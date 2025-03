Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a1a6b207-b1f2-442d-82c2-7a43c6b4ade4","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A januárban bejegyzett Nemzeti Regionális Repülőtér Üzemeltető Holding Kft. korábban a nemzeti vagyonkezelőhöz tartozott.","shortLead":"A januárban bejegyzett Nemzeti Regionális Repülőtér Üzemeltető Holding Kft. korábban a nemzeti vagyonkezelőhöz...","id":"20250314_ngm-regionalis-repuloter-uzemelteto-bm-loszervizsgalo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1a6b207-b1f2-442d-82c2-7a43c6b4ade4.jpg","index":0,"item":"1447924e-aa28-4c4a-8315-1f8a00802dcf","keywords":null,"link":"/kkv/20250314_ngm-regionalis-repuloter-uzemelteto-bm-loszervizsgalo","timestamp":"2025. március. 14. 12:27","title":"Az NGM alá került a frissen alapított állami légügyi tanácsadó cég, de Pintér is kapott egy finom falatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"750c1d35-f491-4801-9da4-163ecfd0dd47","c_author":"Czeglédi Fanni - Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Ami nem szabad, az nem újság – ilyen egyszerű a válasz arra, miért fontos a sajtó szabadsága. Ezt a cikket a Kispolgár, az első szabad gyerekújság készítői írták az olvasóiknak, tizenéves fiataloknak, leendő szavazóknak. ","shortLead":"Ami nem szabad, az nem újság – ilyen egyszerű a válasz arra, miért fontos a sajtó szabadsága. Ezt a cikket a Kispolgár...","id":"20250315_Ezt-a-vilagot-ti-tudjatok-megjavitani-de-ehhez-elobb-ismerni-kell","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/750c1d35-f491-4801-9da4-163ecfd0dd47.jpg","index":0,"item":"3586087a-32be-4251-97c7-9f2d84f11aca","keywords":null,"link":"/360/20250315_Ezt-a-vilagot-ti-tudjatok-megjavitani-de-ehhez-elobb-ismerni-kell","timestamp":"2025. március. 15. 10:47","title":"Ezt a világot ti tudjátok megjavítani, de ehhez előbb ismerni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa4072c-1e5f-421c-aa41-ca770bb417eb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump szerint a cél, hogy helyreállítsák a hajóközlekedést a Vörös-tengeren.","shortLead":"Donald Trump szerint a cél, hogy helyreállítsák a hajóközlekedést a Vörös-tengeren.","id":"20250315_Huszi-celpontokat-tamadott-az-Egyesult-Allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/faa4072c-1e5f-421c-aa41-ca770bb417eb.jpg","index":0,"item":"18c8874a-07ba-47da-8bdc-c24ff67acf54","keywords":null,"link":"/vilag/20250315_Huszi-celpontokat-tamadott-az-Egyesult-Allamok","timestamp":"2025. március. 15. 21:42","title":"Húszi célpontokat támadott az Egyesült Államok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba363c0e-0bee-43d5-b1cd-36f63ab905d9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Vang Ji kínai külügyminiszter szerint Kína továbbra is elkötelezett a viták politikai és diplomáciai eszközökkel történő békés rendezése mellett, ellenzi az erőszak alkalmazását és az „illegális szankciókat”.","shortLead":"Vang Ji kínai külügyminiszter szerint Kína továbbra is elkötelezett a viták politikai és diplomáciai eszközökkel...","id":"20250314_kina-oroszorszag-iran-szankciok-usa-koveteles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba363c0e-0bee-43d5-b1cd-36f63ab905d9.jpg","index":0,"item":"ef902692-8914-4fd2-8992-01ebe4113311","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250314_kina-oroszorszag-iran-szankciok-usa-koveteles","timestamp":"2025. március. 14. 14:17","title":"Kína és Oroszország együtt követeli az Iránt érintő amerikai szankciók feloldását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4330df07-287a-4c66-9b3c-888803141c69","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Javítható a CV, magabiztossá tehető az állásinterjús szereplés, lesz öltözködési, önismereti tanácsadás. Az álláskeresés teljes szakaszára személyre szabott tanácsot kaphatnak azok az álláskeresők, akik kilátogatnak április 9-10-én a HVG Állásbörzére. Így néz ki az ingyenes, komplex csomag, ami segít a legjobb állás megtalálásában.","shortLead":"Javítható a CV, magabiztossá tehető az állásinterjús szereplés, lesz öltözködési, önismereti tanácsadás...","id":"20250316_hvg-allasborze-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4330df07-287a-4c66-9b3c-888803141c69.jpg","index":0,"item":"1bccbd0c-28ba-4066-8408-2699f8778621","keywords":null,"link":"/kkv/20250316_hvg-allasborze-2025","timestamp":"2025. március. 16. 10:00","title":"Így kerülhetsz közelebb az álomálláshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f13ce46-c447-4cc6-8d1d-1ce9142f6395","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt a lehetőség, hogy lecsapjunk egy igen ritka és elképesztően gyors Aston Martin Valkyrie AMR Próra.","shortLead":"Itt a lehetőség, hogy lecsapjunk egy igen ritka és elképesztően gyors Aston Martin Valkyrie AMR Próra.","id":"20250316_kozutaktol-tavol-tartando-brutalis-aston-martin-valkyrie-amr-pro-var-uj-gazdara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f13ce46-c447-4cc6-8d1d-1ce9142f6395.jpg","index":0,"item":"3a5d3c09-dcc7-479d-8eb7-ef481a8f1662","keywords":null,"link":"/cegauto/20250316_kozutaktol-tavol-tartando-brutalis-aston-martin-valkyrie-amr-pro-var-uj-gazdara","timestamp":"2025. március. 16. 07:21","title":"Közutaktól távol tartandó brutális Aston Martin vár új gazdára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c0c8618-1cca-453b-9036-222a3de2edc4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szemtanúk szerint sokakat halálra tapostak, amikor a tömeg a tűz elől menekült.","shortLead":"Szemtanúk szerint sokakat halálra tapostak, amikor a tömeg a tűz elől menekült.","id":"20250316_Legalabb-otvenen-meghaltak-egy-macedoniai-diszkotuzben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c0c8618-1cca-453b-9036-222a3de2edc4.jpg","index":0,"item":"9486b7b6-9d4d-4e41-8e78-91b0d0d1fe92","keywords":null,"link":"/vilag/20250316_Legalabb-otvenen-meghaltak-egy-macedoniai-diszkotuzben","timestamp":"2025. március. 16. 09:08","title":"Legalább ötvenen meghaltak egy macedóniai diszkótűzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f8a9508-92b7-44f2-ad80-3718807b560a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Még letehetik a fegyvert, de már nem sokáig.","shortLead":"Még letehetik a fegyvert, de már nem sokáig.","id":"20250315_Kreml-Fogy-az-ido-amig-az-ukranok-kapitulalhatnak-Kurszkban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f8a9508-92b7-44f2-ad80-3718807b560a.jpg","index":0,"item":"77bfaf67-e819-43c9-a223-aa9be7aa660a","keywords":null,"link":"/vilag/20250315_Kreml-Fogy-az-ido-amig-az-ukranok-kapitulalhatnak-Kurszkban","timestamp":"2025. március. 15. 09:41","title":"Kreml: Fogy az idő, amíg az ukránok kapitulálhatnak Kurszkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]