbd81b1-b361-4ca6-9ba8-2f4688498e93","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"Mit tegyen a feleség, ha már nem úgy kívánja a férjét? Erről is szól a francia párkapcsolatok szakértője, Emmanuel Mouret új filmje. A szívspecialista rendezővel Párizsban beszélgettünk – egyebek mellett Jacques Becker és Max Ophüls zsenialitásáról.","shortLead":"Mit tegyen a feleség, ha már nem úgy kívánja a férjét? Erről is szól a francia párkapcsolatok szakértője, Emmanuel...","id":"20250312_A-politika-a-haloszobaban-kezdodik-mozikban-Baratnok-Emmanuel-Mouret","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bbd81b1-b361-4ca6-9ba8-2f4688498e93.jpg","index":0,"item":"a1828229-fac8-4c81-83bd-c85623acecaa","keywords":null,"link":"/kultura/20250312_A-politika-a-haloszobaban-kezdodik-mozikban-Baratnok-Emmanuel-Mouret","timestamp":"2025. március. 12. 16:01","title":"„A politika a hálószobában kezdődik” – mozikban a franciásan pikáns Barátnők, a rendezővel beszélgettünk ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc16ba80-1a88-4d3c-9c57-6e294b5c8937","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Soha nem támogatott olyan uniós kezdeményezést, amely az ukrajnai fegyverszállításról és a háború meghosszabbításáról szól – állította.","shortLead":"Soha nem támogatott olyan uniós kezdeményezést, amely az ukrajnai fegyverszállításról és a háború meghosszabbításáról...","id":"20250312_magyar-peter-europai-parlament-alairas-hamisitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc16ba80-1a88-4d3c-9c57-6e294b5c8937.jpg","index":0,"item":"41325be0-16c0-4235-a81e-fb1bdd086d03","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_magyar-peter-europai-parlament-alairas-hamisitas","timestamp":"2025. március. 12. 15:01","title":"Magyar Péter szerint hamisították az aláírását, és már az Európai Parlamentben is vizsgálják az ügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26248e83-0ea1-430c-a809-b522bfe49c50","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tárgyalást zárt ajtók mögött tartják meg.","shortLead":"A tárgyalást zárt ajtók mögött tartják meg.","id":"20250313_witkoff-putyin-talalkozo-moszkva","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26248e83-0ea1-430c-a809-b522bfe49c50.jpg","index":0,"item":"78127910-17ec-4af9-aeae-f7e00786a1b0","keywords":null,"link":"/vilag/20250313_witkoff-putyin-talalkozo-moszkva","timestamp":"2025. március. 13. 19:03","title":"Trump különmegbízottja Putyinnal találkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cfe4725-6e43-4c27-8918-4c196209b53a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövő hét második felétől ellenőrzik majd a boltokat, hogy betartják-e a hétfőtől életbe lépő 10 százalékos árrésstopot a harminc alapvető élelmiszer esetében, de figyelik majd azt is, hogy más termékek árát se emelhessék a kereskedők. Ez az intézkedés május 31-ig biztosan hatályban marad, ha pedig nem hoz számottevő árcsökkenést, a kormány nem fog visszariadni a radikálisabb szabályozástól sem – mondta a kormányinfón Gulyás Gergely. A miniszter hosszan sorolta, milyen veszélyeket hordozna Ukrajna uniós csatlakozása, amiről postán keresztül is szavazhatnak majd a magyarok. Közölte azt is, hogy vizsgálatot rendeltek el Ruszin-Szendi Romulusz zsírleszívása ügyében, ami szerinte méltatlan egy katonához. Márki-Zay Pétert nem fogják kiutasítani az országból.","shortLead":"Jövő hét második felétől ellenőrzik majd a boltokat, hogy betartják-e a hétfőtől életbe lépő 10 százalékos árrésstopot...","id":"20250313_Kormanyinfo-az-Alaptorveny-modositas-arnyekaban-elo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cfe4725-6e43-4c27-8918-4c196209b53a.jpg","index":0,"item":"5c45e9ad-62a5-462e-8d3a-461cd0af53b6","keywords":null,"link":"/itthon/20250313_Kormanyinfo-az-Alaptorveny-modositas-arnyekaban-elo-ebx","timestamp":"2025. március. 13. 10:09","title":"Gulyás Gergely: Ha az árrésstop nem lesz elég, a kormány nem riad vissza a kereskedelem radikálisabb szabályozásától sem – ez történt a kormányinfón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]