[{"available":true,"c_guid":"76c2f0b0-54a6-462f-b632-e08b24b82b6a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hajdu szerint az ősbűnt Andy Vajna követte el, ő szüntette be a filmszakma önrendelkezési jogát, akárhogy is igyekeznek piedesztálra emelni.","shortLead":"Hajdu szerint az ősbűnt Andy Vajna követte el, ő szüntette be a filmszakma önrendelkezési jogát, akárhogy is igyekeznek...","id":"20250320_Hajdu-Szabolcs-NER-rendszer-lebontani","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76c2f0b0-54a6-462f-b632-e08b24b82b6a.jpg","index":0,"item":"cb0ce893-7520-44df-8dcf-c1e137da38dc","keywords":null,"link":"/elet/20250320_Hajdu-Szabolcs-NER-rendszer-lebontani","timestamp":"2025. március. 20. 10:58","title":"Hajdu Szabolcs a NER-ről: Az egész rendszert kell elutasítanunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a550247a-f2ad-42d6-837f-deeb75426488","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A latin-amerikai ország öt hónap alatt 31 tonna kokaint foglalt le a tengeren.","shortLead":"A latin-amerikai ország öt hónap alatt 31 tonna kokaint foglalt le a tengeren.","id":"20250320_Negy-es-fel-tonna-kokaint-szallito-csonakot-fogtak-el-Mexiko-partjainal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a550247a-f2ad-42d6-837f-deeb75426488.jpg","index":0,"item":"1c3ccb43-613c-4f49-971c-57dc94f69f50","keywords":null,"link":"/vilag/20250320_Negy-es-fel-tonna-kokaint-szallito-csonakot-fogtak-el-Mexiko-partjainal","timestamp":"2025. március. 20. 22:01","title":"Négy és fél tonna kokaint szállító csónakot fogtak el Mexikó partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eadc77d7-721a-4c12-bcc1-d18623311770","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A New Horizons a galaktikus pólus felé, a sötét égbolt felé fordulva végzett méréseket, amikor különleges adatokat rögzített.","shortLead":"A New Horizons a galaktikus pólus felé, a sötét égbolt felé fordulva végzett méréseket, amikor különleges adatokat...","id":"20250320_nasa-new-horizons-urszonda-fenyforras-meres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eadc77d7-721a-4c12-bcc1-d18623311770.jpg","index":0,"item":"2583902b-9e55-425b-a5c4-a86b1c1521f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250320_nasa-new-horizons-urszonda-fenyforras-meres","timestamp":"2025. március. 20. 16:03","title":"Váratlanul erős fényt mért a NASA űrszondája, és nem tudni, mi lehetett a forrás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fea927da-be07-4a92-8a38-04317b3ab687","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A legújabb kormányzati ígéret szerint a kisvállalati adó (kiva) igénybevételét meghatározó értékhatárok megdupláznák. Ezt hozná a változás.","shortLead":"A legújabb kormányzati ígéret szerint a kisvállalati adó (kiva) igénybevételét meghatározó értékhatárok megdupláznák...","id":"20250321_kiva-ado-csokkentes-kkv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fea927da-be07-4a92-8a38-04317b3ab687.jpg","index":0,"item":"e0dbeee1-97f0-41c0-a089-dd9948fce95c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250321_kiva-ado-csokkentes-kkv","timestamp":"2025. március. 21. 07:47","title":"Mire elég a magyar kormány legújabb adócsökkentése?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"565e279b-c356-4771-97ef-0a41302bdd0f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A lépés főleg azokat segítheti, akik saját vállalkozásban dolgoznak.","shortLead":"A lépés főleg azokat segítheti, akik saját vállalkozásban dolgoznak.","id":"20250319_Megkonnyiti-a-kormany-az-anyaknak-hogy-hamarabb-visszamenjenek-dolgozni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/565e279b-c356-4771-97ef-0a41302bdd0f.jpg","index":0,"item":"e38a31be-7c05-4468-8ab7-e58bbdce0238","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250319_Megkonnyiti-a-kormany-az-anyaknak-hogy-hamarabb-visszamenjenek-dolgozni","timestamp":"2025. március. 19. 13:18","title":"Megkönnyíti a kormány az anyáknak, hogy hamarabb visszamenjenek dolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeff1cf3-2677-4d8c-b02c-cba4609e75cd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jeff Baena 47 évesen vetett véget az életének, de már előtte aggasztó jeleket mutatott.","shortLead":"Jeff Baena 47 évesen vetett véget az életének, de már előtte aggasztó jeleket mutatott.","id":"20250320_Negy-honapja-mar-kulon-eltek-amikor-Aubrey-Plaza-ferje-ongyilkos-lett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aeff1cf3-2677-4d8c-b02c-cba4609e75cd.jpg","index":0,"item":"dfd2adc9-c8c0-47c7-be79-87eb3ff263d4","keywords":null,"link":"/elet/20250320_Negy-honapja-mar-kulon-eltek-amikor-Aubrey-Plaza-ferje-ongyilkos-lett","timestamp":"2025. március. 20. 09:54","title":"Már hónapok óta külön éltek, amikor Aubrey Plaza férje öngyilkos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfaa089c-79e7-4365-8ea1-957a31677398","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Trump szerint „nagyon jó” beszélgetést folytatott Zelenszkijjel.","shortLead":"Trump szerint „nagyon jó” beszélgetést folytatott Zelenszkijjel.","id":"20250319_ukrajnai-haboru-donald-trump-volodimir-zelenszkij-telefonbeszelgetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfaa089c-79e7-4365-8ea1-957a31677398.jpg","index":0,"item":"652c0925-de5c-476a-bcbf-028f24642c4a","keywords":null,"link":"/vilag/20250319_ukrajnai-haboru-donald-trump-volodimir-zelenszkij-telefonbeszelgetes","timestamp":"2025. március. 19. 17:36","title":"Bloomberg: Zelenszkij beleegyezett, hogy leállítja az orosz energetikai infrastruktúra elleni támadásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af6b119-b0a1-49ff-b0d8-5f200c30a34b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Némi késéssel, de Európában is megjelenik a Meta mesterséges intelligenciája a cég különböző platformjain – így a Facebook, a Messenger, az Instagram és a WhatsApp szolgáltatásokban is.","shortLead":"Némi késéssel, de Európában is megjelenik a Meta mesterséges intelligenciája a cég különböző platformjain –...","id":"20250320_meta-ai-mesterseges-intelligencia-europai-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0af6b119-b0a1-49ff-b0d8-5f200c30a34b.jpg","index":0,"item":"b79ffebb-aeee-48d6-b9e5-12fd2e8250b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250320_meta-ai-mesterseges-intelligencia-europai-megjelenes","timestamp":"2025. március. 20. 08:57","title":"Zöld utat kapott a Meta mesterséges intelligenciája Európában, változik a Messenger, az Instagram és a WhatsApp is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]