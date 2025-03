Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"36fd0a46-7d4b-45fd-89a7-2b9abfe58b97","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Mind az Országos Bírói Tanács, mind pedig a Magyar Bírói Egyesület visszautasította Orbán Viktor poloskázós beszédét. Majd megérkezett Varga Zs. András közleménye, amelyben a Kúria elnöke a bírák demonstrációját okolja a politikai eszkalálódásért, majd azt veti az érintettek szemére, hogy Magyar Péteren senki nem háborodott fel.","shortLead":"Mind az Országos Bírói Tanács, mind pedig a Magyar Bírói Egyesület visszautasította Orbán Viktor poloskázós beszédét...","id":"20250317_Kuria-elnok-Varga-Zs-Andras-poloska-kozlemeny-fenyegetozes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36fd0a46-7d4b-45fd-89a7-2b9abfe58b97.jpg","index":0,"item":"e1ee40e4-5ab5-4485-9a78-48729180a562","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_Kuria-elnok-Varga-Zs-Andras-poloska-kozlemeny-fenyegetozes-ebx","timestamp":"2025. március. 17. 14:00","title":"A Kúria elnöke szerint lehet tiltakozni a poloskázás ellen, Magyar Péter szavairól viszont Rákosi jut eszébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eb03e3c-7021-42a0-970a-187f71a3680a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem csoda, hogy egyre több helyen egyre nehezebb közlekedni.","shortLead":"Nem csoda, hogy egyre több helyen egyre nehezebb közlekedni.","id":"20250318_Tiz-ev-alatt-egymillioval-tobb-jarmu-az-utakon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4eb03e3c-7021-42a0-970a-187f71a3680a.jpg","index":0,"item":"dc927685-5c6e-4d52-8510-bf7fd53a9cfa","keywords":null,"link":"/cegauto/20250318_Tiz-ev-alatt-egymillioval-tobb-jarmu-az-utakon","timestamp":"2025. március. 18. 10:03","title":"Autódömping Magyarországon: tíz év alatt 1,1 millióval több kocsi az utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a9ce8f3-6930-4fe8-840c-4d7eb5670662","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az alacsony számok mutatják a teljes Volkswagen-csoport gyengélkedését. Az autógyártás viszont jól muzsikál Győrben.","shortLead":"Az alacsony számok mutatják a teljes Volkswagen-csoport gyengélkedését. Az autógyártás viszont jól muzsikál Győrben.","id":"20250318_2009-es-szintre-esett-vissza-a-gyori-Audiban-a-motorgyartas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a9ce8f3-6930-4fe8-840c-4d7eb5670662.jpg","index":0,"item":"b27372a5-3c5f-4947-a813-ccb15fa9ddce","keywords":null,"link":"/kkv/20250318_2009-es-szintre-esett-vissza-a-gyori-Audiban-a-motorgyartas","timestamp":"2025. március. 18. 13:04","title":"Csökkent a győri Audi bevétele, 2009-es szinten a motorgyártás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdbe6638-48bc-4fe0-bdd8-a02f48a4f875","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez a kiváló egészségi állapotnak örvendő Alfa Romeo Giulietta egészen a 80-as évek elejére tekeri vissza az idő kerekét.","shortLead":"Ez a kiváló egészségi állapotnak örvendő Alfa Romeo Giulietta egészen a 80-as évek elejére tekeri vissza az idő kerekét.","id":"20250318_hihetetlen-de-48-ezer-kilometerrel-var-uj-gazdara-ez-a-44-eves-alfa-romeo-giulietta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fdbe6638-48bc-4fe0-bdd8-a02f48a4f875.jpg","index":0,"item":"2bd961fc-58ab-4043-91c7-fc1205961cfe","keywords":null,"link":"/cegauto/20250318_hihetetlen-de-48-ezer-kilometerrel-var-uj-gazdara-ez-a-44-eves-alfa-romeo-giulietta","timestamp":"2025. március. 18. 07:59","title":"Hihetetlen, de alig 5 ezer kilométerrel vár új gazdára ez a 44 éves Alfa Romeo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6e0a06a-f3e8-429f-9b3d-24ff0b466ed4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Tisza Párt vezetője a propagandistáknak üzent.","shortLead":"A Tisza Párt vezetője a propagandistáknak üzent.","id":"20250318_Magyar-Peter-megmutatta-uj-baratnojet-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6e0a06a-f3e8-429f-9b3d-24ff0b466ed4.jpg","index":0,"item":"05663789-5451-4a02-bd48-75f25728b9ba","keywords":null,"link":"/elet/20250318_Magyar-Peter-megmutatta-uj-baratnojet-ebx","timestamp":"2025. március. 18. 15:30","title":"Magyar Péter megmutatta új barátnőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0e5306-ed63-4d6e-9eee-2f9c991a6cd6","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A boszniai Szerb Köztársaság elnöke erre közölte, hogy saját határrendőrséget alakítanak.","shortLead":"A boszniai Szerb Köztársaság elnöke erre közölte, hogy saját határrendőrséget alakítanak.","id":"20250317_Dodik-ellen-elfogatoparancsot-adott-ki-a-boszniai-hatarrendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d0e5306-ed63-4d6e-9eee-2f9c991a6cd6.jpg","index":0,"item":"9bc0c9d0-6261-4a4a-b901-9ed954c20447","keywords":null,"link":"/vilag/20250317_Dodik-ellen-elfogatoparancsot-adott-ki-a-boszniai-hatarrendorseg","timestamp":"2025. március. 17. 18:58","title":"Dodik ellen elfogatóparancsot adott ki a boszniai határrendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf9c477-5879-44ea-8ff0-e7a87db46268","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Ma már a vadászrepülő is olyan, mint a mobiltelefon: akár le is állhat, ha a gyártó nem támogatja, nem frissíti, netán távolból lekapcsolja. Gondban is vannak a NATO-szövetségesek.","shortLead":"Ma már a vadászrepülő is olyan, mint a mobiltelefon: akár le is állhat, ha a gyártó nem támogatja, nem frissíti, netán...","id":"20250318_hvg-f35-vadaszgepek-tavoli-kikapcsolas-kill-switch-usa-nato-tagallamok-haboru-gronland","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebf9c477-5879-44ea-8ff0-e7a87db46268.jpg","index":0,"item":"079139a4-7abc-4f00-9c5d-c28a786ef4fa","keywords":null,"link":"/360/20250318_hvg-f35-vadaszgepek-tavoli-kikapcsolas-kill-switch-usa-nato-tagallamok-haboru-gronland","timestamp":"2025. március. 18. 10:01","title":"Mi lesz velünk, ha az USA elkezdi távolról lekapcsolni a NATO-vadászgépeket? Egyáltalán lehet-e ilyet csinálni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8038ddac-b21a-4a64-a5bf-35811786bd32","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az egyre melegebb nyarak gyorsítják az öregedést – sugallja egy amerikai kutatás.","shortLead":"Az egyre melegebb nyarak gyorsítják az öregedést – sugallja egy amerikai kutatás.","id":"20250317_hvg-oregedes-meleg-hoseg-kanikula-hatasa-epigenetikai-eletkorra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8038ddac-b21a-4a64-a5bf-35811786bd32.jpg","index":0,"item":"9c884795-2d23-4804-a914-3df19cbe1016","keywords":null,"link":"/360/20250317_hvg-oregedes-meleg-hoseg-kanikula-hatasa-epigenetikai-eletkorra","timestamp":"2025. március. 17. 16:30","title":"Öregít a nagy meleg?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]