[{"available":true,"c_guid":"4076b1f9-c82d-47b5-b1eb-5a252770cc7d","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A kormány ismét alaposan belenyúlt a költségvetésbe, lesz pénz rezsire a Klebelsberg Központnál, a Hungaroringnak is jut több mint 8,3 milliárd, és az alapítványi egyetemek is kapnak 8 milliárdot.","shortLead":"A kormány ismét alaposan belenyúlt a költségvetésbe, lesz pénz rezsire a Klebelsberg Központnál, a Hungaroringnak is...","id":"20250314_baptista-egyhaz-epulet-koltsegvetes-modositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4076b1f9-c82d-47b5-b1eb-5a252770cc7d.jpg","index":0,"item":"56595b30-b103-402f-817a-72e1cb4ceca6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250314_baptista-egyhaz-epulet-koltsegvetes-modositas","timestamp":"2025. március. 14. 13:27","title":"A Baptista Egyház úgy kap ajándékba egy épületet, hogy az állam újítja fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886800bc-b2c0-4459-8cf1-18bf3cd36d31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke feljelentést helyezett kilátásba az európai parlamenti dokumentum ügyében.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke feljelentést helyezett kilátásba az európai parlamenti dokumentum ügyében.","id":"20250313_Magyar-Peter-sajtotajekoztato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/886800bc-b2c0-4459-8cf1-18bf3cd36d31.jpg","index":0,"item":"b7438430-1f9d-458a-a65f-04c4e165b4f2","keywords":null,"link":"/itthon/20250313_Magyar-Peter-sajtotajekoztato","timestamp":"2025. március. 13. 11:32","title":"Magyar Péter: Dömötör Csaba nem tagadta, hogy ők állnak a hamisított aláírás mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb523cd7-a63e-49fd-bbae-2c8a9a1e4816","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az európai kivitel szinte teljesen megszűnt, a Gazprom exportrészlegén 600 alkalmazottból mára csak pár tucat maradt. Az orosz gázvállalat a részleg pár éve nagy csinnadrattával átadott szentpétervári palotájának eladását fontolgatja.","shortLead":"Az európai kivitel szinte teljesen megszűnt, a Gazprom exportrészlegén 600 alkalmazottból mára csak pár tucat maradt...","id":"20250313_Hiaba-veszi-Magyarorszag-az-orosz-gazt-eladosorba-kerulhet-a-szentpetervari-Gazprom-palota","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb523cd7-a63e-49fd-bbae-2c8a9a1e4816.jpg","index":0,"item":"d9522e69-9148-4ce6-91d9-38a0c9477f2a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250313_Hiaba-veszi-Magyarorszag-az-orosz-gazt-eladosorba-kerulhet-a-szentpetervari-Gazprom-palota","timestamp":"2025. március. 13. 15:40","title":"Hiába veszi Magyarország az orosz gázt, eladósorba kerülhet a szentpétervári Gazprom-palota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2633e896-d528-44bf-ac87-3aa14ed15e24","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Míg Magyarországon 5,6 százalék volt az infláció februárban, addig Romániában csak 5 százalék. Az élelmiszerek és a szolgáltatások drágulása is jóval gyorsabb volt Magyarországon, mint Romániában.","shortLead":"Míg Magyarországon 5,6 százalék volt az infláció februárban, addig Romániában csak 5 százalék. Az élelmiszerek és...","id":"20250313_A-magyarorszagi-inflacio-ismet-megelozte-a-romaniait-zsebben-az-Europa-bajnoki-cim","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2633e896-d528-44bf-ac87-3aa14ed15e24.jpg","index":0,"item":"2ed188b0-245c-496a-b5bb-513c0ea7392b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250313_A-magyarorszagi-inflacio-ismet-megelozte-a-romaniait-zsebben-az-Europa-bajnoki-cim","timestamp":"2025. március. 13. 10:54","title":"A magyar infláció ismét megelőzte a románt, zsebben az Európa-bajnoki cím","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71209fd5-1129-4636-857c-97583fd2b743","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Alig több mint száz autót adtak el februárban. ","shortLead":"Alig több mint száz autót adtak el februárban. ","id":"20250314_Magyarorszagon-is-bezuhantak-a-Tesla-eladasai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71209fd5-1129-4636-857c-97583fd2b743.jpg","index":0,"item":"b001bdae-a22d-4d5f-9d73-de3c0aced501","keywords":null,"link":"/cegauto/20250314_Magyarorszagon-is-bezuhantak-a-Tesla-eladasai","timestamp":"2025. március. 14. 08:36","title":"Magyarországon is bezuhantak a Tesla eladásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ff949f-5902-4a20-b2de-1b56f50dd6d8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Vang Ji kínai külügyminiszter szerint Kína továbbra is elkötelezett a viták politikai és diplomáciai eszközökkel történő békés rendezése mellett, ellenzi az erőszak alkalmazását és az „illegális szankciókat”.","shortLead":"Vang Ji kínai külügyminiszter szerint Kína továbbra is elkötelezett a viták politikai és diplomáciai eszközökkel...","id":"20250314_kina-oroszorszag-iran-szankciok-usa-koveteles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1ff949f-5902-4a20-b2de-1b56f50dd6d8.jpg","index":0,"item":"ef902692-8914-4fd2-8992-01ebe4113311","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250314_kina-oroszorszag-iran-szankciok-usa-koveteles","timestamp":"2025. március. 14. 14:17","title":"Kína és Oroszország együtt követeli az Iránt érintő amerikai szankciók feloldását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cb9c77a-7a10-46fb-af59-050515a21d4c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szervét Tibor kiváló művész, Varga Miklós érdemes művész díjat vihetett haza, Pély Barna munkásságát Máté Péter-díjjal honorálták. ","shortLead":"Szervét Tibor kiváló művész, Varga Miklós érdemes művész díjat vihetett haza, Pély Barna munkásságát Máté Péter-díjjal...","id":"20250313_Allami-kituntetesek-dijak-marcius-15-Magyarorszag-Kivalo-Muvesze-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cb9c77a-7a10-46fb-af59-050515a21d4c.jpg","index":0,"item":"d97488c4-2fa4-4c9f-beec-132b4fa60170","keywords":null,"link":"/kultura/20250313_Allami-kituntetesek-dijak-marcius-15-Magyarorszag-Kivalo-Muvesze-2025","timestamp":"2025. március. 13. 15:51","title":"L. Simon László, az Ismerős Arcok frontembere és az EDDA billentyűse is kapott állami díjat március 15-e alkalmából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7135437-f63c-4b4c-b301-c7bf0f2ec8c3","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az külön paradox, hogy az elnök nagy változások végrehajtója kíván lenni az Egyesült Államokban, de közben ő a fő kleptokrata.","shortLead":"Az külön paradox, hogy az elnök nagy változások végrehajtója kíván lenni az Egyesült Államokban, de közben ő a fő...","id":"20250314_ian-bremmer-donald-trump-egyesult-allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7135437-f63c-4b4c-b301-c7bf0f2ec8c3.jpg","index":0,"item":"c504f543-b07d-4aa8-a3e0-afb57d6f9e13","keywords":null,"link":"/360/20250314_ian-bremmer-donald-trump-egyesult-allamok","timestamp":"2025. március. 14. 15:45","title":"Ian Bremmer: Trump tudja, már nincs sok ideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]