[{"available":true,"c_guid":"c5a92110-cc7f-4628-b8bf-6d7f1054bb08","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"A kormány örökké fenntarthatja a háborús veszélyhelyzetet, ehhez ezentúl nem kell az Országgyűlés kétharmados többségének jóváhagyása sem. Az Orbánék számára kényelmes rendeleti kormányzást is könnyítik az Alaptörvény módosításával, bár a Fidesz-frakció szerint ami könnyítésnek látszik, valójában szigorítás.","shortLead":"A kormány örökké fenntarthatja a háborús veszélyhelyzetet, ehhez ezentúl nem kell az Országgyűlés kétharmados...","id":"20250312_alaptorveny-modositas-veszelyhelyzet-rendeleti-kormanyzas-konnyites-kisebbsegi-fidesz-kormany-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5a92110-cc7f-4628-b8bf-6d7f1054bb08.jpg","index":0,"item":"4e377b04-0111-421a-b1c3-d9948a383f9c","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_alaptorveny-modositas-veszelyhelyzet-rendeleti-kormanyzas-konnyites-kisebbsegi-fidesz-kormany-ebx","timestamp":"2025. március. 12. 10:39","title":"Rejtett módosítás az Alaptörvényben: akár kisebbségi kormányként is fenntarthatja a Fidesz a veszélyhelyzetet és a rendeleti kormányzást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944f3a19-abaa-4944-b6d6-6604047e4c86","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mi mindent jelent Vlagyimir Putyin óvatos csütörtöki nyilatkozata? Mekkora az esély a békére? Elemzés a washingtoni Külkapcsolati Tanács vezető biztonságpolitikai szakértőjétől.","shortLead":"Mi mindent jelent Vlagyimir Putyin óvatos csütörtöki nyilatkozata? Mekkora az esély a békére? Elemzés a washingtoni...","id":"20250314_putyin-gyozni-akar-tuzszunet-elutasitas-elemzes-washington-post-lapszemle-max-boot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/944f3a19-abaa-4944-b6d6-6604047e4c86.jpg","index":0,"item":"5da529f5-9308-4a79-9728-5bec6033819e","keywords":null,"link":"/360/20250314_putyin-gyozni-akar-tuzszunet-elutasitas-elemzes-washington-post-lapszemle-max-boot","timestamp":"2025. március. 14. 07:30","title":"Max Boot: Oroszország nem akar tűzszünetet, célja, hogy nyerjen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"É. Imre legkorábban 40 év múlva szabadulhat, de addigra 107 éves lenne.","shortLead":"É. Imre legkorábban 40 év múlva szabadulhat, de addigra 107 éves lenne.","id":"20250312_eltunt-villanyszerelok-gyilkosa-itelet-eletfogytiglan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf.jpg","index":0,"item":"b72fbca8-274c-4f88-b406-220637a16018","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_eltunt-villanyszerelok-gyilkosa-itelet-eletfogytiglan","timestamp":"2025. március. 12. 13:34","title":"Megvan az ítélet, élete végéig rács mögött maradhat az eltűnt villanyszerelők gyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b5e735-d800-464f-9878-ddd8988ab98b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Sok nagy üzletláncnak a 30 százalék fölötti árrés sem volt elég arra, hogy nyereségesek legyenek.","shortLead":"Sok nagy üzletláncnak a 30 százalék fölötti árrés sem volt elég arra, hogy nyereségesek legyenek.","id":"20250312_arres-fizetes-bolt-kereskedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86b5e735-d800-464f-9878-ddd8988ab98b.jpg","index":0,"item":"7a5a06c1-058b-4bd4-b6c6-196918561ec2","keywords":null,"link":"/kkv/20250312_arres-fizetes-bolt-kereskedelem","timestamp":"2025. március. 12. 14:52","title":"Honnan lesz pénzük a boltoknak fizetést adni, ha csak 10 százalék lehet az árrés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88607766-a3ce-4b35-b466-f0eafc5fe7ea","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A MOHU szerint a takarítás az ingatlanok tulajdonosainak, kezelőinek feladata. Emellett felsorolták, milyen hulladékot nem visznek el.","shortLead":"A MOHU szerint a takarítás az ingatlanok tulajdonosainak, kezelőinek feladata. Emellett felsorolták, milyen hulladékot...","id":"20250312_takaritas-mohu-angyalfold-lomtalanitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88607766-a3ce-4b35-b466-f0eafc5fe7ea.jpg","index":0,"item":"89e93de7-175a-46df-a171-150d7022a46e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250312_takaritas-mohu-angyalfold-lomtalanitas","timestamp":"2025. március. 12. 18:22","title":"Nem takarít a MOHU Angyalföldön a lomtalanítás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"192dbbdb-bf83-4ac6-ac81-104b869edc3a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elismerés a kapitánynak, bunkóság, bűnös élvezet – megoszlanak a vélemények arról, hogy van-e létjogosultsága ennek a különös szokásnak. Melyik ország utasai tapsolnak leginkább landolás után, és mit szólnak hozzá a pilóták?","shortLead":"Elismerés a kapitánynak, bunkóság, bűnös élvezet – megoszlanak a vélemények arról, hogy van-e létjogosultsága ennek...","id":"20250313_taps-a-repulon-leszallaskor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/192dbbdb-bf83-4ac6-ac81-104b869edc3a.jpg","index":0,"item":"e51df57b-2a9c-4524-bfc4-a85489a08352","keywords":null,"link":"/elet/20250313_taps-a-repulon-leszallaskor","timestamp":"2025. március. 13. 05:01","title":"Ön szerint kínos tapsolni, miután leszállt a repülő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fc09312-0902-452c-9690-1bdaf519b29b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tiltást egyébként is csak gumicsontnak látják sokan.","shortLead":"A tiltást egyébként is csak gumicsontnak látják sokan.","id":"20250313_Publicus-a-magyarok-fele-a-Pride-betiltasa-ellen-van","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fc09312-0902-452c-9690-1bdaf519b29b.jpg","index":0,"item":"f25a413b-e28f-43bc-8182-79d5e4fcd761","keywords":null,"link":"/itthon/20250313_Publicus-a-magyarok-fele-a-Pride-betiltasa-ellen-van","timestamp":"2025. március. 13. 07:25","title":"Publicus: a magyarok fele a Pride betiltása ellen van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A március 15-i ünnepségekre érdemes úgy készülni, hogy aznapra országos eső várható. ","shortLead":"A március 15-i ünnepségekre érdemes úgy készülni, hogy aznapra országos eső várható. ","id":"20250314_eso-marcius-15-unnepseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e.jpg","index":0,"item":"c173c459-3bd1-4c33-972f-d2f67a3de6d7","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_eso-marcius-15-unnepseg","timestamp":"2025. március. 14. 05:27","title":"Rengeteg esőt kapunk a nyakunkba a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]